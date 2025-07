Vor allem im Sommer cool: Diese Funktion im Auto kennen nur wenige

An heißen Sommertagen ist jede Form der Abkühlung willkommen – insbesondere im Auto, wo sich die Temperaturen schnell über das Außenklima hinaus steigern können. Die Klimaanlage ist dabei ein etabliertes und weithin bekanntes Mittel zur Temperaturregelung. Was jedoch viele nicht wissen: In zahlreichen Fahrzeugen existiert eine zusätzliche, weniger bekannte Kühlfunktion, die bei genauerem Hinsehen durchaus praktisch sein kann.

Automobiltechnik: Mehr als nur Sicherheitsfeatures

Die technische Entwicklung im Automobilbereich schreitet kontinuierlich voran – häufig mit dem Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Systeme wie das Antiblockiersystem (ABS), das dritte Bremslicht oder die gesetzliche Anschnallpflicht sind Beispiele für sicherheitsrelevante Fortschritte. Parallel dazu implementieren Fahrzeughersteller zunehmend Komfortfunktionen, die nicht nur den Alltag erleichtern, sondern auch das Fahrerlebnis aufwerten. Ob es sich um ein integriertes Regenschirmfach in der Tür handelt oder um einen Eiskratzer im Tankdeckel – diese Lösungen sind selten vordergründig, aber im Gebrauch umso nützlicher. Auch für sommerliche Bedingungen existiert eine wenig bekannte Funktion, die in vielen Fahrzeugen seit Jahrzehnten verfügbar ist.

Kühle Überraschung

Die Klimaanlage zählt mittlerweile zur Grundausstattung der meisten Neufahrzeuge und gilt zu Recht als eine der sinnvollsten technischen Innovationen im Automobilbau. Doch ergänzend zur Klimaanlage lässt sich in vielen Fahrzeugmodellen das Handschuhfach zur Kühlung kleiner Getränke oder Snacks nutzen. Diese Funktion ist nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich und wird von Herstellern häufig nicht aktiv beworben. In der Regel genügt das Drehen eines kleinen Rädchens oder das Betätigen eines Hebels – häufig mit einer Schneeflocke markiert –, um kalte Luft aus der Klimaanlage in das Handschuhfach zu leiten.

Zwar handelt es sich bei dieser Funktion nicht um ein serienmäßiges Merkmal aller Fahrzeuge, doch sie ist seit mehr als 25 Jahren in vielen Modellen verfügbar – insbesondere in der oberen Mittelklasse sowie in ausgewählten Ausstattungsvarianten. Bei einigen Herstellern lässt sich diese Kühloption auch bei Neuwagen optional hinzufügen.

Hier zu finden

Fahrzeuge von Audi, BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen bieten diese sogenannte „Komfortklima“-Funktion häufig serienmäßig oder im Rahmen von Sonderausstattungen an. Wer nicht sicher ist, ob das eigene Fahrzeug über diese Möglichkeit verfügt, sollte das Handschuhfach prüfen: Ein entsprechender Luftkanal sowie eine manuelle Steuerung der Lüftungseinlässe deuten auf die Kühlfunktion hin. Diese kann im Alltag besonders dann von Vorteil sein, wenn verderbliche Lebensmittel, Getränke oder elektronische Geräte sicher und kühl aufbewahrt werden sollen – selbst bei hohen Außentemperaturen.

