Euer neues Smartphone soll Euch nicht gleich in den finanziellen Ruin treiben? Nun, dann haben wir ziemlich gute Nachrichten. Bei MediaMarkt gibt's jetzt nämlich das Samsung A26 so günstig wie nirgendwo sonst. Für Euch stehen nur noch schlappe 199 Euro auf der Rechnung. Alle Infos gibt's hier.

Bei MediaMarkt laufen noch bis zum 23. Juni die „Freitag, der 13.“-Angebote. Statt die Preise unglücklich zu erhöhen, drückt der Händler sie aber tief in den Keller – darunter auch den des A26! Das Smartphone tänzelt in Samsungs Mittelklasse, allerdings finden sich auch in diesem Modell starke Features, die es zu einem echten Preis-Leistungs-Knaller werden lassen.

Samsung A26 - Das richtige Smartphone für Euch?

Das Galaxy A26 (5G) verfügt über ein 6,7-Zoll-OLED-Display, das eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz bietet. Mit 700 Nits könnt Ihr es auch draußen verwenden, im direkten Sonnenlicht wird der Bildschirm allerdings eher dunkel sein. Fotos schießt Ihr mit einer Triple-Kamera, darunter eine 50-Megapixel-Hauptkamera, Makro-Kamera und Ultra-Weitwinkel-Kamera. Für Selfies gibt's 13 Megapixel. Im Inneren arbeitet ein Exynos 1380, der eine solide, aber keine herausragende Leistung liefert. Power bekommt das Smartphone über den Akku mit einer Kapazität von 5.000 Milliamperestunden. Damit solltet Ihr je nach Nutzung easy durch den Tag kommen.

Wir haben das A26 bereits getestet. Im Test hat es eine Gesamtbewertung von 4/5 Sternen bekommen. Positiv hervorzuheben ist die grandiose Update-Politik, die Euch die nächsten sechs Jahre absichert. Cool ist auch, dass die 128 Gigabyte interner Speicher per microSD-Karte erweitert werden können, was bei Smartphones mittlerweile eine echte Seltenheit geworden ist. Für den Preis darf man natürlich kein High-End-Gerät erwarten. So kommt das A26 beispielsweise auch ohne Kopfhörerbuchse aus. In Zeiten von Bluetooth-Kopfhörern dürfte das aber die wenigsten wirklich stören.

Wie steht's um den Preis?

Bei MediaMarkt bekommt Ihr das A26 statt des UVP von 299 Euro für 199 Euro. Dabei handelt es sich um die 128-GB-Variante. Zum Vergleich: Amazon verlangt aktuell 269,81 Euro für das Smartphone*. Bei MediaMarkt greift Ihr also wirklich das beste Angebot ab. Werfen wir noch einen Blick auf idealo, wird außerdem deutlich, dass wir nur um einen Euro am Tiefstpreis vorbeischrammen – der liegt nämlich bei 198 Euro. Wenn Ihr ein solides Smartphone sucht, das dank langem Updateversprechen auch noch in mehreren Jahren brauchbar ist, dann solltet Ihr hier unbedingt bis zum 23. Juni zugreifen.

Ist das A26 genug „Smartphone“ für Euch oder möchtet Ihr lieber ein High-End-Modell?

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.