Samsung Galaxy Watch 5 Pro im Hands-on: Upgrade für Outdoor-Fans

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: Design und Verarbeitung

Die neue Samsung Galaxy Watch 5 Pro kommt echt wuchtig daher. Sie ist ausschließlich im 45-Millimeter-Format erhältlich und wirkt damit an zierlichen Handgelenken schnell übergroß. Beim Gehäusematerial setzt Samsung auf Titanium. Das Displayglas besteht aus Saphir, das mit einer Härte von 29 GPa nahezu doppelt so hart ist wie das Displayglas der Watch 4. Die erhöhte Bildschirmeinfassung sorgt für zusätzlichen Schutz.

Mit der Samsung Galaxy Watch 5 Pro könnt Ihr auch telefonieren – mit der LTE-Version sogar ohne Smartphone in der Nähe. / © NextPit

Wie bei der Vorjahresgeneration gibt's auch bei der Galaxy-Watch-5-Serie rechts am Gehäuse zwei physikalische Tasten. Ein Modell mit drehbarer Lünette gibt es 2022 mit dem Wegfall der "Classic" nicht mehr – stattdessen setzen alle Modelle auf eine virtuelle Lünette: Ihr könnt zum schnellen Blättern durch Listen eine Kreisbewegung auf dem Touchscreen durchführen. Gut gefällt mir auch die neue magnetische Schließe, die Samsung "D-Buckle Sports Band" nennt.

Für kleinere Handgelenke bietet Samsung dieses Jahr die Galaxy Watch 5 an, die wahlweise im 44- oder 40-Millimeter-Format erhältlich ist. In puncto Displayhärte liegt die Galaxy Watch 5 etwa zwischen dem Vorjahresmodell und der neuen Pro.

Im Vergleich zur Galaxy Watch 5 fällt auf, dass das Display durch ein hervorstehenden Rand besser geschützt ist. / © NextPit

Die Galaxy Watch 5 Pro bietet ein Super-AMOLED-Display, das richtig schick aussieht. In direktem Sonnenlicht konnten wir es während unseres Hands-ons nicht testen, jedoch hat die Galaxy Watch 4 in unserem Test hier eine gute Figur gemacht. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, sollte die Watch 5 Pro hier eine Enttäuschung sein.

Nett fand ich noch die neuen interaktiven Watchfaces. Diese sehen nicht nur schick aus, sondern passen sich in puncto Stil auch an Euer Galaxy Z Flip 4 an. Apropos anpassen: Für die Galaxy Watch 5 Pro könnt Ihr auch über das Bespoke Studio bestellen und habt hier dann etliche Anpassungsmöglichkeiten für Farbe, Armbänder & Co.