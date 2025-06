Steigende Energiepreise bringen uns dazu, zwingend über unsere Heizkosten nachzudenken. Außerdem begegnen wir dem Klimawandel mit ziemlich ehrgeizigen Klimazielen. Gründe genug also, sich mit der Wärmepumpe zu beschäftigen. Sie gilt schließlich als klimafreundliche Alternative zu fossilen Heizungen.

Wärmepumpen-Experte klärt auf

Johanna befasst sich in der heutigen Folge des inside-digital-Podcasts überMORGEN mit der Wärmepumpe. Dazu hat sie sich mit René Zerwes vom Wärmepumpen-Profi Thermondo einen Experten rangeholt, der die wichtigsten Fragen beantwortet, aber auch mit Gerüchten und Mythen aufräumt.

Die hochkochenden politischen Debatten der letzten Jahre haben zu vielen Unsicherheiten geführt. Ich verspreche Euch, dass in der heutigen Folge viele dieser Unsicherheiten und Vorurteile beseitigt werden können. Hört also rein in die neue Folge, lasst Euch erklären, was es mit smartem Heizen auf sich hat, welche Förderung Euch helfen könnte und vieles mehr.

Hier geht es direkt zur Folge bei Eurem Podcast-Anbieter:

Schaut bitte gerne direkt bei inside digital vorbei, wenn Ihr mehr über Host Johanna wissen wollt, oder einfach dort direkt eine der älteren Podcast-Folgen hören wollt. Wer hingegen auf die nächste Folge des nextpit-Podcasts wartet, muss sich noch eine Woche gedulden, dann schlagen Fabi und ich wieder zu.

Viel Spaß also mit der neuen überMORGEN-Folge – und habt ein schönes Wochenende!