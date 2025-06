Redmagic hat am 5. Juni, ein neues, extrem leistungsstarkes Gaming-Smartphone auf den Markt gebracht, das Redmagic 10S Pro. Es handelt sich um eine globale Markteinführung, das Smartphone ist also auch in Deutschland erhältlich. Preis: ab 649 Euro. Das Smartphone bietet eine spezielle Version des Snapdragon 8 elite SoC, bis zu 24 GB RAM sowie ein 7.050-mAh-Akku. Redmagic schreibt sich auf die Fahnen: "Unstoppable. Unschlagbar. Unangefochten." Wird dieses Smartphone für Gamer dem Slogan von Redmagic gerecht?

144-Hz-Bildschirm und transparentes Design

Das Redmagic 10S Pro ist in drei Farben erhältlich: Nightfall (mattes Schwarz), Moonlight (transparentes Silber) und Dusk (transparentes Schwarz). Die Speicherkonfigurationen variieren je nach gewählter Farbe (siehe Tabelle am Ende des Artikels). Aber die Redmagic 10S Pro bietet zwischen 12 und 24 GB RAM und zwischen 256 GB und 1 TB UFS 4.1-Speicher.

Das Design ist ziemlich monolithisch. Die Kanten und Ecken sind gerade, die Rückseite ist flach und lässt das erhabene Fotomodul nicht hervorstehen. Der Rahmen ist aus Metall, man hat anpassbare Trigger auf jeder Seite und einen kleinen eingebauten Lüfter mit RGB-LEDs (du kannst aus 15 Farben für die LEDs wählen).

Der Bildschirm des Smartphones ist ein AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 2000 Nits. Vorsicht also, die 2000 Nits werden nur auf einem winzigen Teil des Bildschirms erreicht. Die Ränder sollen laut Hersteller sehr dünn sein. Und die Selfie-Kamera des Redmagic 10S Pro ist unter dem Bildschirm verborgen, um die Immersion bei deinen Spielsitzungen nicht zu ruinieren.

Die Abtastrate des Bildschirms liegt bei 2500 Hz. Ein Android-Flaggschiff, das für mehr als 1.000 Euro verkauft wird, gibt sich in der Regel mit 240 Hz zufrieden. Diese Zahl drückt also aus, wie oft pro Sekunde der Bildschirm eine Berührung registriert. Je höher diese Zahl ist, desto empfindlicher und reaktionsfreudiger ist der Bildschirm. Das ist vor allem bei Shootern auf Smartphones interessant, da das Zielen möglicherweise präziser wird.

Der Bildschirm der Redmagic 10S Pro hat eine Bildwiederholrate von 144 Hz und eine maximale Helligkeit von 2000 nits / © Redmagic.

Große Leistung, großer Akku

Das Prozessor des Redmagic 10S Pro ist eine spezielle Version des Snapdragon 8 Elite "Leading Version". Es ist eine übertaktete Version des Qualcomm-Chips, der von 4,32 GHz auf 4,47 GHz hochgetaktet wird. Auf dem Papier soll das die Leistung steigern. Ob das wirklich so ist, müssen wir in der Praxis und in Benchmarks in einem Test überprüfen.

Das Redmagic 10S Pro verfügt auch über einen speziellen RedCore R3 Pro Gaming-Chip. Dieser soll es dem Gaming-Smartphone ermöglichen, spezialisierte Gaming-Aufgaben zu delegieren, um die Ressourcen besser zu verteilen.

Das Redmagic 10S Pro kann bis zu 24 GB RAM an Bord haben / © Redmagic.

Der Hersteller legt auch großen Wert auf seine sogenannte ICE-X-Temperaturkontrolltechnologie. Konkret wird die CPU mit mehreren Schichten aus "Flüssigmetall" überzogen, die die vom Chip abgegebene Temperatur um 5 °C senken sollen. Eine Dampfkammer und ein eingebauter Lüfter sorgen dafür, dass die Wärme in das Innere des Gehäuses abgeführt wird.

Der Redmagic hat einen 7.050-mAh-Akku, der per Kabel mit 80 W aufgeladen werden kann. Das Ladegerät ist in der Verpackung enthalten.

Der riesige 7050 mAh Akku der Redmagic 10S Pro kann per Kabel mit 80 W aufgeladen werden / © Redmagic.

Ach ja, die Redmagic 10S Pro hat eine Kamera.

Diesen Teil des Datenblatts hätte ich fast ausgelassen, so anekdotisch sind Fotomodule bei Gaming-Smartphones. Das Redmagic 10S Pro hat die folgenden Optiken an Bord:

Hauptobjektiv mit 50 MP

50 MP Ultraweitwinkel-Objektiv

2-MP-Objektiv für spezielle Modi (Redmagic gibt nicht an, welche)

Selfie-Objektiv mit 16 MP

Preis und Verfügbarkeit der Redmagic 10S Pro in Deutschland

Die Redmagic 10S Pro ist ab dem 18. Juni 2025 käuflich zu erwerben. Der Hersteller bietet vom 12. bis 17. Juni ein Einführungsangebot an. In diesem Zeitraum könnt Ihr Vorverkaufsgutscheine beanspruchen. Damit könnt Ihr das Smartphone einenTag früher, also am 17. Juni, und ab 619 Euro statt der vom Hersteller normalerweise verlangten 649 Euro kaufen. Die Anzahl der Speichervarianten hängt von der Farbe des Smartphones ab. Die Preise liegen zwischen 649 und 999 Euro, je nachdem, welche Version Ihr wählt.