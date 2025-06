Ecoflow Stream-Serie im Test: Intelligentes Allround-Balkonkraftwerk

Stellt euch vor, Ihr könntet in wenigen Schritten zum eigenen Energieproduzenten werden – ganz individuell und modular genau so, wie es zu eurem Alltag passt. Ecoflow öffnet mit seiner neuen Stream-Serie die Tür zu mehr Eigenstrom ohne die üblichen Limitierungen klassischer Balkonkraftwerke. Vom Einsteiger bis hin zum erfahrenen Tüftler bekommt Ihr ein System, das nach Lust und Laune wächst, sich clever automatisieren lässt und Euch auch langfristig jede Menge Stromsorgen abnehmen will. Doch hält die neue Stromzentrale im Alltag, was die Datenblätter und Werbeversprechen versprechen? Wir haben sie ausführlich unter die Lupe genommen. Die neue Ecoflow Stream-Serie bringt Schwung in Eure Stromversorgung: Vielseitige Speicher, clevere Solarmodul-Kombis – echte Flexibilität für ambitionierte Sonnenstrom-Fans, die mehr als nur ein Standard-Balkonkraftwerk suchen!

Zusammenfassung Angebote Ecoflow Stream Ultra & AC Pro Pro Erweiterbar auf bis zu 11,2 kWh

Hohe Eigenverbrauchsquote

Smarte Steuerung mit Automatisierungen Contra Einkaufspreis etwas höher für Speicherkapazität

Volle Funktionalität benötigt kostenpflichtiges Abo Ecoflow Stream Ultra & AC Pro Ecoflow Stream Ultra & AC Pro: Alle Angebote

Technische Details und Anschlüsse der Balkonkraftwerk-Speicher Lasst uns zunächst einen Blick auf das werfen, was wirklich zählt: Die beiden Herzstücke, Stream Ultra und Stream AC Pro, bieten Euch jeweils beachtliche 1.920 Wh Speicherkapazität. Im Kombi-Set steigen Eure Reserven gleich auf 3.840 Wh – damit sichert Ihr Euch genug Saft, um nicht nur kleine Geräte, sondern auch mal die Waschmaschine oder den Heimarbeitsplatz weiterlaufen zu lassen. Die Systemarchitektur ermöglicht nicht nur Solarladung, sondern auch den parallelen Betrieb, falls Ihr mehrere Speicher an unterschiedlichen Orten verteilt einsetzen wollt. Die Abmessungen sind dabei durchaus wohnzimmertauglich: Mit 28,4 × 25,5 × 45,8 cm bringt der Stream Ultra solide 23,1 Kilo auf die Waage, während der AC Pro mit 21,5 Kilo ein klein wenig handlicher daherkommt – ideal, falls Ihr die Geräte gelegentlich umstellen wollt. Dank der integrierten Komfortgriffe klappt der Umzug auf die Terrasse, den Keller oder ins Gartenhaus ganz ohne Rückenkrise. Beide Modelle erfüllen den IP65-Standard und sind für einen Betrieb von frostigen -20°C bis zu sommerlichen 55°C gerüstet – dank cleverer Akku-Selbstheizung laufen sie selbst im Winter stabil weiter. Anschlüsse und Verarbeitung Stream Ultra Anschlüsse 2x AC-Ausgänge (1.200 Watt, By-Passmodus 2.300 Watt)

1x Netzanschluss für die Haushaltssteckdose (1.050 Watt Ladung, 800 Watt Einspeisung)

1x Kopplungs-Anschluss für weitere Stream-Geräte

4 MPPT für PV-Module (4x 500 Watt) Gewicht 23,1 kg Maße 28,4 cm x 25,5 cm x 45,8 cm Anschlüsse und Verarbeitung Stream AC Pro Anschlüsse 2x AC-Ausgänge (1.200 Watt, By-Passmodus 2.300 Watt)

1x Netzanschluss für die Haushaltssteckdose (1.050 Watt Ladung, 800 Watt Einspeisung)

1x Kopplungs-Anschluss für weitere Stream-Geräte Gewicht 21,5 kg Maße 25,5 cm x 254 cm x 45,8 cm Ecoflow Stream Ultra (links) und AC Pro (rechts) Rückseite ohne Schutzabdeckung / © Lisa-Marie Karzick/nextpit Jetzt wird’s technisch, aber keine Sorge: Ordnung herrscht! Der Stream Ultra sticht durch vier MC4-Anschlüsse für Solarmodule heraus – flexibel erweiterbar um bis zu sechs Einheiten der Stream-Serie, wodurch maximal 11,92 Kilowattstunden Kapazität möglich sind. Der AC Pro besitzt keine eigenen PV-Eingänge, aber gemeinsam lassen sich beide Geräte über ein internes Kabel im sogenannten Bypass-Modus zusammenschalten. Auf Wunsch kann man sogar einen zusätzlichen Mikro-Wechselrichter inklusive zweier PV-Module direkt zusätzlich am AC Pro anschließen. Auch der Bypass-Modus bringt einen klaren Vorteil: Die kombinierte Ausgangsleistung an den AC-Ports steigt, sodass Ihr auch stromhungrige Geräte problemlos einbindet. Beide Geräte bieten zwei AC-Ausgänge und Schutzabdeckungen, die Kabel vor Wasser, Staub und versehentlichem Herausziehen bewahren. Ein kleines, aber feines Detail, das den Alltag entspannter macht. Alles wirkt solide verbaut und über abgerundete Kanten, sodass keine versehentliche Verletzungsgefahr besteht. Die Haltegriffe an den Seiten der Stromspeicher ermöglichen es Euch dennoch, sie bequem zu tragen. Auch wenn Ihr die Modelle bei Ihrem Gewicht vermutlich weniger häufig durch Räumlichkeiten tragen wollt. Sinnvoller ist es, sie dort hin zu verteilen, wo sie gebracht werden oder sie als Doppeleinheiten zusammenzuschließen. Vereinfachung beim Aufbau der Solarmodule Gut gefiel mir auch die neue Halterung für Solarmodule, die sich deutlich einfacher und schneller zusammenbauen lässt, als die ersten Modelle, die ich für unser damaliges Balkonkraftwerk erworben hatte. Den größten Teil der Vorbereitungen kann man dabei allein erledigen. Die benötigten Werkzeuge sind überschaubar – für mich genügte ein passender Schraubenzieher und Schraubenschlüssel. Einzig das Aufsetzen der Module auf die Halterungen solltet Ihr unbedingt zu zweit erledigen. Die großen Module sind unhandlich und lassen sich mit einer weiteren Person deutlich besser manövrieren. Für ein besseres Verständnis des Aufbaus liefert Ecoflow auch ein zugehöriges Video, das Ihr per QR-Code abrufen könnt. Allerdings ersetzt dies zugleich auch die ausgedruckte und geschriebene Anleitung, sodass Neulinge entsprechend darauf angewiesen sind, sich das Video auch anzusehen. Im Übrigen würde ich Euch empfehlen, die Kabel für die Solarmodule einmal anzubringen, bevor Ihr das Modell auf die Halterung aufsetzt. Danach ist es etwas umständlicher, die jeweiligen Anschlüsse zu erreichen. Lasst Euch das Solarmodul dabei von jemandem festhalten und erledigt diesen Schritt am besten, direkt bevor Ihr die Module auf die Halterungen aufsetzt, damit Euch die Kabel nicht groß im Weg sind. Ecoflow Solarmodul für Stream-Serie / © Lisa-Marie Karzick/Nextpit

App-Unterstützung ist für Ecoflow-Geräte inklusive Ihr liebt smarte Steuerzentralen? Die Ecoflow App nimmt Euch mit dem neuem HEMS jede Menge Handgriffe ab: Stellt Zeitpläne, prüft Ladezyklen, analysiert Ertragswerte – alles zentral und intuitiv. Das Herzstück ist jedoch der KI-Modus: Seit Mai 2025 kann dieser Premium-Mode drei Monate kostenlos getestet werden, danach kostet er monatlich 9,99 Euro oder jährlich 99 Euro (mit Startjahr-Rabatt können Kunden 30 Euro Nachlass auf das Upgrade des Jahresabos bis zum 31. Dezember 2025 erhalten). Die KI entscheidet auf Basis von Verbrauchsdaten, Wetterprognosen und aktuellen Strompreisen, wann welche Geräte eingeschaltet oder Speicher geladen werden sollen. Euer Trockner nutzt dann exakt die Sonnenenergie, die gerade verfügbar ist – Effizienz für Fortgeschrittene per Automatik. Die Ecoflow-App bietet viele Möglichkeiten die Stromproduktion zu steuern / © Lisa-Marie Karzick/nextpit Dynamische Stromtarife und Automationen Ihr nutzt einen dynamischen Stromtarif zu Hause? Dann könnt Ihr diesen direkt mit der Ecoflow App koppeln, sodass das System im Hintergrund die jeweiligen Tarifdaten auslesen kann. Dadurch lassen sich Automatisierungen festlegen, die die Preise eures Stromtarifs berücksichtigen. Etwa, dass der Stromspeicher entlädt, wenn die Preise besonders hoch sind oder sich auflädt, wenn sie niedrig sind. Gerade beim Einsatz mit Solarstrom von weniger als der maximalen Modulmenge kann es hier jedoch sinnvoll sein, den KI-Premium Modus zu verwenden, auch wenn es sich um eine kostenpflichtige Aboversion handelt. So kann Euer System nämlich aus bisherigen Daten genauer ableiten, wie viel Solarstrom voraussichtlich zu welcher Zeit zur Verfügung steht und das bei der Planung von Auf- und Entladen berücksichtigen. Ebenso lassen sich weitere Automatisierungen bequem über die App festlegen. Wenn Ihr Eure Elektrogeräte jedoch nicht direkt an den Stromspeicher anschließen wollt – oder das nicht für alle könnt – kann der Einsatz zusätzlicher Komponenten wie Smart Plugs notwendig sein, um Routinen einzustellen. Auch detaillierte Informationen zu den einzelnen Geräten können eingesehen werden / © Lisa-Marie Karzick/nextpit Ecoflow bietet selbst bereits einiges an Zubehör an, lässt jedoch ebenso Geräte einiger Drittanbieter zu. Darunter Produkte von tado°, Kasa, Tibber, Tapo, Google Nest sowie Shelly. Die neuesten Smart Plugs von Ecoflow sind zudem in Zusammenarbeit mit Shelly entstanden und können sogar mit einem neuen Smart Meter kombiniert werden. Durch den Einsatz des Smart Meters und der Smart Plugs kann der Stromfluss noch genauer im Haushalt gemessen und abgestimmt werden. Besonders effektiv ist das in Kombination mit dem KI-Modus der App. Wer keinen Smart Meter anbringen möchte, kann auch mit den Smart Plugs allein arbeiten, was jedoch etwas ungenauer in der Abstimmung des Energiesystems sein kann.

Leistung der Ecoflow Stream Ultra & AC Pro Im Alltag zeigt sich, wie universell das System wirklich ist. Der bidirektionale Wechselrichter verwaltet Ladevorgänge und Energieabgaben mit jeweils 1.200 Watt, im Bypass sogar bis 2.300. Das System ist so konzipiert, dass ihr wahlweise direkt Strom abgreifen oder den Verbrauch dank App feinsteuern könnt. Die Power-Station lässt euch (fast) vergessen, ob Stromnetz oder Sonne liefern – dank smarter Vernetzung merkt ihr einfach, dass Endgeräte zuverlässig laufen. Für Haushalte, die viel selbst erzeugen wollen, ist die Powerstation besonders als skalierbare Lösung interessant: Je größer euer Eigenbedarf, desto mehr Sinn macht der Ausbau. Akku und Leistung Ausgangsleistung 2.300 W im Bypass-Mode Kapazität 1.920 Wh je Modell, gesamt 3.840 Wh Akkutechnologie LiFePO4 Einsatzorte des BKW-Komplettsets Die wahre Stärke der Stream-Serie zeigt sich dort, wo euer Haushalt besonders wird. Während klassische Systemspeicher an einem Ort fest verbaut sind, lassen sich diese Module flexibel im Haus, auf der Terrasse oder sogar am Gartenhaus nutzen. Bis zu sechs Ultra-Module könnt ihr kombinieren und in der gesamten Infrastruktur verteilen – so landet Strom genau dort, wo Ihr ihn braucht. Mit je vier 500-Watt-Modulen pro Speichermodul stehen so maximale Ladezeitfenster bereit – für große Haushalte, Homeoffices oder Mini-Gewerbe. Lebensdauer der Ecoflow-Stream-Serie Langlebigkeit ist hier kein Marketingversprechen, sondern fixer Bestandteil der Bauweise: LFP-Zellen sind für bis zu 15 Jahre Betrieb konzipiert, Ecoflow gibt zehn Jahre Garantie und sichert nach 6.000 Ladezyklen immer noch 70 Prozent Kapazität zu. Ein mehrstufiges Schutzsystem mit Temperaturüberwachung, Flammenschutz, Überlast- und Rückstrommanagement sorgt für sorgenlosen Betrieb. Ihr müsst Euch nicht den Kopf zerbrechen: Ob an schwülen Sommertagen oder knackig-kalten Winternächten – das intelligente Batteriemanagement wacht über Eure Energiezentrale wie ein Sicherheitsdienst. Besonders praktisch ist der flammenhemmende Aufbau des Gehäuses, der das System noch zusätzlich gegen äußere Einflüsse schützt. Wer langfristig plant, punktet außerdem beim Thema Rentabilität. Nach einigen Jahren habt Ihr den Anschaffungspreis durch eingesparten Strom wieder reingeholt, gerade wenn ihr das System fleißig mit Solarenergie füttert. Klar: Hohe Unabhängigkeit vom Netz sowie die Bedienung von Starkstromverbrauchern wie E-Autos oder Wärmepumpen funktioniert nur mit einer echten Großanlage, doch als Turbo für euren Eigenverbrauch zahlt sich der Ecoflow-Speicher schneller aus, als so manches Fitnessstudio-Abo. Rentabilität des BKW-Komplettsets Gehen wir einmal von dem Komplett-Set aus, dass ich zu Beginn dieses Artikels aufgelistet habe. Mit den insgesamt 2.800 Watt Solarmodulleistung könnt ihr aus Jahr unter guten Bedingungen 2.800 Kilowattstunden (kWh) Strom erzielen. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 39,8 Cent für Bestandskunden entspräche das bereits einer jährlichen Ersparnis von bis zu 1.114,4 Euro, wenn Ihr den kompletten Strom selbst verbrauchen könntet. Realistisch betrachtet wird jedoch bei diesem Set-up nicht der gesamte Strom selbst verbraucht werden. Da die Speicher jedoch etwas größer als die Modulleistung sind, kann man hier von einer höheren Quote als den durchschnittlichen 60 Prozent Eigenverbrauchsanteil ausgehen. 70-80 Prozent könnten durchaus realisierbar sein. Mithilfe der KI-Funktionen und passenden Automatisierungen vielleicht sogar eine höhere Quote. Bei 70-80 Prozent entspräche das einer Ersparnis von jährlich 780,08 bis 891,52 Euro. Dazu kämen noch potenzielle Einspeisevergütungen für die verbleibenden 10 bis 20 Prozent von 22,23 bis 44,46 Euro. Insgesamt läge die Ersparnis dabei zwischen 824,54 und 913,75 Euro. Bei Neukunden liegt der Strompreis hingegen derzeit bei rund 27 Cent, sodass die gesamte Ersparnis bei Kunden mit regelmäßigen Stromwechseln zwischen 573,66 und 627,03 Euro läge. Beim Einkaufspreis von 2.877 Euro würde es somit etwa drei Jahre und zwei Monate bis hin zu fünf Jahren dauern, bis sich das Gesamtset amortisiert hat. Da jedoch allein 10 Jahre Garantie für die Stromspeicher bestehen und die Lebenserwartung auf 15 Jahre geschätzt werden, hast du spätestens ab dem fünften Jahr eine jährlich dauerhafte Einsparung auf deine Stromrechnung. Und das, obwohl der Anschaffungspreis noch immer unter dem von kleineren PV-Dachanlagen liegt.

Fazit zur Stream-Serie: Starkes Komplettpaket, das viele Optionen lässt Ecoflow hat mit der Stream-Serie einen richtig großen Wurf gelandet. Ihr bekommt einen Balkonkraftwerk-Speicher, der nicht bloß Speicherkapazität liefert, sondern mit Flexibilität, cleveren Automatisierungen und smartem Zusammenspiel aus Speicher und Solarmodulen neue Maßstäbe setzt. Die KI-gestützte Steuerung entlastet im Alltag und nimmt Euch viele Energiethemen quasi von allein ab – fast, als würde Euer Heim künftig selbst mitdenken. Für alle unter Euch, die mehr aus Sonnenstrom machen möchten als nur ein paar Geräte zu betreiben, ist die Stream-Serie ein echter Tipp. Dank modularer Erweiterung könnt ihr klein anfangen und später ausbauen, ohne direkt in die Vollen zu greifen. Die stabile App, hochwertige Hardware und smarte Sicherheitsmechanismen überzeugen – auch für alle, die bislang nur an klassische Balkonkraftwerke dachten. Kurzum: Wenn Ihr Euch endlich nicht mehr übersteigende Strompreise ärgern wollt und dazu ein Händchen für clevere Technik habt, ist dieses System Euer passender Einstieg in ein Stück Unabhängigkeit. Die Sonne lacht – und Euren Strom macht Ihr selbst!