Was für ein Auftritt: Hyundai hat beim Goodwood Festival of Speed 2025 das nächste Kapitel in Sachen Performance-Elektroautos aufgeschlagen – mit dem IONIQ 6 N. Und dieses E-Auto ist wahrlich nichts für schwache Nerven. Es ist das zweite Hochleistungsmodell der N-Familie – und bringt so viel Power mit, dass selbst eingefleischte Petrolheads kurz die Sprache verlieren dürften.