Geldanlagen sind so wichtig, wie schon lange nicht mehr. Die aktuellen Tendenzen zeigen allerdings, dass Zinsen auf Tagesgeldkonten lang nicht mehr so attraktiv sind, wie sie es einmal waren. Aus diesem Grund ist das aktuelle Neukundenangebot der Openbank richtig interessant. Neben einem ordentlichen Zinssatz auf Giro- und Tagesgeldkonto winkt nämlich auch ein Bonus über 100 Euro. Was es mit der Openbank auf sich hat und welche Konditionen Euch sonst noch erwarten, verrät dieser nextpit Finanz-Check.