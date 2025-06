Android 16 vorgestellt: Mehr Kontrolle, weniger Chaos

Die Benachrichtigungen sind auf den meisten Android-Smartphones pures Chaos. Während Apple seit Jahren eine durchdachte Struktur in seine Benachrichtigungen bringt, gab es bei Android bisher wenig Möglichkeiten, die Flut an App-Nachrichten effizient zu organisieren. Mit Android 16 soll sich das nun grundlegend ändern.

Benachrichtigungen – endlich intelligent gruppiert

Bisher entschieden App-Entwickler selbst, ob ihre Anwendungen Meldungen zusammenfassen oder nicht. Einige Apps, wie beispielsweise Gmail, machen das bereits: Chats erscheinen gruppiert und bleiben übersichtlich. Mit Android 16 wird dieser Mechanismus zum Standard für alle Apps – unabhängig davon, ob Entwickler diese Funktion implementiert haben. Das bedeutet für Euch: Alle Benachrichtigungen einer App werden als eine gemeinsame Benachrichtigung angezeigt, die sich per Wischgeste ausklappen lässt. Ihr erhaltet also den Gesamtüberblick, ohne ständig Euer Benachrichtigungsfeld zu durchforsten.

Live-Benachrichtigungen: Status-Updates ohne Spam

Auch eine weitere Funktion hat Google sich von Apple abgeschaut. Statt Euch mit immer neuen Meldungen zu bombardieren, führt Android 16 Live-Benachrichtigungen ein. Bestellt Ihr Essen, ruft ein Taxi oder wartet auf einen Flug, müsst Ihr nicht mehr dutzende Einzelmeldungen abarbeiten. Stattdessen verfolgt Ihr den Fortschritt in einer sich aktualisierenden Benachrichtigung, die Euch jederzeit auf dem aktuellen Stand hält. Ein Fingertipp genügt, und Ihr seht, wie weit Eure Bestellung ist oder wann Euer Fahrzeug ankommt.

So sehen die Live-Benachrichtigungen in Android 16 aus / © Google

Sicherheit und Hardware-Unterstützung: Die zusätzlichen Features

Neben den langersehnten Verbesserungen im Benachrichtigungssystem bringt Android 16 weitere Neuerungen mit sich. Besonders der Advanced Protection Mode hebt die Sicherheitsstandards an: Geräte mit sensiblen Daten profitieren von erweiterten Schutzmechanismen gegen Angriffe. Zudem wurde die Unterstützung für Hörgeräte verbessert – beides sinnvolle Erweiterungen für Nutzer mit speziellen Anforderungen.

Wer bekommt das Update?

Pixel-Nutzer haben wie gewohnt den First-Mover-Vorteil: Geräte ab Pixel 6 erhalten Android 16 ab sofort. Andere Hersteller werden das Update in den kommenden Wochen und Monaten ausrollen. Im Gegensatz zu vorherigen Releases ist Android 16 ein eher kleines Update und erscheint deutlich früher als üblich. So will Google in Zukunft zwei Software-Updates pro Jahr veröffentlichen. Im vierten Quartal soll Android 16.1 erscheinen und endlich bei den Schnelleinstellungen aufräumen. Während Samsung längst effizientere Layouts bietet, hat Google hier Nachholbedarf. Künftig könnt Ihr die Größe der Symbole nach euren Bedürfnissen anpassen – bis zu acht Schnellzugriffe statt der bisherigen vier finden nun auf Eurem Bildschirm Platz.