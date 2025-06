Während der Mehrwertsteuer-Aktion tummeln sich zahlreiche Deals bei MediaMarkt. In einigen Fällen sind sogar echte Highlights versteckt, wie etwa bei der Ninja AF300EU. Dabei handelt es sich um eine Dual Zonen Heißluftfritteuse des beliebten Herstellers, die Ihr jetzt für etwas mehr als 100 Euro ergattern könnt. Warum sich das lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Ninja ist seit einigen Jahren kaum noch wegzudenken. Mit Eismaschinen und Heißluftfritteusen konnte sich das Unternehmen einen Namen machen. Im Zuge der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt könnt Ihr jetzt besonders günstig an eines der absoluten Trend-Geräte kommen. Die AF300 EU Foodi Dual Zone Heißluftfritteuse zählt zweifelsohne zu den beliebtesten Modell in dieser Kategorie und es gibt sie gerade so günstig wie noch nie – aber nicht für alle.

Affiliate Angebot Ninja AF300EU

Ninja AF300EU: Die Funktionen im Kurz-Check

Mit den Worten "Mehr als eine Heißluft-Fritteuse" bewirbt Ninja die AF300EU. Denn mit dem Gerät könnt Ihr nicht nur fettärmer frittieren, sondern habt weitere Funktionen, wie Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren oder "Max Crisp". Die Ninja bietet ein Fassungsvermögen von 7,6 Liter, das sich auf zwei Frittierkörbe aufteilt. Diese könnt Ihr unabhängig voneinander bedienen, wodurch Ihr gleichzeitig mehrere Gerichte auf unterschiedliche Art zubereiten könnt. Ihr habt Lust auf Pommes und Hähnchen? Kein Problem.

In der Ninja AF300EU könnt Ihr problemlos zwei Mahlzeiten gleichzeitig zubereiten. / © Ninja

Der Hersteller gibt zudem an, dass die Heißluftfritteuse 60 Prozent energieärmer arbeitet, als ein Backofen und bis zu 75 Prozent weniger Fett benötigt als herkömmliche Frittier-Methoden. Die Teile sind nach der Zubereitung zudem recht leicht zu reinigen. Einfach in die Spülmaschine – fertig. Die maximale Leistung der AF300EU beträgt 2.400 Watt und nutzt eine herkömmliche Eingangsspannung zwischen 220 und 240 Volt. Die Bedienung dank Touchdisplay ist zudem für Technik-Neulinge leicht verständlich.

Für wen lohnt sich die Heißluftfritteuse?

Die Ninja AF300Eu ist aufgrund der Dual-Zone-Funktion für Familien geeignet. Aber auch das Meal-Prepping funktioniert perfekt, da Ihr mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten könnt und somit deutlich Zeit spart. Die "Sync"-Funktion ermöglicht es Euch zudem, dass beide Speisen zur selben Zeit fertig werden. Zusätzlich könnt Ihr mit dem Gerät Strom sparen, da auch eine Back-Funktion enthalten ist. Achtet Ihr auf Eure Ernährung, könnt Ihr darüber hinaus von deutlich geringeren Fettwerten profitieren.

Ninja AF300EU Heißluftfritteuse unter 110 Euro: Lohnt sich das?

MediaMarkt bietet die Ninja gerade zum absoluten Tiefpreis an. Im Preisverlauf sind zwar zwei günstigere Angebote enthalten allerdings handelte es sich hierbei vermutlich um einen Preisfehler, da der Mittelwert damals deutlich höher lag. Mittlerweile zahlt Ihr im Schnitt 124,63 Euro für die Fritteuse. Der beste Preis in den letzten drei Monaten lag bei 111 Euro. Nun verlangt MediaMarkt allerdings nur noch 108,40 Euro für die Ninja AF300EU*.

Tiefpreis-Check: Ninja AF300EU 📉 Marktpreis (ø letzte 3 Monate): ca. 124,63 € 🛍️Nächstbester Preis: 114,99 € 🔥 MediaMarkt-Deal: 108,40 € (nur mit myMediaMarkt) ⏳ Gültig bis: 30. Juni 2025 Jetzt bei MediaMarkt ansehen*

Alles in allem könnt Ihr Euch hier einen genialen Deal unter den Nagel reißen. Soll es dennoch etwas leistungsfähiger sein, bietet MediaMarkt aktuell auch die Ninja AF400 für 133,61 Euro* an. Dabei handelt es sich zwar nicht um einen Allzeit-Bestpreis, allerdings ist aktuell auch kein anderer Händler günstiger unterwegs. Der nächstbeste Preis im Netz wird hier mit 145,25 Euro angegeben.

So kommt Ihr an den Mega-Rabatt bei MediaMarkt

Allerdings gilt der Deal nur, wenn Ihr Mitglieder im kostenlosen Loyalty-Programm von Ninja seid. Die Anmeldung zu myMediaMarkt* geht recht flott und schon könnt Ihr zahlreiche Geräte bis zum 30. Juni günstiger erhalten. In unserem Artikel zur Mehrwertsteuer-Aktion findet Ihr übrigens eine Auswahl von 30 Top-Deals, die Ihr Euch gerade schnappen könnt.

Affiliate Angebot Ninja AF300EU

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Ninja AF300EU interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Modellen von Philips und Cosori? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!