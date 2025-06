Beliebteste Smartphones: Diese 10 Modelle verkaufen sich am besten

Das Handy ist für die meisten von uns das wichtigste Technik-Gadget im Alltag, und alle zwei bis drei Jahre kaufen wir im Durchschnitt ein neues. Über 20 Millionen Smartphones wandern so pro Jahr über die (virtuelle) Ladentheke - allein in Deutschland. Doch welche Modelle sind am beliebtesten? Eine neue Statistik hat die Antwort.

Die meistverkauften Smartphones in Europa

Das Team von Counterpoint Research analysiert regelmäßig den globalen und europäischen Smartphone-Markt. Dabei lassen sich interessante Trends ableiten: Welche Geräte sind besonders gefragt? Welche Strategien der Hersteller zahlen sich aus? Werfen wir einen Blick auf die Verkaufszahlen für Europa im März 2025.

High-End-Modelle dominieren die Verkaufszahlen

Vor wenigen Jahren waren Premium-Modelle mit "Pro" und "Ultra"-Label eher Nischenprodukte. Doch inzwischen führen sie die Verkaufslisten an. Apples Smartphones, obwohl bereits seit über sechs Monaten auf dem Markt, verkaufen sich weiterhin hervorragend. Das iPhone 16 Pro Max belegt Platz 1, gefolgt vom iPhone 16 Pro auf Platz 2 und dem regulären iPhone 16 auf Platz 3. Auffällig ist, dass Apples Standardmodelle hinter den Spitzenmodellen zurückbleiben – das größere reguläre Modell schafft es nicht einmal in die Top 10.

Das könnte auch einer der Gründe sein, warum Apple plant, beim kommenden iPhone 17 auf die größere Standardvariante zu verzichten. Stattdessen deutet sich ein besonders dünnes Modell an – eine Strategie, die an Samsungs Galaxy S25 Edge erinnert. Ob sich das auszahlt, werden wir kommendes Jahr in der Statistik sehen.

Auch bei Samsung zeigt sich ein ähnliches Muster: Das Galaxy S25 Ultra, das leistungsstärkste und teuerste Modell der Serie, ist das meistverkaufte Gerät des Herstellers. Direkt dahinter folgt das Standardmodell, während die größere Variante der regulären Serie nicht vertreten ist. Vielleicht wäre es für Samsung sinnvoll, das Ultra auch in einer kompakteren Version anzubieten, mit welchem Apple besonders erfolgreich ist.

Kompakte Smartphones bleiben gefragt

Seit einigen Jahren hat sich 6,7 Zoll als neue Standard-Größe für Smartphones durchgesetzt. Dennoch sind kompakte Modelle weiterhin beliebt – wie die Verkaufs-Statistik beweist. Sechs der zehn meistverkauften Geräte gehören mit einer Displaygröße von maximal 6,3 Zoll zu den handlicheren Varianten.

Interessanterweise ist dies ein europaweites Phänomen. Global betrachtet bevorzugen Käufer größere Displays, während sich in Europa eine klare Nachfrage nach kompakten Geräten abzeichnet. Besonders im Preissegment unter 500 Euro wäre Potenzial für kleinere Smartphones vorhanden. Aktuell hält das Google Pixel 9a in dieser Kategorie die Stellung als einziges kompaktes Modell.

Warum tauchen andere Hersteller nicht in der Liste auf?

In Deutschland dominieren Apple und Samsung mit jeweils über 30 Prozent Marktanteil den Markt. Andere Hersteller wie Xiaomi, Google und Motorola können zwar ebenfalls starke Verkaufszahlen vorweisen, kommen jedoch nicht über die 10 Prozent Marktanteil.

Ein Grund für das Fehlen chinesischer Hersteller in den Top 10 liegt auch in ihrer Modellstrategie: Unternehmen wie Xiaomi veröffentlichen eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte, wodurch sich die Verkäufe auf mehrere Modelle verteilen und es einem einzelnen Gerät schwerer fällt, sich in den Statistiken der meistverkauften Smartphones zu platzieren.