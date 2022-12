Test der Bose QuietComfort Earbuds 2: Ich glaub' ich bin taub!

Tatsächlich überzeugte die aktive Geräuschunterdrückung samt Ambient-Modus dabei besonders. Auch klanglich gibt kaum etwas auszusetzen, das Klangbild lässt sich dank 3-Band-Equalizer zudem zuverlässig anpassen. Allerdings leistet sich Bose technisch einige Patzer. So fehlt den Earbuds Multipoint-Bluetooth, die träge In-App-Steuerung von bis zu fünf gespeicherten Geräten kann da kaum gegen aufwiegen. Dass die Headphones nur mit SCB und AAC arbeiten, ist in dieser Preisklasse dann aber fast schon unverschämt. Vor allem Android-Nutzer können dadurch kaum das Maximum aus den QC Earbuds 2 herausholen.

Die Bose Quiet Comfort Earbuds 2 sind zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 299,95 Euro im Handel erhältlich. Damit reihen sie sich in der Oberliga der In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer ein und müssen gegen Modelle wie die Bang & Olufsen Beoplay EX , die zweite Generation der AirPods Pro von Apple sowie den Sennheiser Momentum True Wireless 3 antreten.

Gestört hat mich in meinen Testtagen lediglich, dass die Touch-Steuerung wie immer anfällig für Fehleingaben bei Nässe ist. Zwar sind die Earbuds nach IPX4 geschützt , für den Einsatz beim Schwimmen oder im Regen empfehle ich sie daher eher weniger. Auch das Einsetzen in das sonst so schicke Lade-Etui ist ein wenig fummelig. Hier müsst Ihr Euch ein wenig eingewöhnen.

Ebenfalls überzeugend ist die reaktive Touch-Steuerung an beiden Earbuds. Ein Fingertipp pausiert Eure Musik, ein Doppelter schaltet ein Lied weiter und Wischbewegungen steuern die Lautstärke. Mit der ANC-Steuerung per Gedrückt-Halten habe ich alle Funktionen, die ich im Alltag brauche. Das Ansteuerung von Sprachassistenten könnt Ihr bei Bedarf in der Bose-App konfigurieren.

Die QuietComfort Earbuds 2 sind klassische In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer. Neben der Silikonspitze, die in Eurem Ohrkanal sitzt, gibt es allerdings noch eine Haltefinne, die sich in Eure Ohrmuschel schmiegt. Da Bose daran denkt, Aufsätze in verschiedenen Größen in den Karton zu legen, sollte jeder einen gemütlichen Halt mit den Earbuds finden. Die Steuerung erfolgt über Touch-Gesten und über die intuitive Companion-App.

Davon abgesehen bieten die QC Earbuds 2 nur einen Transparenzmodus für Eure Stimme beim Telefonieren sowie eine automatisch Aktivierung desselben bei Herausnahme eines einzelnen Earbuds. Und es gibt eine App-Integration für den Wechsel des verbundenen Gerätes. Dabei merken sich die Kopfhörer fünf Geräte, die Ihr dann per Fingertipp anwählen könnt. Das soll offenbar das fehlende Multipoint-Bluetooth aufwiegen, in der Praxis ist diese Lösung aber deutlich umständlicher. Denn Multipoint ermöglicht das gleichzeitige Verbinden mehrerer Geräte samt nahtloser Übergänge. Hier hinken die QC Earbuds 2 der Konkurrenz hinterher.

Mit einer Trageerkennung sowie individuellen ANC-Profilen sind die Bose QC Earbuds 2 in puncto Funktionsumfang daher zu leistungsschwach. Die ANC-Profile bestimmen dabei zudem nur, wie stark sich Ambient-Modus und das leistungsstarke ANC mischen. Die Erkennung von besonders lauten Hintergrundgeräuschen, mit der Bose im Ambient-Modus wirbt, lässt sich in der Empfindlichkeit beispielsweise nicht einstellen. Positiv bleibt am Ende nur, dass Ihr die Profile nach der Einrichtung direkt über Gedrückthalten der Touch-Oberflächen durchschalten könnt.

Klang & ANC

Bose bewirbt die QuietComfort Earbuds 2 als Kopfhörer mit der "... weltweit beste(n) Lärmreduzierung". Gleichzeitig integriert der Hersteller einen Ambient-Modus, der sowohl Außengeräusche durchschleift als auch laute Störgeräusche filtert. Bezüglich der Klangqualität wirbt Bose mit der automatischen Messung Eures Gehörgangs und einem "naturgetreuen Spitzenklang". Technisch hinken die Kopfhörer aber genau hier hinterher.

Gefällt:

Druckvolles und detailreiches Klangbild

Beeindruckendes ANC

Praktischer Transparenzmodus

Gefällt nicht:

Wahrnehmbares Rauschen im ANC-Modus

Keine HD-Codecs für die Bluetooth-Übertragung

Obwohl sich Bose durchaus als Hersteller für HiFi-Audioprodukte sieht, hält man sich bei den Angaben zur Technik der QC Earbuds 2 zurück. So sollen die Kopfhörer einen "naturgetreuen Spitzenklang" bieten und sich an die Gehörgänge des Nutzers anpassen. Letzteres geschieht ohne eine initiale Einmessung, in den Einstellungen könnt Ihr lediglich den Sitz der Earbuds im Ohr messen lassen.

Das Stiel-Design ist beliebt bei Earbuds, die Bose-Variante ist aber breiter als andere Modelle. / © NextPit

Technisch bleibt man beim Blick auf das Datenblatt der Earbuds somit nur an zwei Angaben hängen: SBC und AAC. Bose verzichtet leider auf HD-Codecs wie AptX, die höhere Bitraten bei der Übertragung zwischen Smartphone und Kopfhörer erlauben. Bei meinem iPhone 13 mini fällt das weniger ins Gewicht – warum erfahrt Ihr in meinem Ratgeber zu Bluetooth-Codecs –, Android-Nutzern mit gehobenen Anspruch wird die maue Codec-Vielfalt jedoch sauer aufstoßen. In einem Vergleichstest beim Musikhören mit einem iPhone und einem Galaxy S22 Ultra war ein kleiner, aber spürbarer Unterschied hörbar. "Rose Darling" von Steely Dan, ein recht verspielter Jazz-Rock-Track, klang ein wenig dünn und zusammengedrückt.

Klanglich überzeugten mich die Bose QC Earbuds 2 aber dennoch. Mit konfigurierten Equalizern dringen die Bässe schön tief ins Kleinhirn ein und man findet schnell eine Einstellung, bei der die Höhen schön fein auflösen, ohne dabei zu klirren. Auch die Trennung verschiedener Instrumente bei komplexeren Titeln schaffen die Earbuds sehr gut – nur eben besser unter iOS als unter Android. Trotz dieser technischen Einschränkungen überzeugen die Kopfhörer im Hörtest.

Das stärkste ANC auf dem Markt?

Eine Besonderheit der Bose QuietComfort Earbuds 2 ist das leistungsstarke ANC. Bose gibt an, dass es die weltweit leistungsstärkste Variante ihrer Zunft sei, und tatsächlich würde ich dieses Statement unterschreiben. Dabei habe ich etwa 50 Modelle in allen Preisklassen in den letzten Jahren ausprobieren können. Voll aufgedreht klingt das ANC ungefähr so, als würde man eine schwere Stahltür schließen und alle Tonquellen dahinter einsperren.

Erstmalig habe ich die Earbuds in einem vollen Flixtrain in Betrieb genommen – ein perfektes Testszenario also. Dabei hatte ich kurz das Gefühl, gar nichts mehr zu hören bis leise Stimmen und Geräusche an mein Ohr durchdrangen. Wohlgemerkt ohne aktive Musikwiedergabe. In einer ruhigen Umgebung konnte ich die Worte meiner Schwester, die ungefähr fünf Meter von mir entfernt saß, nicht mehr verstehen und hörte lediglich ein leises Nuscheln. Schaltet Ihr zusätzlich Musik an, verschwindet die Umgebung vollends in den Hintergrund.

Die Bose QuietComfort Earbuds 2! / © NextPit

Einen Kritikpunkt gibt es dann aber doch: ohne Musik ist ein leises Rauschen wahrnehmbar, das ein wenig an einen White-Noise-Generator erinnert. Es ist nicht wirklich störend und könnte auf manche Nutzer sogar beruhigend wirken. Auf dem Markt gibt es allerdings Modelle, die effektives ANC auch ohne Grundrauschen realisieren. Nur ist es da bei weitem nicht so effektiv wie bei Bose.

Ebenfalls überzeugend zeigte sich im Test die Durchspeisung von Umgebungsgeräuschen. Der Aware-Modus basiert auf Boses Active-Sense-Technologie, die übermäßig laute Umgebungsgeräusche erkennt und auf eine angenehme Lautstärke herunterregelt. Mit dem fantastischen YouTube-Video "10 hours Air Horn" habe ich in einem leisen Zimmer ein Störgeräusch simuliert. Im Aware-Modus nehmen die Kopfhörer das Geräusch war und lassen es langsam leiser werden. Weitere Geräusche im Zimmer, in meinem Fall ein sich wiederholendes Fingerschnipsen, werden dabei erst in hohen Lautstärken reduziert.

Die Technologie ist wirklich interessant und arbeitet schön dezent im Hintergrund. Wollt Ihr Umgebungsgeräusche lieber manuell mit in Eure Musik oder in das aktive ANC mischen, geschieht das über die Bose-App. Die Justierung bietet dabei zehn Stufen.