Samsung Galaxy S24 im Test: Alles KI oder was?

Samsung hat erfolgreich sein neues Flaggschiff-Trio in Form der drei Samsung-Galaxy-S24-Smartphones präsentiert. Dieses Jahr stand im besonderen Fokus des Galaxy-Unpacked-Events die Galaxy KI – also künstliche Intelligenz. Aber hakt Samsung hier nur ein aktuelles Buzzword im Datenblatt ab oder ist das technisch dem Vorgänger relativ ähnliche Samsung Galaxy S24 tatsächlich eine kleine oder gar große Revolution? Das soll nun der folgende nextpit-Test klären – viel Spaß beim Lesen und Kommentieren!

Zusammenfassung Kaufen Tarife Samsung Galaxy S24 Pro Starke KI-Funktionen

50 Euro günstiger als S23

Überragendes Display

Kompakt und gute Haptik

Lobenswerte Updatepolitik

Performance ist absolut okay Contra Kein Kamera-Upgrade

128 GB UFS-3.1-Speicher

Akku größer, Laufzeit kürzer

Quick-Charging nicht zeitgemäß Samsung Galaxy S24: Alle Angebote

Samsung Galaxy S24: Design und Verarbeitung Das Samsung Galaxy S24 ist nur im Mikrometerbereich auf 147 x 70,6 x 7,6 mm angewachsen. Dennoch hat es an Gewicht verloren. Auch wenn es auf der Waage mit 167 g nur einen Gramm leichter geworden ist: Der Akku ist etwas größer geworden – aber dazu später mehr. Gefällt mir: Ausgezeichnete Haptik

IP68-Zertifizierung

Tasten sind gut positioniert

Guter Sound Gefällt mir nicht: - Dieses Jahr wird es noch kantiger beim Samsung Galaxy S24! / © nextpit Dieses Jahr zeigen die Südkoreaner beim Thema Design noch klarere Kante, was Freunde des angebissenen Apfels gern als Inspiration am iPhone interpretieren. Mir gefällt es zumindest. Die Tasten sind optimal auf der rechten Seite positioniert, wenngleich ich mir eine optische oder haptische Unterscheidung gewünscht hätte. Die Verarbeitung ist Samsung-typisch über jeden Zweifel erhaben und ist zumindest in unserer Farbe "Cobalt Violet" trotz Corning Gorilla Glass Victus 2 auf Vorder- und Rückseite erfreulich unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken. Klar: Eine IP68-Zertifizierung gegen das Eindringen von Staub und Wasser ist ebenfalls am Start. Klingt mit den richtigen Einstellungen besser als erwartet./ © nextpit Mit den drei auf der linken, oberen Rückseite vertikal angeordneten Kameras passt das S24 voll in Samsungs aktuelle Designsprache. Das Samsung Galaxy S24 ist mit Stereo-Lautsprechern ausgestattet, welche nach entsprechenden Einstellungen auch ein ausgeglichenes Klangbild bieten. Auf der Unterseite gibt es USB im 3.2-Gen-1-Standard. / © nextpit Und ja, der Vollständigkeit halber sei es erwähnt: Das Samsung Galaxy S24 hat weder die Option zur Speicherkarten-Erweiterung, noch einen IR-Blaster oder einen analogen Klinkenanschluss. Dafür gibt es aber einen USB-Type-C-Port nach USB-3.2-Gen-1-Standard (kein MHL).

Samsung Galaxy S24: Display Das "Dynamic AMOLED 2X"-Display von Samsung ist dieses Jahr nicht nur um 0,1 Zoll in der Diagonale größer geworden, sondern beherrscht nun auch die LTPO-Technologie. Damit kann das Samsung-Panel die Bildwiederholrate variabel von 1 bis 120 Hz darstellen. Gefällt mir: Kaum Rand

Noch flacher

LTPO-Display

Maximale Helligkeit von 2.600 Nits Gefällt mir nicht: Auflösung kann nicht verändert werden Abseits des bereits Erwähnten hat sich nicht viel getan. Die nicht anpassbare Auflösung beträgt weiterhin 2.340 x 1.080 px, was unweigerlich eine minimal geringere Pixeldichte (416 ppi) auf der größeren Fläche zur Folge hat – aber mal ehrlich: Das wäre wirklich niemandem aufgefallen. Auffälliger ist da schon der wirklich sehr sehr schmale Displayrand, wie Ihr im direkten Vergleich mit dem Xiaomi 14 hier seht. Samsung Galaxy S24 vs Xiaomi 14: Wer hat den dünneren Rand? / © nextpit Bereits beim ersten Test des Xiaomi 14 (China-Version) war mir aufgefallen, wie schmal der Streifen zwischen Bildschirm und Gehäuserand geworden ist – aber gefühlt fällt dieser bei Samsung noch ein Stückchen schmaler aus. Oder ist das eine optische Täuschung bedingt durch das größere Xiaomi-Display? Das Samsung Galaxy S24 (links) oder das Xiaomi 14 (rechts)? / © nextpit Neben dem LTPO-Upgrade, der HDR10+-Unterstützung und dem noch flacherem Display bietet Samsung dieses Jahr eine höhere Helligkeit mit 2.600 Nits im Peak. Das ist schon ein ordentlicher Schub, der Euch die Nutzung des Samsung Galaxy S24 auch unter direktem Sonnenlicht ermöglichen sollte. Auch dieses Jahr ist die Darstellung des Bildschirms einfach grandios – und das soll sogar noch besser werden. Samsung verspricht ein Update für die kommenden Wochen, das bei der Bildschirm-Dynamik noch einmal nachlegen soll. Aber auch heute kann ich schon sagen: Kontrast, Dynamik und Blickwinkelstabilität gefallen mir außerordentlich gut. Da macht der Galaxy Theme Manager Spaß, der eine satte Auswahl an Always-on-Display-Themes bietet und daneben noch die typischen Hintergrundbilder (Wallpaper), Icons und Schriftarten. Viele Einstellungen bietet das Display des Galaxy S24 nicht! Aber dafür gibt es nen Theme Manager mit vielen AOD-Themes./ © nextpit

Samsung Galaxy S24: Software Das Samsung Galaxy S24 überrascht dieses Jahr mit zwei Schwerpunkten: Der Samsung Galaxy AI – also der künstlichen Intelligenz – und einem Update-Versprechen für "verflixte" sieben Jahre. Das bedeutet, Ihr bekommt ein Android-Smartphone mit der hauseigenen One UI 6.1 auf Basis von Android 14 (Security Patch von Januar 2024) und werdet, sofern alles planmäßig läuft, 2031 noch Android 21 auf Euer Samsung-Smartphone installieren dürfen. Gefällt mir: Branchentführende Update-Politik

Kostenlose Galaxy AI (noch) Gefällt mir nicht: Geheimhaltung der technischen Daten

Galaxy AI bisher nicht fehlerfrei

Irgendwie doch Bloatware Mit den technischen Daten rückt Samsung nicht so gern wie andere Hersteller raus. / © nextpit Das hört sich doch alles recht positiv an, oder? Doch ich komme nicht umhin, mich als Spielverderber zu outen: Zuerst lässt sich nichts über den tatsächlichen Wahrheitsgehalt sagen, was die Update-Garantie für System und Sicherheit anbelangt. Also überspringen wir den Punkt und wollen Samsung vorerst glauben. Die Galaxy AI war viel Zeit auf dem Galaxy-Unpacked-Event gewidmet, weswegen ich hier das Thema nicht einfach überspringen kann, wenngleich sich Stefan viel Mühe zu dem Thema in seinem "Galaxy AI im ersten Test" gemacht hat. Folgende Punkte würde ich bei der künstlichen Samsung/Google-Intelligenz hervorheben wollen: Circle to Search

Samsung-Tastatur mit Schreibassistent

Bildbearbeitung wie ein Profi

Transkription mit dem Voice-Rekorder samt Notizen

Live-Übersetzung am Telefon All diese Funktionen bereiten auf dem Galaxy S24 wirklich viel Spaß und können Euch den Alltag deutlich vereinfachen. Aber: Ihr braucht zur Nutzung ein Samsung-Konto, die kostenlose Nutzung ist bislang nur bis Ende 2025 gewährt – und nicht alles funktioniert bislang zuverlässig. Das mag bei Dingen wie einem KI-generierten Hintergrund in einem Bild egal sein, aber führe ich ein Telefonat mit einem Geschäftspartner und Google übersetzt Dinge fehlerhaft (wie geschehen), dann ist das nicht mehr lustig und kann Euch im schlimmsten Fall den Job kosten. Wie zuvor erwähnt: Noch ist das KI-Paket gratis. Sollte sich aber hier eine Abo-Pflicht abzeichnen, dann bedarf es hier noch ordentlich Fleißarbeit. Es fühlt sich manchmal noch ein wenig an, wie ein kostenloser Beta-Test. Okay, bei den über 100 Anwendungen sind auch Dinge wie Android Auto dabei. / © nextpit Zu guter Letzt komme ich in der Software-Kategorie nicht umher, bei einem knapp 1.000 Euro teurem Smartphone das reichhaltige Konvolut an Apps, beziehungsweise App-Verknüpfungen zu kritisieren. Aber Werk zähle ich auf dem Gerät über 100 Anwendungen, welche zum Teil von Samsung selbst oder Google-Dienste sind, aber auch LinkedIn, Microsoft, Netflix & Co. sind direkt ab Werk am Start. Echt jetzt, Samsung?

Samsung Galaxy S24: Performance Das Thema Performance ist im Falle des "internationalen" Samsung Galaxy S24 ein wenig heikel. Samsung spaltet seine Fans in zwei unfreiwillig aufgeteilte Lager: Team Snapdragon und Team Exynos. Für Außenstehende batteln sich der kalifornische Chip-Fertiger Qualcomm, der seine SoCs bei TSMC produzieren lässt, mit der hauseigene Samsung-Foundry, welche nicht zuletzt für die hohe Fehlerquote bei der Wafer-Produktion bekannt ist. Gefällt mir: Exynos 2400 komplett ausreichend Gefällt mir nicht: Andere Länder, andere SoCs

Veralteter 128-GB-UFS-3.1-Speicher Rein auf dem Datenblatt mag man den Exynos 2400 favorisieren, da er mit satten zehn Kernen überlegen scheint gegenüber dem sonst verwendeten Snapdragon 8 Gen 3 mit seinen acht Kernen. Ich habe gar nicht die Absicht, Euch an dieser Stelle mit Frequenzen, Nanometer-Größen, Cortex-Kernen und RayTracing der GPU zu langweilen. Das kann der Kollege Rubens in seinem Test des Samsung Galaxy S24+ viel besser. Hier verbaut nämlich Samsung den identischen Prozessor, was im Benchmark-Test dennoch zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Nur kurz zusammengefasst: Der Snapdragon erscheint unterm Strich als die bessere Wahl, da er weniger Hitze entwickelt und weniger Strom verbraucht. Längere Spielsessions sind also nicht unbedingt die Stärke des Exynos-Prozessors. Galaxy S24

(Exynos 2400) Galaxy S24+

(Exynos 2400) Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) Galaxy S23 FE

(Exynos 2200) Xiaomi 13T Pro

(Dimensity 9200) iPhone 15 Pro

(Apple A17) 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop : 2822

: 2822 Schlechtester Loop: 2042 Bester Loop : 4242

: 4242 Schlechtester Loop: 2637 Bester Loop : 5160

: 5160 Schlechtester Loop: 3013 Bester Loop : 2370

: 2370 Schlechtester Loop: 1809 Bester Loop : 3138

: 3138 Bester Loop: 3553

Schlechtester Loop: 2763 3DMark Solar Bay Stresstest Bester Loop : 7964

: 7964 Schlechtester Loop: 5176 Bester Loop : 8599

: 8599 Schlechtester Loop: 5756 Bester Loop : 7922

: 7922 Schlechtester Loop: 4963 – Bester Loop: 5019

Bester Loop : 6117

: 6117 Schlechtester Loop: 4057 Geekbench 6 Single: 1992

1992 Multi: 6096 Single: 2131

2131 Multi: 6676 Single: 2252

2252 Multi: 7107 Single: 1614

1614 Multi: 4073 Single: 1290

1290 Multi: 3536 Single: 2945

2945 Multi: 7171 Das Samsung Galaxy bietet einheitlich 8 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher. Beim internen Programmspeicher verspricht der südkoreanische Hersteller für sein Basismodell hierzulande 128-GB-UFS-3.1- und 256-GB-UFS-4.0-Module. In manchen Ländern werden auch 512 GB geboten, bei uns nicht. Auffällig ist, dass die Modelle mit 256 GB Speicher moderner und damit auch schneller in Lese- und Schreibgeschwindigkeit sind. Ich denke das geht auch noch besser, oder? / © nextpit Unser Testgerät ist leider nur mit den 128 GB gesegnet, was unter Umständen trotz Zehn-Kern-Prozessor die schlechten Benchmark-Ergebnisse erklärt. Denn die Ergebnisse sind auch eklatant schlechter gegenüber dem Plus-Bruder, der ja an sich den identischen Prozessor verbaut hat. Könnte aber auch an einer schlechteren Hitze-Ableitung liegen. Generell empfanden wir die eklatanten Unterschiede bedenkenswert, weswegen wir diesen Testpart noch einmal wiederholen werden. Lassen wir uns jedoch nicht auf das Nerd-Gebashe ein und konzentrieren uns nur auf den täglichen Umgang, so ist mit Sicherheit bei Performance-intensiven Spielen wie Real Racing 3, Battlefield Mobile, PUBG und Genshin Impact eine leichte Erwärmung auf der Rückseite zu verspüren. Nicht unangenehm, aber unnötig. Yo, wird schon unter Last nen bisschen warm! / © nextpit Den Alltag meistert der im 4-nm-Verfahren gefertigte Zehn-Kern-Prozessor ohne jeglichen Anstand, da hier auch keine thermische Drosslung nötig wird.

Samsung Galaxy S24: Kamera Diesen Bereich könnte ich im Grunde 1:1 aus dem Test des Samsung Galaxy S23 kopieren. Denn auf der Hardwareseite hat Samsung rein gar nichts geändert. Es bleibt bei einer 50-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS), einer Blende von f/1.8 und einer äquivalenten Brennweite von 24 mm. Auch die 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera mit einem maximalen Sichtfeld von 120 Grad und die 12-MP-Telezoom-Kamera mit einer dreifachen optischen Vergrößerung und OIS sind unverändert. Ja, sogar die 12-MP-Frontkamera mit seiner äquivalenten Brennweite von 26 mm bei einer Blende von f/2.2 lassen die Südkoreaner unberührt. Gefällt mir: Ausgezeichnete Selfies

50-MP-RAW-Aufnahmen

Referenz-Tagesaufnahmen

Gute Nachtaufnahmen (KI sei Dank) Gefällt mir nicht: Kein Makro-Modus

Weitwinkelaufnahmen S24 oder S23? Diese drei Kameras kennt man so auch schon etwas länger. / © nextpit Hier mag so mancher erst einmal beherzt durchschnaufen – doch das Kamera-Trio war schon 2023 nicht schlecht – ganz im Gegenteil. Also warum sollte Samsung daran herumbasteln und vielleicht sogar noch etwas zum Schlechteren verändern? "Never touch a running system" oder besser "never change a winning team“. Und damit fährt Samsung auch hervorragend, wie die folgenden Bilder-Galerien unter Beweis stellen. Zumal ja jetzt auch noch die KI zusätzlich hilft! © nextpit © nextpit © nextpit Test photos with the Samsung Galaxy S24 © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit Auch wenn Berlin seine Besucher gerade mit tristem Schwarz-Weiß-Grau-Panorama begrüßt, bieten Tagesaufnahmen eine natürliche Wiedergabe der tatsächlichen Kolorierung, Kontrast und ausreichend Dynamik. Gerade der Himmel hat bei dem halb leer stehenden Haus schon echten Kinoflair. Auffällig ist aber, dass die beiden Image-Sensoren für Primär- und Weitwinkel-Aufnahmen nicht auf einender abgestimmt sind. Die Farben sind schon sehr unterschiedlich. © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit Das Samsung-Smartphone hat natürlich auch ein wenig aus der Abteilung Effekte zu bieten. Und wehe, ich lese etwas über Apple in den Kommentaren zum Foto mit der freigestellten Märchenfigur. Leider gibt es keinen echten Makro-Modus, dennoch gelingen die Nahaufnahmen konsequent. Selbst Selfies wissen mit dem Samsung Galaxy S24 zu gefallen. / © nextpit Überrascht war ich über die Zoomaufnahmen. Bis zu einer 10-fachen Vergrößerung sind die Aufnahmen noch durchaus vorzeigbar. Und auch Selfies wissen zu gefallen und bieten wie auf dem Foto mit der langen Gasse im Hintergrund eine wirklich schöne Farbwiedergabe. © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit Selbst Nachtfotos bringen die Front- und Hauptkamera kaum aus der Ruhe. Okay, schaut man sich die Fotos am PC etwas genauer an, dann fällt einem die fehlende Detailtreue am Rand auf. Doch ich bin überzeugt, dass die Kamera des Samsung Galaxy S24 hier noch die besten Ergebnisse erzielt. Was ist Eure Meinung zu den Fotos? Schreibt uns dazu doch gern mal ein paar Sätze in die Kommentare. © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit © nextpit

Samsung Galaxy S24: Akku Tatsächlich verliert das Samsung Galaxy S24 in dieser Kategorie die wichtigen Punkte für einen 5-Sterne-Sieg! Und dabei haben die Südkoreaner doch alles richtig gemacht, oder? Zumindest haben sie den Akku im Vergleich zum Vorjahr noch einmal etwas aufgepumpt – auf eine Gesamtkapazität von 4.000 mAh. Doch die Rechnung wurde nicht mit der für den Exynos-Prozessor verantwortlichen Abteilung besprochen! Gefällt mir: Größerer Akku

Kabelloses Laden

Ihr kommt über den Tag Gefällt mir nicht: SoC frisst Zusatzenergie

Rekord für langsames Laden Es gibt nicht nur kein Netzteil dazu, sondern Ihr seid auch auf 25 W limitiert. / © nextpit Und so kam im "Work 3.0 Battery life"-Test, bei eingeschaltetem Flugmodus, 200 Nits Bildschirmhelligkeit und einer Restkapazität von 20 Prozent der Schlag direkt ins Gesicht: Das Samsung Galaxy S24 hält weniger lang als das mit dem kleinerem Akku ausgestattete Galaxy S23. Mit 13 Stunden und 6 Minuten ist man immerhin 38 Minuten vom S23 entfernt. Klar – keine Welten und kein Beinbruch, aber das S24 sollte eigentlich dank neuerem Prozessor energieeffizienter sein. Ganz abgesehen davon, dass der Akku mehr mAh fasst. Kürzere Laufzeiten als das Samsung Galaxy S23 mit einem kleinen Akku – verkehrte Welt! / © nextpit Eigentlich habe ich jetzt schon gar keine Lust mehr, über die Ladegeschwindigkeit zu berichten. Klar, Samsung hat ein schweres Päckchen bezüglich leicht entflammbarer Akkus zu tragen. Doch hallo? Wir haben 2024, und Ihr ladet Eure Flaggschiff-Smartphones noch immer mit maximalen 25 W? Ihr schafft es doch auch, dass Euer Smartphone leichter wird, obwohl der Akku mehr Kapazität besitzt. So dauert der Ladezyklus auch entsprechend: Galaxy S24+

(EP-TA800 | 25W) Galaxy S24+

(kabellos) Galaxy S24+

(EP-TA800 | 25W) OnePlus 12

(SuperVOOC 100W) Xiaomi 13T Pro

(HyperCharge 120W) Pixel 8 Pro 5 Minuten 7 % 2 % 8 % 20 % 7 % 20 Minuten 40 % 8 % 35 % 30 Minuten 57 % 13 % 53 % 83 % 37 % 1 Stunde 95 % 26 % 96 % 75 % Volle Ladung 1h13min 4h8min 1h7min 26min 38min 1h50min PC Mark Akutes 13h6min 15h6min 19h25min 12h55min 12h23min

Samsung Galaxy S24: Technische Daten Technische Daten Name des Geräts Samsung Galaxy S24 Bild Bildschirm 6,2 Zoll, Dynamik-AMOLED-Display, 2.340 x 1.080 Pixel (FHD+) bei 416 ppi

120 Hz Bildwiederholfrequenz, Touch Response 240 Hz (Game Mode)

Corning Gorilla Glass Victus 2 Maße 147 x 70,6 x 7,6 mm Gewicht 167 g (inkl. Akku) SoC Exynos 2400 (4 nm)

10 Kerne Speicher 8 GB LPDDR5X RAM

128 GB UFS 3.1 ROM

256 GB UFS 4.0 ROM Software One UI 6.1 auf Basis von Android 14 Erweiterbarer Speicher Nein Hauptkamera 50 MP | f/1.8 Blende | 1/1.56 Zoll | äquivalente Brennweite 24 mm | Blickwinkel 85°

OIS, PDAF, Dual Pixel Ultraweitwinkel-Kamera 12 MP | f/2.2 Blende | 1/2.55 Zoll | äquivalente Brennweite 13 mm | Blickwinkel 120°

Super Steady Video Telekamera 10 MP | f/2.4 Blende | 1/3.94 Zoll | äquivalente Brennweite 70 mm | 3x optischer Zoom | Blickwinkel 36°

OIS, PDAF Selfie 12 MP | f/2.2 Blende | äquivalente Brennweite 26 mm | Blickwinkel 80°

PDAF, Dual Pixel Video 8K @ 24/30 fps | 4K @ 30/60 fps | 1080p @ 30/60/240 fps

Super Slow Motion 1080p @960 fps

Stereo, EIS Audio Stereo Speaker Tuned by AKG

32-bit / 384 kHz Akku 4.000 mAh Aufladen per Kabel 25 Watt Kabelloses Laden (Qi) 15 Watt

4,5 Watt (Reverse) IP-Zertifizierung IP68 Konnektivität 802.11 a/b/g/n/ac/6e 2,4/5G, 5G,

Bluetooth 5.3 (aptX HD, aptX, LDAC, LHDC, AAC, SBC),

GPS (Dual Band), GLONASS, GALILEO (Dual Band), Beidou

USB-Type-C (3.2)

NFC Farben Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue