Samsung Galaxy S24, Plus & Ultra: Die neuen Flaggschiffe im Vergleich

Die drei neuen High-End-Smartphones von Samsung sind offiziell, und wie immer wird Euch nextpit zeitnah ausführliche Tests zu jedem einzelnen Modell anbieten. Bis es so weit ist, blicken wir aber zunächst einmal auf die Spec-Sheets und schauen, mit welchen Hardware und welchen Funktionen Samsung dieses Jahr punkten möchte.

Samsung Galaxy S24 Ultra, S24+ und S24 im Vergleich: Technische Daten

Das neue Spitzenmodell Das neue Plus-Modell Das neue Basismodell Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Bewertung Noch nicht getestet Hands-on: Samsung Galaxy S24 Ultra Noch nicht getestet Hands-on: Samsung Galaxy S24+ Noch nicht getestet Hands-on: Samsung Galaxy S24 Preis (UVP) ab 1.449 € ab 1.149 € ab 899 € Display 6,8" LTPO OLED

3088 x 1440 px

1-120 Hz Bildwiederholrate 6,6", Dynamic AMOLED

3088 x 1440 px

120 Hz Bildwiederholrate 6,2", Dynamic AMOLED

2.340 x 1.080 px

1-120 Hz Bildwiederholrate SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 Exynos 2400 RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X Speicher 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 128 GB UFS 3.1

256 GB UFS 4.0 OS One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 200 MP, Blende f/1.7, OIS

Ultraweitwinkelkamera: 12 MP, Blende f/2.2

Telekamera 1: 50 MP, 5x Zoom, Blende f/3.4, OIS

Telekamera 2: 10 MP, 3x Zoom, Blende f/2.4, OIS Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

3x Teleobjektiv: 10 MP, f/2.4 Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

3x Teleobjektiv: 10 MP, f/2.4 Selfie-Kamera 12 MP, Blende f/2.2 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Akku 5.000 mAh

Schnellladen mit 45 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W 4.900 mAh

Schnellladen mit 45 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W 4.000 mAh

Schnellladen mit 45 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W Konnektivität 5G / LTE / Wifi 7 / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC, UWB 5G / LTE / Wifi 6E / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC, UWB 5G / LTE / Wifi 6E / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC IP-Zertifizierung IP68 IP68 IP68 Abmessungen und Gewicht 162,3 x 79,0 x 8,6 mm, 232 g 158,5 x 75,9 x 7,7 mm, ca. 196 g 147,0 x 70,6 x 7,6 mm, ca. 167 g Preisvergleich

Inhaltsverzeichnis:

Display und Design

Beim Samsung Galaxy S24 Ultra hat sich optisch im Vergleich zum Galaxy S23 Ultra nicht viel getan. / © nextpit

Schaut Ihr auf das Bild, das das S24 Ultra mit dem Vorgänger vergleicht und Ihr erkennt, dass Samsung jetzt wahrlich keinen komplett neuen Design-Pfad eingeschlagen hat. Die Rückseiten des Ultra sind nahezu identisch, allerdings setzt man vorn jetzt auf ein flaches Displayglas. Außerdem entschied sich Samsung für einen Titanrahmen, während vorne wie hinten das neue Gorilla Glass Armor von Corning zum Einsatz kommt.

Auch beim Galaxy S24 und dem S24+ bleibt sich Samsung treu und setzt auf ein weitestgehend altbewährtes Design. Hier verbaut das Unternehmen Armour Aluminium für den Rahmen und vorne wie hinten Corning Gorilla Glass Victus+. Somit werden alle drei Handys robuster als die 2023er-Modelle. Logisch, dass auch 2024 alle drei Geräte IP68-zertifiziert sind und das Ultra wieder exklusiv einen S-Pen an Bord hat.

Den beiden "kleinen" Galaxy-S24-Modelle wurde ein flacherer Rahmen spendiert. / © nextpit

Beim Display liefert Samsung ebenfalls wieder Spitzenklasse an und erhöht die Helligkeit bei allen drei Smartphones in der Spitze auf 2.600 Nits – fast so hell, als würdet Ihr direkt in die Sonne starren (ja, weiß ich, dass der Vergleich übertrieben ist). Während das Ultra bei 6,8 Zoll verharrt, werden die beiden kleinen Geschwister jeweils 0,1 Zoll größer, wachsen also auf 6,2 bzw. 6,7 Zoll an. Spannenderweise gelingt das, ohne dass die Geräte selbst größer werden.

Alle drei Displays bieten uns eine variable Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz. Unterschiede gibt es aber bei der Auflösung: Das S24 bietet weiterhin die FHD+-Auflösung von 2.340 x 1.080 px an, aber das Plus-Modell wechselt jetzt zum Ultra ins QHD+-Lager. Erwähnenswert ist noch, dass das Display des Ultra dank des neuen Gorilla Gllass Armor weniger spiegelt als die anderen beiden Modelle.

Leistung und Konnektivität

Öfter mal was Neues, dachte sich Samsung und verbaut in der neuen Flaggschiff-Serie unterschiedliche SoCs. Wir waren es gewohnt, dass alle drei Geräte auf die gleichen Prozessoren setzen. Diesmal ist jedoch der Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy exklusiv dem Ultra vorbehalten. S24 und S24+ müssen sich mit dem Exynos begnügen, was aber gar nicht so ein Drama darstellt, wie der Blick auf unseren ersten Benchmark-Test zeigt:

Samsung Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy,

Firmware nicht final) Samsung Galaxy S24+

(Exynos 2400,

Firmware nicht final) Samsung Galaxy S23 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy) Redmagic 9 Pro

(Snapdragon 8 Gen 3) Pixel 8 Pro

(Tensor G3) 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 4.478

4.478 Schlechtester Loop: 2.816 Bester Loop: 4.282

4.282 Schlechtester Loop: 2.594 Bester Loop: 3.762

3.762 Schlechtester Loop: 2.467 Bester Loop: 5.201

5.201 Schlechtester Loop: 4.804 Bester Loop: 2.311

2.311 Schlechtester Loop: 1.219

Zwar ist die Performance des Qualcomm-SoCs ein wenig höher als die des Exynos 2400 aus eigener Fertigung. Aber auch der macht klar mehr Dampf als der letztjährige Snapdragon im Galaxy S23 Ultra (Test) und hängt auch den Tensor G3 im Pixel 8 Pro (Test) deutlich ab. Das ist allerdings auch erst ein allererster Eindruck, bei unseren ausführlichen Tests gehen wir da mehr in die Tiefe.

Ein Leistungsgefälle gibt es auch wieder beim Arbeitsspeicher: Ultra und Plus punkten mit 12 GB RAM, dem Basismodell müssen 8 GB reichen. Auch beim Speicherplatz, der bei allen drei Modellen nicht erweitert werden kann, gibt es Unterschiede: 128 GB und 256 GB gibt es beim S24, das S24+ lässt Euch die Wahl zwischen 256 und 512 GB und das Ultra bietet mit 256 GB, 512 GB und 1 TB wie im Vorjahr drei Alternativen.

Lasst uns noch ganz kurz über die Konnektivität reden: Lediglich das Ultra unterstützt bereits Wi-Fi 7, beim S24 und S24+ handelt es sich um Wi-Fi 6E. Ultrabreitband hingegen gibt es für die beiden teureren/größeren Geräte, lediglich das S24 schaut da in die Röhre.

Kameras

Die Kamera-Sektion dürfte für all diejenigen enttäuschend sein, die sich große Verbesserungen beim Galaxy S24 bzw. dem S24+ herbeigewünscht haben. Das Triple-Kamera-Lineup ist exakt identisch mit den Vorjahresmodellen! Konkret bedeutet das, dass Ihr in der Hauptkamera den 1/1,56 Zoll großen 50-Megapixel-Sensor Isocell GN3 vorfindet. Die 3x-Telekamera mit dem 1/3,94 Zoll kleinen 10-MP-Sensor stagniert ebenso wie die Ultraweitwinkel-Cam mit12 MP bei 1/2,55 Zoll Sensorfläche. Schade, da wäre mehr drin gewesen, wenngleich durch das neue SoC und neue KI-Features dennoch eine bessere Bildverarbeitung und neue Features drin sein dürften.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra hat eine starke 5x-Zoom-Kamera anstelle der 10x-Zoom-Kamera des S23 Ultra. / © nextpit

Wirklich riesig sind die Veränderungen auch beim S24 Ultra auf den ersten Blick nicht. Das Galaxy S24 Ultra setzt nämlich auf den gleichen 200-Megapixel-Sensor vom Typ Isocell HP2 wie das Galaxy S23 Ultra. Dafür bekommt der 1/1,3 Zoll große Bildsensor im Jahr 2024 immerhin einen neuen Bildverarbeitungsprozessor spendiert.

Auch die Ultraweitwinkel- und Selfie-Kameras setzen wieder auf die gleichen Sensoren wie im Vorjahr. Das heißt, Ihr bekommt beim Ultraweitwinkel eine Sensorgröße von 1/2,55 Zoll bei einer 12-MP-Auflösung, die Selfie-Kamera bietet 1/3,2 Zoll und ebenfalls 12 MP. Änderungen gibt es allerdings bei den Tele-Sensoren: Zwar gibt es weiterhin einen 10-MP-Sensor mit 3-fach-Zoom, aber anstelle eines 10-fach-Zooms setzt die andere Tele-Cam jetzt auf einen 5-fach-Zoom und dafür 50 MP. Welche Auswirkungen das haben wird, sehen wir im ausfürhlichen Test. Ihr könnt aber dennoch jetzt schon einen Blick auf unsere ersten Test-Fotos werfen:

Samsung Galaxy S23 Ultra: Testfoto der Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S24 Ultra: Testfoto der Hauptkamera © nextpit Samsung Galaxy S23 Ultra: Testfoto mit 3x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S24 Ultra: Testfoto mit 3x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S23 Ultra: Testfoto mit 5x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S24 Ultra: Testfoto mit 5x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S23 Ultra: Testfoto mit 10x-Zoom © nextpit Samsung Galaxy S24 Ultra: Testfoto mit 10x-Zoom © nextpit

Bevor Ihr jetzt enttäuscht abwinkt: Der Kamera-Gamechanger 2024 könnte die Galaxy AI werden. Die künstliche Intelligenz soll angeblich beispielsweise Spiegelungen aus Fotos entfernen, Objekte in Fotos verschieben, oder Zeitlupenvideos erstellen können. Auch hier bitte ich Euch um ein bisschen Geduld, bis wir der KI im ausführlichen Test auf den Zahn gefühlt haben.

Software

2024 kann man kein anspruchsvolles Smartphone vorstellen, ohne dass der Hersteller auf künstliche Intelligenz setzt. Das gilt natürlich auch für die Galaxy-S24-Reihe, für die Samsung mit der eben bereits erwähnten Galaxy AI sogar eine eigene Plattform schafft. Galaxy AI findet sich auf allen drei Geräten und wird auch auf weitere Galaxy-Devices ausgeweitet.

Neben den erwähnten Kamera-Features soll es auf den neuen Geräten förmlich KI-Features regnen. Dazu gehören Live-Übersetzungen beim Telefonieren: Ihr quatscht in Eurer Sprache, und Euer Gegenüber bekommt es direkt übersetzt ins Ohr gesäuselt. Die Samsung-Tastatur erhält zudem einen Schreibassistenten, Ihr könnt Euch Zusammenfassungen und Transkriptionen erstellen lassen und vieles mehr. Für mehr Details schaut Euch unbedingt unseren ersten Test der Galaxy AI an, in welchem Stefan Euch noch viel mehr über die neuen KI-Features berichten kann.

Die Galaxy-S24-Handys wollen uns aber nicht nur mit künstlicher Intelligenz begeistern, sondern auch durch ihre Langlebigkeit. Dazu hat Samsung sein Update-Versprechen noch einmal deutlich aufgebohrt: Die mit Android 14 und OneUI 6.1 ausgelieferten Kisten erhalten tatsächlich sieben große Android-Updates und Sicherheits-Updates über sieben Jahre! Wer schnell nachgerechnet hat, hat festgestellt, dass man damit dann theoretisch bis zum Jahr 2031 und Android 21 safe ist.

Akkulaufzeit und Quick-Charging

Äh, können wir diesen Abschnitt bitte weglassen? Ernsthaft – lest einfach unseren Beitrag zur Galaxy-S23-Reihe, denn da steht nahezu das Gleiche drin! Das bedeutet im Klartext, dass beim S24 Ultra und dem S24+ beim Schnellladen wieder einmal bei 45 W Schluss ist und das S24 nach wie vor auf der Steinzeit-Ladeleistung von 25 W festhängt. Man munkelt, dass es schneller geht, ein komplettes S24 selbst zusammenzuschrauben, als es einmal aufzuladen. Kabellos ladet Ihr weiterhin mit 15 W.

Das S24 Ultra behält die Kapazität von 5.000 mAh bei, aber immerhin legen die beiden Kleineren hier etwas zu: Das S24+ bietet nun 4.900 mAh und das Basismodell immerhin 4.000 mAh. Und da wir ja Traditionen schätzen, hat sich auch beim Lieferumfang nichts geändert: Die Ladegeräte sind weiterhin NICHT in der Verpackung.

Preis und Verfügbarkeit

Kommen wir zu etwas – teilweise – Erfreulicherem: Teilweise deswegen, weil das Galaxy S24 Ultra in der kleinsten Größe mit 256 GB 50 Euro teurer wird und künftig ab 1.449 Euro zu haben ist, und das tendenziell eher nicht erfreulich ist. Der erfreuliche Teil hingegen ist, dass das S24 (ab 899 Euro) und das S24+ (ab 1.149 Euro) dafür tatsächlich günstiger werden.

Galaxy S24 Preisübersicht Gerät Speicher Preis Samsung Galaxy S24 128 GB 899,00 Euro Samsung Galaxy S24 256 GB 1.009,00 Euro Samsung Galaxy S24+ 256 GB 1.149,00 Euro Samsung Galaxy S24+ 512 GB 1.319,00 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB 1.449,00 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB 1.579,00 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB 1.819,00 Euro

Es gibt auch dieses Jahr wieder Vorbesteller-Aktionen, von denen Ihr profitieren könnt, wenn Ihr Euch bis zum 30. Januar für eines der Geräte entscheidet, die ab sofort vorbestellt werden können. Ihr profitiert dabei wieder von einem kostenlosen Speicher-Update, außerdem gibt es Cashback-Aktionen und Ihr könnt auch wieder einen Trade-In-Bonus abräumen.

Wollt Ihr mehr darüber wissen, schaut Euch am besten Dustins Artikel an: So bestellt Ihr das Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra vor

Fazit

Müsste ich das Fazit mit einem Wort umschreiben, fiele mir da vermutlich als erstes der Begriff "Produktpflege" ein. Gerade die beiden günstigeren Modelle warten nur mit sehr überschaubaren Updates auf, die im Wesentlichen aus etwas mehr Leistung, längerem Software-Support und größerer Robustheit bestehen. Beim Ultra dürfte der Sprung bei der Performance größer sein und auch das Kamera-Lineup klingt vielversprechend.

Auch 2024 wird es vermutlich nicht viele Smartphones geben, die hochwertiger sind als das Samsung Galaxy S24 Ultra. / © nextpit

Den großen Unterschied soll aber in diesem Jahr all das sein, was Samsung mithilfe von künstlicher Intelligenz aus den drei Geräten herauskitzeln kann. Einige dieser KI-Features klingen tatsächlich super spannend, aber da müssen wir in den jeweiligen Tests erst einmal schauen, ob Samsung da auch liefern kann.

Dass die Preise teilweise sogar günstiger wurden, ist eine gute Sache, wenngleich der Spaß beim Ultra nun erst bei 1.449 Euro losgeht. Alles in allem hat Samsung meines Erachtens ein sehr sinniges Update aus dem Hut gezaubert mit Verbesserungen, die nicht signifikant, aber dennoch spürbar sein sollten.

Wir liefern Euch die fertigen Tests so flott wie möglich, aber schon jetzt würde ich gerne von Euch wissen, was Ihr zumindest auf dem Papier von dem haltet, was uns Samsung hier für 2024 geliefert hat. Seid Ihr gespannt auf die Galaxy AI und habt unter den drei Geräten schon einen Favoriten ausgemacht?