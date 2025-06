Tatsächlich sind die FoKus Amadeus ein eher mittelpreisiges Produkt von Noble Audio. Der Hersteller ist an ziemlich verrückte Preise gewöhnt. Im vergangenen Jahr brachte er kabellose Kopfhörer für 500 Euro auf den Markt, die FoKus Rex5, und Anfang dieses Jahres einen Bluetooth-Kopfhörer FoKus Apollo für 700 Euro. Aber im Gegensatz zu den ebenfalls sehr teuren AirPods Max (Test) sollen die Produkte von Noble Audio audiophil sein.

Noble FoKus Amadeus: Eine Audio-Signatur wie aus dem Bilderbuch

Die FoKus Amadeus-Kopfhörer verfügen über einen dynamischen 8,3-mm-Treiber mit drei Schichten. Laut Noble Audio ist die Audiosignatur natürlich und offen. Mit "offen" ist gemeint, dass die Kopfhörer den Eindruck vermitteln sollen, dass sich der Klang in einem großen Raum ausbreitet. Das ist normalerweise das, was In-Ear-Kopfhörern wie den FoKus Amadeus am meisten fehlt. Die Lautsprecher sind so nah an deinen Ohren, dass der Klang im Vergleich zu Bluetooth-Headsets oft dumpf und eng wirkt.

Und mit natürlich meint Noble Audio wahrscheinlich, dass die Audiosignatur der Kopfhörer ausgewogen ist und nicht eine Frequenzart gegenüber anderen überbetont wird. Die Idee ist, die FoKus Amadeus "genauso angenehm für kritisches Hören wie für entspannte Sessions" zu machen.

Das Design der Noble Audio FoKus Amadeus Kopfhörer. © Noble Audio

Seltsamerweise werden "nur" die Bluetooth-Codecs SBC, AAC, adaptive aptX und LDAC unterstützt. Das ist an sich sehr gut, aber bei einem Paar Kopfhörer für 350 Euro hätte man trotzdem von LHDC und aptX lossless profitieren können.

Die Amadeus FoKus bieten eine ziemlich lange Akkulaufzeit mit 12 Stunden Hörgenuss mit einer einzigen Ladung ohne ANC und 8 Stunden mit ANC. Die Ladebox kann die Kopfhörer 2,5 Mal vollständig aufladen. Ihr könnt die Amadeus FoKus also bis zu 42 Stunden lang mit der Box verwenden. Die Box kann übrigens auch kabellos (Qi) aufgeladen werden. Ihr müsst 90 Minuten einplanen, um die Kopfhörer über die Box aufzuladen, und 2 Stunden, um die Box selbst aufzuladen.

Die Kopfhörer von Noble Audio haben auch eine aktive Geräuschunterdrückung und einen Transparenzmodus. Mehr verrät der Hersteller aber nicht. Multipoint ist natürlich auch dabei.

Preise und Verfügbarkeit der Noble FoKus Amadeus in Deutschland

Die Amadeus Noble FoKus können ab dem 11. Juni 2025 vorbestellt werden und werden ab dem 18. Juni 2025 ausgeliefert. Ihr könnt sie über den offiziellen Shop nobleaudio.com und einige Ecommerce-Händler zum Preis von 349 Euro kaufen.

Auf dem Papier erscheint mir das Datenblatt dieser Kopfhörer etwas zu brav für ein Produkt, das so teuer verkauft wird. Es ist das mittlere oder sogar das Einstiegssegment von Noble Audio, okay. Aber auf dem Papier ist es schwierig, einen so hohen Preis zu rechtfertigen. Vielleicht hilft die Audioqualität allein dabei, die große Pille, die dieser Preis von 349 Euro ist, zu schlucken. Das kann nur ein ausführlicher Test klären.