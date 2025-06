Das Xiaomi Mix Flip 2 ist am 26. Juni in China auf den Markt gekommen. Das faltbare Klapp-Smartphone von Xiaomi sprengt die Grenzen des Marktes mit dem größten Akku, der jemals in diesem Formfaktor zu sehen war. Xiaomi ist entschlossen, das Galaxy Z Flip 7 von Samsung zu begraben, das in weniger als zwei Wochen auf den Markt kommen soll. Wir werfen einen Blick auf das Datenblatt des Xiaomi Mix Flip 2, das Samsung eine Ohrfeige verpassen will.