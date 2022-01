Samsung Galaxy S21 FE im Test: Zurück in die vergangene Zukunft

Kann das Samsung Galaxy S21 FE im Jahr 2022 noch bestehen? Fast ein Jahr nach der Veröffentlichung des Galaxy S21 und mit einem ähnlichen Preisschild sieht das auf den ersten Blick nicht so aus. Auch der anstehende Launch der Galaxy-S22-Serie sprechen gegen einen Kauf. Aber überzeugt das Handy dafür in der Praxis? Im ausführlichen Test stellen wird das neue alte Samsung-Handy auf den Prüfstand!

Bewertung

Pro Heller, flüssiger, schneller 120 Hz-Amoled-Bildschirm

Solide Leistung des Snapdragon 888 ohne Überhitzung

Sauberes und modernes Design

Fotomodul, das mit Weitwinkel und 3-fachem Zoom überzeugt

Effektiver Nachtmodus

3 Android-Versionen und 4 Jahre Sicherheitsupdates

IP68-zertifiziert Contra Schlechte Akkulaufzeit

Veraltetes 25-Watt-Quick-Charging

Kein microSD-Anschluss und keine Klinkenbuchse

Ladegerät nicht in der Verpackung enthalten

Rückseite aus Plastik

Preis kaum wettbewerbsfähig

Design: Schickes Plastik (trauriges Emoji) Das Samsung Galaxy S21 FE hat ein schlichtes, schlankes Design mit einer Rückseite aus mattem Kunststoff. Und das überall, sogar auf dem Fotomodul, wobei mich das zu meiner großen Überraschung nicht gestört hat. Aber diese Entscheidung hin zu weniger Premium bedeutet nicht unbedingt, dass man technische Kompromisse eingehen muss. Hat mir gefallen: Einheitliches "One-Block"-Design trotz Kunststoff

Matte Beschichtung auf der Rückseite trotz Kunststoff

IP68-Zertifizierung trotz Kunststoff

Schlanke und leichte Formfaktor Hat mir nicht gefallen: Plastik, das ein wenig zerbrechlich anmutet

Klinkenanschluss und kein microSD-Steckplatz Ja, das Samsung Galaxy S21 FE ist aus Kunststoff. AUS P-L-A-S-T-I-K! Der Antoine aus 2021 hätte wahrscheinlich ein Pamphlet mit 3000 Wörtern über diesen Affront geschrieben. Aber eigentlich finde ich das Aussehen des Galaxy S21 FE ganz nett. Die matte Beschichtung fühlt sich angenehm an und bietet einen guten Griff. Das Smartphone ist mit einem Gewicht von 177 g zudem sehr leicht, mit einer Dicke von 7,9 mm auch passend dünn. Der Einschaltknopf ist sehr gut platziert, egal ob man Rechts- oder Linkshänder ist. Lediglich die Lautstärketasten sind viel zu hoch, was die einhändige Bedienung beeinträchtigt. Der "Vollplastisk"-Look ist zwar weniger Premium, hat aber seinen Charme / © NextPit. Das Fotomodul geht nahtlos auf der Rückseite des Galaxy S21 FE über. / © NextPit Die Entscheidung hin zu einer Rückseite aus komplettem Kunststoff bedeutet auch, dass das Fotomodul nicht mehr aus Aluminium besteht, wie beim Basismodell des Galaxy S21. Und ehrlich gesagt ist diese aus einem Stück gefertigte Seite ziemlich modern. Oppo hat das bereits bei seinem Find X3 Pro getan – aber wir kennen dieses Konzept auch aus der Modebranche, beispielsweise von den Yeezy Foam Runners von Adidas. Auf jeden Fall habt Ihr mich bereits in einer unserer Umfragen der Woche wissen lassen, wie sehr Euch Smartphones aus Glas das Herz brechen. Wie Charles sagen würde: "Ich habe Euch verstanden". Der 6,4-Zoll-Bildschirm weist die klassische, oben zentrierten Punch-Hole-Notch auf. / © NextPit. Ich kann nicht glauben, dass das Galaxy S21 FE nach IP68 zertifiziert ist. / © NextPit. Auf der Negativseite finde ich es schade, dass wir keinen microSD-Port bekommen, zumal der Speicherplatz der Basisversion des Galaxy S21 FE nur 128 Gigabyte beträgt. Auch ein Klinkenanschluss fehlt, aber das ist in dieser Preisklasse mittlerweile fast selbstverständlich. Dafür ist das Smartphone nach IP68 gegen Staub und gegen Eintauchen in Wasser für bis zu eine Stunde und bis zu einem Meter Tiefe zertifiziert. Es ist sehr löblich, dass Samsung hier nicht gespart hat. S21 Ultra (links) vs. S21 FE (rechts): Mir gefällt die matte Beschichtung sehr gut, Plastik hin oder her / © NextPit

Bildschirm: Samsungs Paradedisziplin Das Samsung Galaxy S21 FE bietet ein hochwertiges Display, wie es sich für Samsung gehört. Das Handy bietet ein 6,4 Zoll großes Amoled-Panel mit Full HD+-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Hat mir gefallen: Flüssige Darstellung bei 120 Hz

240 Hz Touch-Abtastrate

Gute Helligkeit

Kein Curved-Screen (Geschmacksache) Hat mir nicht gefallen: Standardmäßig wenig farbtreu

Kein Curved-Screen (Geschmacksache) Der Bildschirm des Galaxy S21 FE ist sehr klassisch, was bei Samsung immer sehr gut ist / © NextPit. Ich werde mich nicht großartig über den Bildschirm des Samsung Galaxy S21 FE auslassen. Ihr alle kennt die Qualität der Panels made by Samsung. Dieses ist keine Ausnahme. Das Rezept Oled + 1.080 x 2.400 Pixel + 120 Hz ist zwar nix besonderes, aber es funktioniert. Der Bildschirm ist hell genug, um unter allen Umständen gut lesbar zu sein. Und dank der 120 Hz Bildwiederholrate ist die Anzeige sehr flüssig. Darüber hinaus sorgt eine 240-Hz-Touch-Sampling-Rate dafür, dass der Screen sehr reaktionsschnell ist – perfekt für das Spielen von Mobile Games. Mein Kollege Stefan hat das Samsung Galaxy S21 FE auch mit einem Kalibrierungstool (Spyder 5) in Verbindung mit einer HCFR-Software unter die Lupe genommen. Damit untersuchen wir die Farbtreue des Bildschirms. Hier geht es um den Begriff des durchschnittlichen DeltaE, also der durchschnittlichen Abweichung zwischen den Farben, die in einem bestimmten Farbraum wiedergegeben werden. Und die Feststellung ist, dass bei den Standardeinstellungen für die Farbmetrik – Samsungs "Lebendige Farben" – erhebliche Abweichungen auftreten. Die Farben sind übersättigt und letztlich sehr unnatürlich. Man kann sehen, dass die Messungen, die auf dem Galaxy S21 FE vorgenommen wurden, und durch das weiße Dreieck dargestellt werden, nicht dem entsprechen, was sie im idealen Farbraum sein sollten. Das seht Ihr im dunklen Dreieck. Die Farbmetrik des Bildschirms im Modus "Lebhafte Farben" / © NextPit. Die Wiedergabe ist in Samsungs "natürlichem" Anzeigemodus mit einem durchschnittlichen DeltaE von 2,4 deutlich naturgetreuer. Ich persönlich finde die Farbpalette jedoch zu langweilig und ziehe den Modus "Lebendige Farben" vor. Auf jeden Fall ist dies das erste Mal, dass wir dieses Testprotokoll verwenden. Und wir müssen andere Smartphones messen und uns mit diesem Tool besser vertraut machen, damit diese Zahlen aussagekräftiger werden. Die Kolorimetrie des Bildschirms im Modus "Natürlich", treuer, wenn auch ein wenig zu kalt. Achten hierfür auf die Abweichung bei den Blautönen. / NextPit

Software: OneUI 4 und Android 12 machen den Unterschied Das Samsung Galaxy S21 FE läuft auf OneUI 4, das standardmäßig auf Android 12 basiert. Der Hersteller verspricht drei große Android-Updates und bis zu vier Jahre lang Sicherheitsupdates. Ich werde diesen Abschnitt wirklich kurz halten, da wir neulich einen ausführlichen Test zu Samsungs OneUI 4 veröffentlicht haben. Es gibt keine großen Innovationen bei der Benutzeroberfläche und keine revolutionären Funktionen. Aber ich stelle mal wieder fest, dass Samsung die besten Multitasking-Funktionen aller Android-Hersteller bietet – zum Beispiel mit seinen superintuitiven schwebenden Fenstern. Auch das Batteriedienstprogramm ist Lichtjahre von dem aus OxygenOS entfernt, das OnePlus anbietet. Aber ansonsten hat Samsung nur die Ergänzungen von Android 12 mit dem Privacy Dashboard oder den Anpassungsoptionen von Material You übernommen. Damit bekommt Ihr ein Design, das beispielsweise die dominanten Farben Eures Bildschirmhintergrunds aufgreift. Überprüft, ob und wann Euer Samsung-Smartphone Android 12 erhalten wird. Nichts Neues unter der Sonne: OneUI bleibt eines meiner liebsten Overlays. / © NextPit Aber der Umstand, dass Galaxy S21 FE standardmäßig mit Android 12 ausgeliefert wird, ist eine Besonderheit des Gerätes. Denn es genießt die gleiche Update-Gewährleistung wie das S21. Denn Ihr bekommt im Vergleich ein Jahr länger Updates, da das Handy schließlich mit Android 12 und nicht mit Android 11 wie die S21-Devices ausgeliefert werden. Seht Euch die Update-Richtlinien von Samsung und anderen Android-Herstellern an.

Leistung: Keine Überhitzung, aber ... Das Samsung Galaxy S21 FE ist mit dem Snapdragon 888 ausgestattet – und das sogar in Europa. Die Leistung des Galaxy S21 FE ist trotz des strengen Thermal-Throttling sehr solide. Hat mir gefallen: Solide Grafikleistung

Triple-A-Mobile-Games laufen mit 60 FPS

Trotz Snapdragon 888 kaum Überhitzung Hat mir nicht gefallen: Aggressives Thermal-Throttling

Punktuelle Framerate-Verluste Bei den reinen CPU-Berechnungen schneidet das Samsung Galaxy S21 FE etwas besser ab als das Basismodell S21 mit Exynos 2100 oder das Xiaomi Mi 11 mit Snapdragon 888. Aber wenn man die Grafik-Benchmarks angreift, kann man ein ziemlich aggressives Thermal Throttling feststellen. Auf der einen Seite bleibt die Temperatur immer auf einem niedrigen Niveau, das 43°C nicht überschreitet. Das ist für ein Smartphone mit Snapdragon 888 selten. Auf der anderen Seite bedeutet das jedoch punktuelle Verluste der Framerate und damit eine eher instabile Performance von etwa 60 % während der Tests, die ich bei 3D Mark durchgeführt habe. Simulation von 1 Minute Gaming: Die Framerate bleibt in einer kurzen Sitzung über 30 FPS. / © NextPit Simulation von 20 Minuten Gaming: Die Stabilität nimmt bei längeren Sitzungen deutlich ab. / © NextPit Ich habe einige Tester gesehen, die sich über Probleme mit der flüssigen Darstellung von Fortnite in HD bei 60 FPS beschwert haben. Aber ehrlich gesagt ist dieses Spiel auf Android so schlecht optimiert, dass es meiner Meinung nach keinen zuverlässigen Banchmark darstellt. Ich persönlich konnte Call of Duty: Mobile mit Grafiken auf "hoch" (Stufe 3 von 4) und Framerate auf "hoch" (Stufe 4 von 6) ohne Probleme laufen lassen. In der Praxis kann es nach einer halben Stunde Dauerbetrieb zu einem FPS-Verlust im Spiel kommen. Bei einer alltäglichen Nutzung bietet das Smartphone jedoch eine Leistung, die ganz gut zu seinem Preisschild passt. Vergleich der besten SoCs für Smartphones Samsung Galaxy S21 FE Grafik-Benchmark Modell / Benchmark Samsung Galaxy S21 FE Google Pixel 6 Samsung Galaxy S21 (Exynos) Xiaomi Mi 11 Geekbench 5 (single/multi) 1096/3002 1031/2803 899/2961 722/2259 3DMark Wild Life 5712 6721 5461 5390 3DMark Wild Life Stress Test 5603 6707 5609 5407 3DMark Wild Life Extreme Stress Test 1484 2017 1785 1226

Audio Das Samsung Galaxy S21 FE verfügt über zwei Stereolautsprecher, aber keinen Klinkenanschluss. Es ist jedoch eindeutig nicht das beste Smartphone, um Filme ohne Kopfhörer oder Bluetooth-Kopfhörer zu schauen. Hat mir gefallen: Stereosound

Qualität der Stimmen Hat mir nicht gefallen: Viel zu flache Bässe

Unterschiedliche Lautstärken bei beiden Lautsprechern

Falsche Platzierung eines Lautsprechers (was den obigen Fehler erklärt)

Kein Klinkenanschluss Dieser Lautsprecher ist wirklich schlecht platziert und beeinträchtigt die Stereofonie / © NextPit Der erste Lautsprecher des Galaxy S21 FE sitzt am unteren Gehäuserand, der andere direkt im Telefon auf der Höhe des Schlitzes, der für Anrufe vorgesehen ist. Die Platzierung des ersten Lautsprechers erweist sich als wirklich schlecht durchdacht, da man dazu neigt, ihn mit den Händen zu verdecken. Vor allem dann, wenn Ihr das Handy beim Zocken oder beim Filmeschauen horizontal haltet. Das führt zu einem Unterschied in den Lautstärken, der den Stereoklang ernsthaft beeinträchtigt. Denn die Lautstärke ist auf dem linken Lautsprecher höher als auf dem rechten (im Querformat). Was die Qualität betrifft, so ist sie in meinen Augen oder Ohren ehrlich gesagt nicht überragend. Aber das liegt zum Teil auch daran, dass ich an die Wiedergabe des ROG Phone 5 gewöhnt bin, das im Vergleich ein echtes Heimkino ist. Aber der Klang ist in den Mitten immer noch gut und die Stimmen kommen ziemlich klar heraus, was völlig ausreicht, um einen Film oder eine Serie zu streamen. Bei den Anschlüssen verzichtet das Galaxy S21 FE auf eine 3,5-mm-Klinkenbuchse. Aber das Handy unterstützt natürlich HD-Audio-Codecs wie die meisten Android-Smartphones seit Android 8. Für Eure Hi-Fi-Kopfhörer mit Kabel solltet Ihr besser auf einen tragbaren DAC zurückgreifen.

Kamera und Video Das Galaxy S21 FE verfügt über eine Triple-Kamera mit einem 12 MP Weitwinkel-Hauptobjektiv, einem 8 MP Teleobjektiv, einem 12 MP Ultraweitwinkelobjektiv und einer 32 MP Selfie-Kamera. Hat mir gefallen: Dediziertes Teleobjektiv (beim Basismodell Galaxy S21 nicht vorhanden).

3-fach-Zoom ist effizient geht digital bis 10-fach klar

Gute Detailgenauigkeit und hoher Dynamikbereich, der mit dem Hauptsensor gut bewältigt wird

effektiver Nachtmodus (außer im Ultraweitwinkel) Hat mir nicht gefallen: Enttäuschendes Ultraweitwinkelobjektiv

Porträtmodus mit 3-fach-Zoom nicht so gut wie im Weitwinkel

Farbsättigung, die Puristen stören könnte Das Kamera-Konzept des Samsung Galaxy S21 FE ist überzeugend / © NextPit Fotos des Samsung Galaxy S21 FE bei Tag. Am Tag und bei guten Lichtverhältnissen liefert das Samsung Galaxy S21 FE sehr überzeugende Aufnahmen. Die Detailgenauigkeit ist sowohl im Weitwinkel als auch mit dem Teleobjektiv sehr gut. Zugegeben aber nur solange man die 3-fache Vergrößerung nicht überschreitet. Beim x10-Zoom liefert das Handy zwar noch brauchbare Fotos, beim x30-Zoom sind die Ergebnisse aber völlig unbrauchbar und die Artefakte stechen ernsthaft in den Augen. Galaxy S21 FE – Tag – Draußen - Porträtmodus © NextPit Galaxy S21 FE – Tag – Drinnen - Porträtmodus © NextPit Galaxy S21 FE – Tag – Draußen - Porträt-Selfie © NextPit Galaxy S21 FE – Tag – Draußen - Selfie © NextPit Galaxy S21 FE – Tag – Drinnen - Selfie © NextPit Galaxy S21 FE – Nacht – Draußen - Selfie © NextPit Galaxy S21 FE – Nacht – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - 3-fach-Zoom © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen – Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen – 3-fach-Zoom © NextPit Das Ultraweitwinkelobjektiv ist meiner Meinung nach das enttäuschendste Objektiv dieses Kamera-Setups. Während die Farbgebung im Vergleich zum Hauptobjektiv die meiste Zeit über konsistent bleibt, sind der Rückgang der Detailgenauigkeit sowie der schlechtere Umgang mit dem Dynamikbereich für meinen Geschmack zu drastisch spürbar. Fotos des Samsung Galaxy S21 FE im Porträtmodus. Der Porträtmodus von Samsung ist seltsam. Standardmäßig verlässt er sich auf das Teleobjektiv mit 3-fachem Zoom. Ich persönlich bevorzuge jedoch deutlich den Detailgrad, der mit dem Weitwinkel-Hauptobjektiv erreicht wird. Die Freistellung ist in den meisten Fällen sauber, sowohl bei Personen als auch bei Objekten. Galaxy S21 FE – Tag – Draußen - Selfie © NextPit Galaxy S21 FE – Tag – Drinnen - Selfie © NextPit Galaxy S21 FE – Nacht – Draußen - Selfie © NextPit Galaxy S21 FE – Nacht – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - 3-fach-Zoom © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen – Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen – 3-fach-Zoom © NextPit Fotos des Samsung Galaxy S21 FE im Selfie-Modus. Im Selfie-Bereich schneidet das einzige 32-MP-Objektiv meiner Meinung nach eher mäßig ab. Ohne jegliche Stabilisierung oder Autofokus hatte ich Schwierigkeiten, scharfe Selfies aufzunehmen. Ich fand jedoch, dass die Glättung meiner Haut schön dezent war, was den Aufnahmen ein natürliches Aussehen verleiht. Fotos des Samsung Galaxy S21 FE bei Nacht Bei Nacht schneidet das Samsung Galaxy S21 FE ziemlich gut ab. Allerdings sind die Ultraweitwinkelfotos wirklich hässlich, selbst wenn der Nachtmodus aktiviert ist. Aber das Hauptobjektiv und das Teleobjektiv mit 3-facher Vergrößerung bieten eine durchaus gute Wiedergabe der Umgebung. Das Bildrauschen wird gut eingedämmt, ohne Bilder zu stark zu vermatschen. Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Ultraweitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus aus – Draußen - 3-fach-Zoom © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen – Weitwinkel © NextPit Galaxy S21 FE – Nachtmodus an – Draußen – 3-fach-Zoom © NextPit Und Flare-Effekte werden durch den Nachtmodus gemildert. Das verhindert zum Beispiel, dass künstliches Licht Euer Foto ausbrennt. Kurz gesagt, wir haben einen echten Vorher-Nachher-Effekt mit einem deutlichen Zuwachs an Details und Schärfe, wenn der Nachtmodus aktiviert wird. Das Samsung Galaxy S21 FE im Video Was Videos betrifft, kann das Samsung Galaxy S21 FE in 4K mit 60 FPS drehen. Es bietet auch einen Super Steady-Modus, der auf dem Galaxy Note 10 eingeführt wurde. Nach wie vor wird das Video hier aber auf eine Auflösung von 1080p und eine Framerate von 30 FPS beschränkt. Samsung bietet auch einige Zusatz-Modi wie Videos im Porträtmodus samt Bokeh-Effekt. Diese Funktionen sind jedoch weder neu, noch revolutionär. Daher werde ich nicht näher darauf eingehen. Was die Gesamtqualität angeht, so bin ich nicht wirklich vom Nutzen des Super Steady-Modus überzeugt. Abgesehen von einem Panel oder einer Kamerafahrt sind die Anwendungsfälle ziemlich begrenzt und die Videoqualität, die man dafür opfern muss, ist es meiner Meinung nach nicht wert. Ansonsten handelt es sich um eine Standard-Videokamera, wie wir sie in den meisten aktuellen Smartphones auch finden. 1080p bei 60 FPS im Weitwinkelbereich

4K bei 60 FPS im Weitwinkelbereich.

1080p bei 30 FPS mit Super Steady Ultra-Weitwinkel-Modus.

1080p bei 30 FPS mit Super Steady-Weitwinkelmodus

Akkulaufzeit und Quick-Charging: Samsung, wach auf! Das Samsung Galaxy S21 FE hat einen 4500-mAh-Akku, der sich per Kabel mit 25 Watt und drahtlos mit 15 Watt "schnell" aufladen lässt. Hat mir gefallen: Wireless-Charging (auch wenn 15 Watt ziemlich langsam sind).

Die detaillierteste und umfassendste Akku-App unter Android (vielleicht mit Ausnahme von Xiaomi). Hat mir nicht gefallen: Mittelmäßige Akkulaufzeit

Viel zu langsames und veraltetes Quick-Charging

Ladegerät nicht im Lieferumfang Ich habe das Warp Charge von OnePlus während meines Tests des Galaxy S21 FE wirklich vermisst! / © NextPit Was die Akkulaufzeit angeht, habe ich das Samsung Galaxy S21 FE dem PC Mark Benchmark unterzogen. Dieser simuliert lediglich eine Standard-Nutzung – so ganz aussagekräftig sind die Ergebnisse daher nicht. Dabei brauchte das Smartphone 7:39 Stunden, um von 100 % auf 20 % Akkulaufzeit zu kommen. Das ist ein sehr durchschnittliches Ergebnis und man müsste mindestens 10 Stunden erreichen, um die Akkulaufzeit meiner Meinung nach als gut zu bezeichnen. Im konkreten Gebrauch hält das Galaxy S21 FE einen Tag im Büro durch, nicht mehr. Wenn Ihr bei der Arbeit keinen Zugang zu einer Steckdose habt, solltet Ihr die verschiedenen Modi zur Optimierung der Akkuleistung aktivieren, um am Ende des Tages noch einen Puffer zu haben. In jedem Fall müsst Ihr das Gerät am Abend wieder ans Stromnetz anschließen, da es nicht länger als einen Tag durchhält. Die Akkulaufzeit des Samsung Galaxy S21 FE ist für diese Preisklasse zu schwach / © NextPit. Das ist ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend. Aber was noch schlimmer ist, ist das QUICK-Charging. Ich habe Euch die kritische Aussage groß geschrieben, da es meiner Meinung nach vermessen ist, im Jahr 2022 Quick-Charging mit 25 Watt anzubieten. Wie langsam ist das denn? Beeilt euch, Samsung! Ich habe fast zwei Stunden (1h50) gebraucht, um von 0 auf 100 % zu kommen, das ist verrückt. Ich gebe der Integration des drahtlosen Ladens einen guten Punkt, auch wenn es mit 15 Watt in dieser Preisklasse lange nicht mehr normal ist.

Datenblatt Wahl der Redaktion Produkt Samsung Galaxy S21 FE Abbildung Gewicht & Abmessungen 155,7 x 74,5 x 7,9 mm / 177 g Bildschirm Amoled / 6,4 Zoll / Full HD+ (1080 x 2400) / 441 dpi / Bildwiederholrate 120 Hz / Touch Sampling 240 Hz Speicher 6/128 GB / 8/256 GB / Nicht erweiterbar SoC+GPU Snapdragon 888 / Adreno 660 OS OneUI 4 / Android 12 Fotomodul Hauptkamera (Weitwinkel) : 12 MP / Blende f/1.8 / Sensorgröße 1/1.76" / Pixelgröße 1.8µm / Dual Pixel PDAF / OIS

: 12 MP / Blende f/1.8 / Sensorgröße 1/1.76" / Pixelgröße 1.8µm / Dual Pixel PDAF / OIS Ultraweitwinkel : 12 MP / Blende f/2.2 / FOV 123° / Sensorgröße 1/3.0" / Pixelgröße 1.12µm

: 12 MP / Blende f/2.2 / FOV 123° / Sensorgröße 1/3.0" / Pixelgröße 1.12µm Teleobjektiv : 8 MP / Blende f/2.4 / Sensorgröße 1/4.5" / Pixelgröße 1.0µm / PDAF / OIS / 3-facher optischer Zoom

: 8 MP / Blende f/2.4 / Sensorgröße 1/4.5" / Pixelgröße 1.0µm / PDAF / OIS / 3-facher optischer Zoom Selfie: 32 MP / Blende f/2.2 / FOV 123° / Sensorgröße 1/3.0" / Pixelgröße 1.12µm Audio 2 Stereolautsprecher / kein 3,5-mm-Klinkenanschluss Akku 4500 mAh / kabelgebundenes Aufladen 25 Watt / kabelloses Aufladen 15 Watt Preis 749€ / 829€