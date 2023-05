Anker Solix im Test: Balkonkraftwerk-Komplettset für Einsteiger

Das Anker Solix RS40 setzt auf zwei 415 W starke PV-Panel mit PERC-Technologie und einer Effizienz von 21,3 %. Die beiden PV-Panele kommen im klassischen Solar-Look, also überwiegend in Schwarz mit silbernen Linien dazwischen. Für Anker Solix RS40 zahlt Ihr aktuell 840,65 Euro.

Einrichtung und Aufbau

Das Balkonkraftwerk-Set Anker Solix kommt mit einem hochwertigen Montage-Set, das viele Montagemöglichkeiten bietet – von der Balkonmontage über die Aufständerung bis hin zur Wandmontage. An einer Stelle fänden wir allerdings eine ausführlichere Dokumentation wichtig.

Vorteile:

Einfache und unkomplizierte Montage

Ein Komplettpaket für viele Möglichkeiten

Hochwertige Verarbeitung und schnelles App-Setup

Nachteile:

Anleitung beinhaltet keine Details zu Ballastierung/Windlast

Telefonhotline hat hier ebenfalls keine Informationen

Wenn Euer Anker-Solix-Balkonkraftwerk zum abgestimmten Liefertermin bei Euch ankommt, stellt Euch die Spedition insgesamt vier Kartons vor die Tür. Die beiden flachen, etwa 1,80 m x 1,20 m große und rund 20 kg schwere Kartons beinhalten – Überraschung – die beiden Photovoltaik-Panele. Dazu kommt eine Kiste im Schuhkarton-Format, die den 2,9 kg schweren Wechselrichter enthält. Und schließlich bekommt Ihr noch eine längliche, ebenfalls rund 20 kg schwere Box mit den beiden Halterungen für Eure Solarpanele.

Neben den erwähnten Komponenten findet Ihr in den Kartons auch eine 68 Seiten starke Anleitung im DIN-A4-Format in Deutsch und Englisch, die verschiedene Aufbauszenarien für das Balkonkraftwerk anschaulich skizziert. Die Anleitung erklärt detailliert, wie Ihr die unterschiedlichen Komponenten aus dem Halterungskarton für Euren jeweiligen Einsatzzweck kombinieren müsst.

Das Montageset von Anker Solix überzeugt mit hochwertigen Materialien. / © NextPit

Diese Möglichkeiten zur Montage bietet Euch Anker Solix:

Balkon (Geländerhöhe > 1,20 m): Montage am oberen Geländerrand (0°, 30°, 35°, 40° oder 45°)

Montage am oberen Geländerrand (0°, 30°, 35°, 40° oder 45°) Balkon (Geländerhöhe < 1,20 m): Montage an Geländerstreben (0°, 30°, 35°, 40° oder 45°)

Montage an Geländerstreben (0°, 30°, 35°, 40° oder 45°) Aufständerung auf dem Boden: unser Anwendungsfall, siehe unten (30°, 35°, 40° oder 45°)

unser Anwendungsfall, siehe unten (30°, 35°, 40° oder 45°) Montage an einer Wand: Nicht in der Anleitung erklärt, ist aber problemlos möglich (30°, 35°, 40° oder 45°)

Wir wählen in unserem Fall eine Aufständerung auf dem Boden. Dazu montieren wir zunächst die beiden Solarpanel-Tragarme am Solarpanel und befestigen anschließend das vertikale Traggerüst und den unteren Tragarm daran, sodass diese ein Dreieck bilden. Das dauert pro Modul für eine Person nicht einmal 30 Minuten.

Zwei dieser "Dreiecke" pro Modul ständern das Solarpanel auf. / © NextPit

Der Winkel lässt sich für die Module hier übrigens zwischen 30 und 45 Grad wählen. Alternativ könnt Ihr das Panel statt mit den Füßen auf den Boden auch mit den Füßen an die Wand schrauben. In den Schienen, die auf diesem Foto nach unten zeigen, gibt es dafür bereits entsprechende Löcher.

Sobald die PV-Panele an Ort und Stelle stehen, ist der Wechselrichter an der Reihe. Dieser macht aus dem Gleichstrom der Solarpanele Wechselstrom, den Ihr dann in Eurem Haushalt nutzen könnt. Außerdem arbeitet er netzsynchron und sorgt dafür, dass der per Photovoltaik produzierte Strom gleichzeitig zum Netzstrom verwendet werden kann.

Den Wechselrichter schraubt Ihr an einem der Tragarme an – das ist mit vier Schrauben blitzschnell erledigt. Die anschließende Verkabelung ist mit den mitgelieferten MC4-Kabeln absolut verpolungssicher. Steckt die im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungskabel aber lieber nicht zum Spaß irgendwie zusammen, denn die wasserdichten MC4-Stecker bekommt Ihr ohne Spezialwerkzeug nur schwer auseinander – und ein entsprechendes Tool fehlt im Lieferumfang.

Der Wechselrichter ist schnell mit vier Schrauben an einem der Tragarme fixiert. / © NextPit

Sobald der Wechselrichter mit den Solarpanels verbunden ist, bekommt er Strom – zumindest wenn noch ein bisschen Tageslicht vorhanden ist. Das bedeutet: Ihr könnt den Wechselrichter dann per WLAN mit der Anker-App verbinden. Das klappt im Test absolut problemlos.

Es dauert nur eine Minute, bis der Wechselrichter mit der Anker-App verbunden ist. / © NextPit

Wichtig: Sichere Montage des Balkonkraftwerks

Im Rahmen dieses Tests haben wir auch die Support-Hotline von Anker angerufen, um uns über das Set zu informieren. Der Hersteller bietet hierzu eine kostenlose 0800-Hotline speziell für Anker Solix an, und der Mitarbeiter war mit den Produkten selbst gut vertraut. Nur unsere Frage bezüglich einer Ballastierung wurde unzureichend beantwortet. Die per Telefon empfohlene Ballastierung für eine Aufständerung war mit 10 kg viel zu niedrig – selbst für die Windzone 1 in Deutschland wäre dies nicht genug. Die Anleitung gibt dazu leider gar keine Hinweise.