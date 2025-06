Gerade durch die Kombination aus trendiger Hardware und nutzbarem Tarifangebot könnte dieser Deal für viele von Euch eine spannende Alternative zum Einzelkauf sein. Doch wie attraktiv ist das Gesamtpaket wirklich? Bevor wir zum Deal kommen, schauen wir uns die Ray-Ban Meta Wayfarer etwas genauer an.

Affiliate Angebot Ray-Ban Meta Wayfarer

Die smarte Brille im Überblick: Ray-Ban Meta Wayfarer

Die Ray-Ban Meta Wayfarer vereint klassisches Brillen-Design mit moderner Technologie. Eine integrierte 12-Megapixel-Kamera mit Ultraweitwinkel ermöglicht Fotos und Videos direkt aus Eurer Sicht – ganz ohne Smartphone (Bestenliste). Ergänzt wird das durch integrierte Lautsprecher und Mikrofone, mit denen Musik abgespielt, Telefonate geführt oder Sprachbefehle an den Meta AI-Assistenten gegeben werden können. Der Sprachassistent von Meta ist derzeit nur auf Englisch verfügbar, funktioniert laut Hersteller aber zuverlässig für einfache Anfragen und Aktionen wie etwa zum Starten von Aufnahmen oder zum Abrufen von Informationen.

Hier gehts zum Test: Ray-Ban Meta Smartglasses (2023) im ersten Test

Eine der spannendsten Funktionen: Die Brille kann Livestreams direkt zu Instagram oder Facebook senden – ideal für Content-Creator und Social-Media-Fans. Mit 32 GB internem Speicher lassen sich zahlreiche Inhalte lokal sichern. Besonders praktisch: Die Brille kann unterwegs über das mitgelieferte Lade-Etui wieder aufgeladen werden. Das Modell ist auch mit Gläsern in der eigenen Sehstärke nutzbar – diese können einfach ausgetauscht werden.

Der Tarif im Detail: o2 Mobile Unlimited Smart (15 Mbit/s)

Der enthaltene Tarif „o2 Mobile Unlimited Smart“ punktet mit unbegrenztem Datenvolumen. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 15 Mbit/s – das ist zwar kein Highspeed, reicht aber für gängige Alltagsanwendungen wie Musikstreaming, YouTube, Netflix, Videocalls und Social Media völlig aus. Zusätzlich enthält der Tarif eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. Wenn Ihr gern viel unterwegs seid, gern streamt und keine Lust auf Datenlimits habt, passt der Tarif perfekt zu Euch.

Affiliate Angebot Ray-Ban Meta Wayfarer

Lohnt sich das für Euch?

Der Deal rund um die Ray-Ban Meta Wayfarer* mit o2 Unlimited-Tarif klingt auf den ersten Blick verlockend – und er hat definitiv seine Stärken. Aber wir schauen für Euch genauer hin: Lohnt sich das wirklich? Fakt ist: Ihr zahlt monatlich 34,99 Euro – für Tarif und Brille. Dazu kommen einmalig 49,98 Euro (Anzahlung, Versand und Anschlusspreis). Über zwei Jahre sind das insgesamt 889,74 Euro.

Klingt erstmal nicht nach einem Schnäppchen? Stimmt – zumindest auf den ersten Blick. Denn der Tarif allein kostet bei o2 regulär 19,99 Euro monatlich. Bedeutet: Für die Brille zahlt Ihr rechnerisch rund 15 Euro im Monat extra, also 360 Euro über zwei Jahre. Addiert man die Einmalzahlung, landet man bei etwa 409 Euro für die Ray-Ban Meta Wayfarer.

Lest auch: Die besten Smartglasses

Und genau hier wird’s spannend: Die Brille kostet im Einzelkauf aktuell rund 329 Euro – teils sogar mehr. Wenn Ihr sie separat kauft, müsst Ihr Euch selbst um einen passenden Tarif kümmern. Das kostet Zeit, Nerven – und oft deutlich mehr Geld. Damit Ihr den Überblick behaltet, haben wir die Kosten noch einmal für Euch aufgelistet.

Tarif-Deal-Check Tarif o2 Mobile Unlimited Smart Tarif Netz o2 Datenvolumen Unbegrenzt Download-Bandbreite max. 15 MBit/s 5G Ja Laufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 € Einmalige Gesamtkosten 49,98 € Gesamtkosten 889,74 € Reguläre Gerätekosten Ray-Ban Meta Wayfarer – 329 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 23,36 € Zum Angebot*

Der o2-Deal bietet also nicht den billigsten Preis, aber eine sehr bequeme All-in-One-Lösung, die man so kaum woanders findet: smarte Brille, solider Tarif mit echtem Unlimited-Datenvolumen, faire Finanzierung – und alles aus einer Hand. Wenn Ihr also ohnehin Interesse an einer smarten Brille habt, auf einen unkomplizierten Einstieg steht und Euch der Gedanke an „erst Brille kaufen, dann Tarif suchen“ eher abschreckt, dann ist dieser Deal definitiv eine Überlegung wert.

Affiliate Angebot Ray-Ban Meta Wayfarer

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt ihr schon die Ray-Ban Meta Wayfarer ausprobiert? Überlegt Ihr Euch Smart Glasses zu kaufen? Schreibt es in die Kommentare!