Homematic Evo im Test: Wirklich das Top-Heizkörperthermostat in 2023?

Die deutsche Stiftung Warentest hat das Heizkörperthermostat Evo von Homematic IP als Testsieger im Jahr 2023 gekürt. Dabei kommt es in einem schlichten und hübschen Design mit eher unkonventioneller Bedienung daher. Gleichzeitig ist es im höheren Preissegment angesiedelt und setzt den Zukauf einer Bridge voraus. Können wir den positiven Eindruck also im nextpit-Test nachvollziehen?

Design & Installation

Das Homematic Evo ist ein eher kompaktes Heizkörperthermostat mit einem ungewöhnlichen Bedienkonzept. Denn zum Verändern der Zieltemperatur müsst Ihr das ganze Thermostat neigen. Das Display auf der Oberseite ist zudem beleuchtet und ein einzelner Knopf am Thermometer regelt den Boost. Die Installation ist im Vergleich zu anderen Thermostaten allerdings ein wenig komplizierter.

Gefällt:

Hübsches Design mit mehreren Farbvarianten

Spannendes Bedienkonzept

Praktischer Boost-Knopf

Gefällt nicht:

Temperaturänderungen ohne Drehrad nicht ganz so schnell

Seitliches Display gewöhnungsbedürftig

Wie alle smarten Heizkörperthermostate, die wir getestet haben, könnt Ihr das Homematic Eve selbstständig installieren. Dabei wird nicht einmal zwingend ein Werkzeug benötigt, allerdings ist eine Rohrzange oder ein rutschfestes Tuch bei der Installation ratsam.

Habt Ihr das das Homematic Evo erfolgreich installiert, gelingt die Installation über die App aber sehr einfach. Denn nach der Einrichtung des Smart-Home-Hubs findet Euer Smartphone das Evo ganz von alleine. Anschließend müsst Ihr nur noch eine Reihe an Zahlen und Ziffern eingeben. Anschließend ist das Thermostat in der App verfügbar. Ein kurzer Druck auf den Boost-Knopf leitet das Thermostat dazu an, sich zu kalibrieren und dann ist die Installation erfolgreich.

Das Design des Evo ist wirklich hübsch! / © nextpit

Die Bedienung erfolgt anschließend über die App oder am Thermostat selbst. Während andere Hersteller – auch Homematic bei anderen Modellen – Knöpfe oder Drehringe verbaut, müsst Ihr das Homematic Evo neigen. Dabei könnt Ihr es in der geneigten Position festhalten, um die Temperatur dauerhaft zu verstellen. Leider ist dieser Prozess sehr langwierig und Ihr müsst einige Sekunden warten, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Was ich hierbei ein wenig kontraintuitiv fand, war, dass die Temperatur sich an der Ausrichtung des Displays orientiert.

Bei der ersten Einrichtung könnt Ihr einstellen, ob das Display nach links oder nach rechts ausgerichtet ist. Die Temperatur höher zu schalten, bedeutet dann immer, in Richtung der Temperatur nach "oben" zu kippen. Bedeutet, die Ausrichtung folgt nicht zwingend der Ausrichtung herkömmlicher Heizkörperthermostate, was zu Anfang gewöhnungsbedürftig ist.

Der Standard-Anschluss sollte mit den meisten Heizungen funktionieren. / © nextpit

Alternativ drückt Ihr den Boost-Knopf, um die maximale Heizstellung für einen individuell einstellbaren Zeitraum anzuschalten. Wie lange dieser Zeitraum ist, könnt Ihr in der App einstellen. Davon abgesehen gibt es nur noch eine Besonderheit beim Homematic Evo: Ihr könnt das Heizkörperthermostat in drei verschiedenen Farben kaufen – endlich gibt es Hersteller, die sich ein wenig vom schnöden Weiß entfernen.