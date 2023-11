Vivo X100 Series startet am 13. November mit 200-MP-Zeiss-Kamera

Vivo X100 Pro+: Das 200-MP-Telezoom-Smartphone mit ZEISS-Optik und 1-Zoll-Sony-Sensor!

Vivo stellt drei neue Zeiss-Flaggschiff-Smartphones am 13. November 2023 vor. / © Vivo

Zumindest im vergangenen präsentierte uns das chinesische Unternehmen, aus seiner am 22. November (2022) vorgestellte Vivo-X90-Serie hierzulande das Vivo X90 Pro (Test) mit überzeugenden Kameraobjektiven des deutschen Traditionsunternehmen Carl Zeiss. An diesem Erfolgsrezept, will das Unternehmen wohl auch dieses Jahr festhalten, wenn es am 13. November, um 19:00 Uhr Pekinger Zeit (hierzulande 12:00 Uhr mittags)

Bekannt sind uns nach dem gleichen Prinzip im vergangenen Jahr drei Spitzenmodelle, mit dem Vivo X100, X100 Pro und dem Premium-Device, dem Vivo X100 Pro+. Bei dem letztgenannten Android-14-Smartphone geht die Gerüchteküche von einem verbauten Snapdragon 8 Gen 3 aus, wie er auch in beiden Xiaomi-14-Smartphones verbaut ist. Das Vivo X100 und 100 Pro hingegen werden von einem MediaTek Dimensity 9300 angetrieben, der mit seinen vier Cortex-X4-Performance-Kernen (3,25/2,85 GHz) in einem AnTuTu-Benchmark-Test (2.249.858 Punkten) bereits den kalifornischen Flaggschiff-Prozessor ordentlich versägt hat.

Die Zeiss-Kamera-Qualitäten werden überzeugen

Doch für die meisten von uns dürften die verbauten Kameras deutlich höheres Interesse wecken. Hier informiert der bekannte Tippgeber "Digital Chat Station" dass die "X100 Series" erstmalig den nagelneuen Sony-Image-Sensor verbaut haben soll, über dessen Namen sich die Gelehrten noch auf Sony IMX920 oder Sony Lytia LYT8XX einigen müssen. Auch über die Größe des neuen Sensors ist bislang nichts bekannt – doch da Sony schon mit einem 1 Zoll großen Sensor unterwegs ist und die Lichtausbeute mit einer Blende von f/1.57 genannt wird, dürfte er wohl kaum kleiner werden.

Interessant ist, dass Vivo entgegen der allgemeinen Tradition nicht den 50-MP-Ultraweitwinkel-ISOCELL-JN1-Sensor (1/2,76 Zoll) für die Macro-Fotografie gebrauchen. Hierfür will der Konzern die Telezoom-Kamera verwenden, welche sich aufgrund der verbauten Vario-Tessar-Objektive (Apo-Sonnar) mit einer T* Beschichtung von Carl Zeiss hervorragend dazu eignen sollen. Im Basismodell steckt dahinter eine 64-MP-OV64B von OmniVision mit einer äquivalenten Brennweite von 70 mm. Im Pro und Pro+ sind es eine 200-MP-Kamera mit einer äquivalenten Brennweite bis zu 230 mm.

Vivo X100 Testfoto: 233 mm | f/2.6 | 1/270s | ISO 88 © Vivo Vivo X100 Testfoto: 70 mm | f/5.6 | 1/230s | ISO 50 © Vivo Vivo X100 Pro Testfoto: 234 mm | f/2.5 | 1/1200s | ISO 50 © Vivo

Die ersten Ergebnisse – welche dank Vivo V3 ISP sowie ausgeklügelter KI-Algorithmen entstanden sind – hat der Vivo Vizepräsident schon einmal auf dem sozialen Netzwerk Sina Weibo veröffentlicht.

Was haltet Ihr von den neuen Vivo-Smartphones? Die Kamera-Qualitäten scheinen auch dieses Jahr wieder zu überzeugen – welche Summe seit Ihr bereit, für eine ZEISS-Kamera zu investieren? Schreibt uns Eure Meinung gern in die Kommentare.