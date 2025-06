Die Huawei Watch GT 5 bietet Funktionen für Sport, Gesundheit und Alltag – und richtet sich an Nutzer, die ein verlässliches Gerät mit guter Akkulaufzeit suchen. Auch beim Design setzt Huawei auf ein vertrautes Konzept, das sich bereits in früheren Modellen bewährt hat. Amazon reduziert das Wearable aktuell von 249 Euro auf 174 Euro – schauen wir uns aber zuerst einmal an, wofür Ihr Euer Geld investiert.

Huawei Watch GT 5: Technik auf Top-Niveau – das steckt drin

Die Watch GT 5 überzeugt mit einem 1,43-Zoll-AMOLED-Display (466 × 466 Pixel), sowie 531 Nits in der Spitze, wodurch sie selbst bei direkter Sonneneinstrahlung gestochen scharf bleibt. Beim aktuellen Deal trifft das schlanke Edelstahlgehäuse auf ein hochwertiges Lederarmband – perfekt zum Ausführen. Soll es sportlicher werden, habt Ihr natürlich die Möglichkeit, auf andere Armbänder zurückzugreifen. Diese sind allerdings nicht im Lieferumfang enthalten.

So sehen die Watch GT5 und die Armbänder aus. / © Huawei

Im Inneren sorgt HarmonyOS 4.0 für eine schnelle und flüssige Bedienung und aufgeräumte Nutzeroberfläche. Für alle, die regelmäßig draußen unterwegs sind, dürfte das integrierte Dualband-GPS interessant sein. Ergänzt wird das Ganze durch Sensoren zur Messung von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf und Stress. Zudem kommt die Smartwatch (Kaufberatung) auf eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen. Wenn Ihr sie intensiver nutzt, sind es immerhin noch rund sieben Tage.

An die 100 Trainingsmodi decken nahezu jede Sportart ab, vom klassischen Workout bis hin zu Freiwasserschwimmen oder Yoga. Wenn Ihr gern Musik beim Sport hört oder Anrufe direkt am Handgelenk annehmen wollt: Auch Bluetooth-Telefonie und Musiksteuerung sind dabei. Der volle Funktionsumfang steht Euch unter Android zur Verfügung – iOS-Nutzer müssen mit kleineren Einschränkungen leben.

Starker Deal bei Amazon

Amazon listet die Huawei Watch GT5 aktuell für 174 Euro*, was auf den ersten Blick bereits richtig ordentlich ist. Laut der Preisvergleichsplattform Geizhals ist der neue Amazon-Preis jedoch sogar der günstigste aller Zeiten! Das Modell ist zudem in mehreren Varianten verfügbar. Wer also eine neue Smartwatch sucht, macht hier ein echtes Schnäppchen.

Was meint Ihr zur Huawei Watch GT 5 – lohnt sich der Tiefstpreis für Euch?