MediaMarkt und Amazon hauen die Huawei Watch Fit Special Edition aktuell zum absoluten Knallerpreis raus. Statt 79 Euro zahlt Ihr gerade weniger als 40 Euro für eine stylische Smartwatch mit GPS, gutem AMOLED-Display und jeder Menge Fitnessfunktionen. Dabei ist es egal, ob Ihr sie lieber zum Sport oder im Büro tragen möchtet. Günstiger kommt Ihr aktuell nicht an die Smartwatch.

Seid Ihr auf der Suche nach einer neuen Smartwatch, könnte sich der Blick in den Online-Shop von MediaMarkt* und Amazon lohnen. Der Elektrofachmarkt bietet aktuell eine Huawei-Uhr mit zahlreichen Fitness-Features zum Sparpreis an. Gerade einmal 39 Euro verlangen die Händler. Günstiger ging es bisher kaum.

Huawei Watch Fit Special Edition: So gut ist eine Smartwatch für 40 Euro

Die Huawei Watch Fit Special Edition bietet ein 1,64 Zoll großes AMOLED-Display, das mit 456 x 280 Pixeln auflöst. Aufgrund der dadurch entstehenden Pixeldichte von 332 ppi könnt Ihr also von einer gestochen scharfen Auflösung ausgehen. Über Bluetooth 5 könnt Ihr die Huawei-Uhr problemlos mit Eurem Smartphone verbinden. Ein integriertes GPS-Modul sorgt zudem dafür, dass sportliche Aktivitäten wie Joggen oder Radfahren auch ohne Handy genau aufgezeichnet werden.

Dazu kommen Sensoren wie ein Herzfrequenzmesser, ein Gyroskop und ein Beschleunigungssensor – das macht die Uhr zu einem verlässlichen Begleiter bei verschiedenen Sportarten. Dank Multisport-Tracking erkennt sie automatisch, was gerade gemacht wird. Obendrein ist die Uhr wasserfest, sodass sie auch beim Schwimmen oder bei Regen getragen werden kann. Die Kompatibilität mit Android und iOS macht sie flexibel einsetzbar – ein Vorteil für alle, die vielleicht einmal das Handy wechseln oder sich nicht auf ein Ökosystem festlegen wollen. Für den Alltag und beim Training liefert sie damit einen echten Mehrwert.

Darum sind der MediaMarkt- und Amazon-Deal so gut

Eine Smartwatch mit AMOLED-Display, GPS und Multisport-Funktionen für unter 40 Euro*? Das ist in dieser Geräteklasse fast schon eine Seltenheit. Genau das macht das aktuelle Angebot bei MediaMarkt und Amazon so spannend. Laut Preisvergleich ist es zwar nicht der absolute Tiefstpreis, aber eines der besten Angebote der letzten Monate, denn Ihr spart hier direkt mal 40 Euro gegenüber dem regulären Preis von 79 Euro. Die Huawei Watch Fit Special Edition ist ein echter Allrounder für Alltag und Fitness.

Wenn Ihr also schon länger überlegt, Euch eine Smartwatch zuzulegen – oder eine verschenken wollt – ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Solche Preise sind bei Modellen mit dieser Ausstattung nicht an der Tagesordnung, und wie bei guten Angeboten üblich, gilt: Was weg ist, ist weg. Wer zuerst zuschlägt, sichert sich ein echtes Technik-Schnäppchen.

Was haltet Ihr von der Huawei Watch Fit Special Edition? Ist Euch das Design bei einer Smartwatch wichtig – oder zählt für Euch am Ende nur, was sie kann?