Xiaomi Redmi Note 13 5G im Test: Generisch, günstig, gut!

Das Display mit der Bildschirmdiagonale 6,67 Zoll und FHD+-Auflösung überzeugt mich komplett – Hashtags: #AMOLED #120Hz. Ein bisschen nervt mich allerdings, dass out of the Box 60 Hz aktiviert sind und Ihr Euch erst auf den Weg in die Display-Einstellungen begeben müsst, wenn Ihr Bock auf die butterweichen 120 Hz habt. Erfreulich ist auch, dass Xiaomi an den Rändern ein bisschen was abgehobelt hat. Die schlanken Display-Ränder lassen das Gerät moderner aussehen.

Das Gerät ist spritzwassergeschützt, wie uns die IP54-Zertifizierung verrät. Ja, könnte besser sein, aber immerhin ist es zertifiziert und auch IP54 ist in dieser Preisklasse alles andere als selbstverständlich. Auf meinem mattschwarzen Modell (es gibt auch noch "Arctic White" und "Ocean Teal") mache ich übrigens Abdrücke meiner Fettfinger aus. Nicht so offensichtlich wie auf einer glänzenden Rückseite, aber dennoch sichtbar.

Es fällt mir direkt ins Auge, dass beim Redmi Note 13 5G die Kamera-Insel nicht so wuchtig ist, wie wir es sonst von Xiaomis Mittelklasse gewohnt waren. Es gibt diese Erhebung zwar nach wie vor, die alle drei Sensoren und den Blitz umschließt, aber sie ist eben unauffälliger. Dafür stehen zwei Kameras separat ein wenig hervor, was mir optisch insgesamt recht gut gefällt.

Wer es nicht erkannt hat: Ja, selbstverständlich trieft meine gespielte Begeisterung oben bezüglich der Bloatware vor bitterem Zynismus. Es ist immer wieder erstaunlich, wie vollgeballert sich so ein nagelneu eingerichtetes Mittelklasse-Smartphone von Xiaomi präsentiert. Als ich die vielen vorinstallierten Apps erblickte, hatte ich aber bereits eine noch größere Enttäuschung hinter mir: Beim erstmaligen Hochfahren erblickte ich nämlich ein MIUI-Logo, wo ich doch so gerne ein HyperOS-Logo erspäht hätte.

Kamera

Die Triple-Cam bei den günstigen Xiaomi-Handys ist fast schon obligatorisch und auch das Xiaomi Redmi 13 5G bietet eine solche Troika. 108 MP sind es bei der Hauptkamera, deutlich unspektakulärer sind da die 8 MP der Ultraweit- bzw. 2 MP der Makro-Cam. Selfies knipst Ihr sehr ordentliche mit 16 MP.

Vorteile:

Schöne 108-MP-Hauptkamera

Brauchbarer Selfie-Shooter

Nachteile:

Vergesst nachts die Ultraweitwinkel-Fotos

Lasst uns einfach nie wieder über 2-MP-Makro-Knipsen reden

Ich hab die Makro-Kamera direkt über diesem Satz bereits erwähnt und ja, das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Von mir aus kann sich Xiaomi diesen Sensor verkneifen und vom gesparten Geld in der nächsten Generation den Aufkleber "Niemand braucht 2-MP-Makro-Kameras" in die Box legen.

So präsentiert sich das etwas überarbeitete Kamera-Array des Redmi Note 13 5G. / © nextpit

Reden wir weiter über richtige Kameras und ja, die 108-MP-Hauptkamer IST eine richtige Kamera! Vor allem tagsüber gibt es daran nichts zu mäkeln. Beim Testen sind mir glatt ein paar feine Winter-Wonderland-Bilder gelungen. Wer mag, kann in den 108-MP-Modus schalten, aber ganz ehrlich: Die per 9-zu-1-Pixel-Binning zusammengeschubsten Bildpunkte produzieren komplett ausreichende Ergebnisse.

Abends dann flaut das natürlich ab, speziell wenn Ihr den per Default aktiven Auto-Night-Mode deaktiviert. Mit Nachtmodus rauscht es überschaubar und auch die Lichthöfe erscheinen mir ein wenig zu groß, aber es ist deutlich besser, als würdet Ihr es ohne Nachtmodus probieren.

Beispiel-Fotos des Xiaomi Redmi Note 13 5G

Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera, Zoom x3 © nextpit Hauptkamera, Zoom x10 © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera – der unnatürliche Rand um den Mond lässt es schon ein bisschen merkwürdig aussehen, oder? © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Selfie-Cam © nextpit Selfie-Cam, Porträtmodus © nextpit Hauptkamera ohne Nachtmodus © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus © nextpit Hauptkamera mit Auto-Nachtmodus © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus © nextpit Hauptkamera ohne Nachtmodus © nextpit Ultraweitwinkel – hier noch einmal der eindrucksvolle Beweis, wieso Ihr nachts die Finger vom Ultraweitwinkel-Sensor lassen solltet. © nextpit Hauptkamera ohne Nachtmodus © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera mit Auto-Nachtmodus © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera ohne Nachtmodus © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus © nextpit

Was die Nachteulen unter Euch aber definitiv vergessen sollten: Bilder mit der Ultraweitwinkel-Kamera. Der 8-MP-Shooter legt sich da amtlich die Karten und kreiert einen kruden Mix aus Bildrauschen und verwischten Lichtquellen. Aber hey, wir spielen in der 300-Euro-Liga, wo die Zuschauer ihre Dauerkarte für die Hauptkamera lösen, nicht etwa für eine 8-MP-Ultraweitwinkel- oder gar eine 2-MP-Makro-Knipse.

Was müsst Ihr noch zur Cam wissen? Xiaomi spricht von einem verlustfreien 3-fachen Zoom und in der Tat ist der 3-fach-Zoom absolut in Ordnung. Ihr könnt digital bis zu 10-fach ans Objekt heranzoomen, aber da baut das Ergebnis qualitativ erwartbar deutlich ab. Außerdem sei noch die Front-Kamera erwähnt, die mit 16 MP tut, was sie soll und auch einen Porträtmodus besitzt, dessen Resultate passen. Bei meinen Versuchen zumindest wurde Vorder- und Hintergrund sehr präzise voneinander getrennt.