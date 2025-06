Schaut Ihr in der Smartphone-Bestenliste von Amazon vorbei, steht nicht etwa das Apple iPhone 16 oder Google Pixel 9 Pro auf Platz 1, sondern ein Mittelklasse-Smartphone. Der Midranger von Samsung erobert aktuell die Online-Marktplätze. Warum das Smartphone einen solchen Erfolg hat und sich das aktuelle Angebot von Amazon so sehr lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.