Galaxy A56 zum Hammerpreis: Jetzt über 30 Prozent billiger

Manchmal ist weniger eben doch mehr, vor allem, wenn der Preis stimmt. Während Top-Smartphones nicht selten mehr als 1.000 Euro kosten, legt MediaMarkt mit dem aktuellen Galaxy-A56-Angebot einen ungewöhnlich attraktiven Preis vor. Für alle, die ein solides Smartphone mit modernem Design suchen und dabei bewusst aufs Budget achten, könnte dieses Angebot genau zur richtigen Zeit kommen.

Samsung Galaxy A56 bei MediaMarkt: Jetzt mit über 30 % Rabatt

In Zeiten, in denen Flaggschiff-Smartphones regelmäßig die 1.000-Euro-Marke sprengen, ist das Galaxy A56 ein ungewöhnlich selbstbewusster Vertreter der Mittelklasse. MediaMarkt bietet das Modell in der 128-GB-Variante derzeit für 319 Euro an. Das ist satte 160 Euro unter dem ursprünglichen UVP. Auch andere Online-Shops können hier nicht konkurrieren.

Auf den ersten Blick wirkt das A56 wie ein typisches Samsung-Handy: schickes Design, stabiles Gehäuse, geniales Display. Doch beim genaueren Hinsehen fällt auf: Hier wurde nicht einfach abgespeckt, sondern gezielt selektiert. Die Ausstattung orientiert sich stark an Nutzern, die Leistung und Langlebigkeit schätzen, aber nicht zwingend die absoluten Neuheiten benötigen.

Das 6,7-Zoll große Super-AMOLED-Panel mit 120 Hz sorgt für flüssige Animationen und knallige Farben. Samsung setzt hier auf ein bewährtes Displaykonzept, das zwar nicht an die Helligkeit eines S24 Ultra herankommt, sich aber durch starke Kontraste und satte Farben bewähren kann. Die IP67-Zertifizierung verspricht zudem Schutz vor Spritzwasser und Staub. Das ist ein klarer Pluspunkt im Vergleich zu ähnlich bepreisten Modellen.

Performance, Kamera, Updates: Alltagstauglichkeit im Detail

Im Inneren werkelt ein SoC der oberen Mittelklasse, dessen Leistungsprofil exakt auf gängige Nutzungsszenarien abgestimmt ist: Messaging, Streaming, Navigation und auch mal ein Spiel zocken ohne Probleme. Wer allerdings grafikintensive Mobile Games bevorzugt oder regelmäßig Videos rendert, dürfte schnell an die Grenzen stoßen.

Der Vorteil: Das A56 bleibt thermisch stabil, und der Energieverbrauch ist so optimiert, so dass auch bei regelmäßiger Nutzung Laufzeiten von anderthalb Tagen realistisch sind – ein Faktor, der im Alltag oft mehr zählt als rohe Rechenleistung. Die 50-Megapixel-Hauptkamera ist solide, aber klar auf den Social-Media-Gebrauch getrimmt. Farben sind etwas übersteuert, was auf Instagram gut ankommt. Wer jedoch realistische Bildstile bevorzugt, könnte enttäuscht werden.

Das Samsung Galaxy A56 arbeitet mit der aktuellen Android-Version. / © nextpit

Auch das Galaxy AI (Test) ist mit an Bord. Dadurch könnt Ihr die KI-Features, wie etwa Circle to Search, hier ebenfalls nutzen. Auch an die Nachhaltigkeit wurde gedacht: Samsung garantiert Software-Updates für sechs Jahre. Beim internen Speicher von 128 GB scheiden sich jedoch die Geister. Für Daten, Fotos und Videos ist das zwar ausreichend, allerdings lässt sich der Flash-Speicher nicht erweitern. Egal, ob als Zweithandy oder Einstiegsgerät – das A56 lohnt sich.

Top-Smartphone unter 400 Euro: Lohnt sich der Deal?

Das Galaxy A56 im MediaMarkt-Deal* zeigt eindrucksvoll, wie viel durchdachte Technik inzwischen in der Mittelklasse (Bestenliste) steckt. Für 319 Euro bekommt Ihr ein zuverlässiges Gerät mit starkem Display, solider Performance, langlebiger Softwarestrategie und guter Verarbeitungsqualität.

Wer bewusst auf High-End-Extras wie Teleobjektiv oder andere „fancy Features“ verzichtet, erhält mit dem Galaxy A56 ein sinnvoll ausgestattetes Gerät, das sich im Mittelklasse-Segment klar positioniert. Das Smartphone überzeugt nicht nur preislich, sondern auch mit solider Ausstattung für den Alltag. Gerade in einem Markt, in dem Mittelklasse oft als Kompromiss gilt, sticht es positiv hervor. Aber Achtung: das Angebot läuft nur noch bis zum 15. Juni, Ihr müsst also schnell sein, wenn Ihr Interesse an dem Handy habt!

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Samsung Galaxy A56 eine sinnvolle Anschaffung? Lasst es uns wissen!

