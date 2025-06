Die elegantesten Apple-Kopfhörer? AirPods Pro 3 Bestätigt

Apple hat die AirPods Pro 2 im Jahr 2023 mit einem USB-C-Anschluss aktualisiert, aber wer ein größeres Upgrade erwartet, könnte es in den AirPods Pro 3 finden. Eine neue Entdeckung in iOS 26 gibt Aufschluss über die Existenz der Kopfhörer und deutet darauf hin, dass sie dieses Jahr zusammen mit einer Designänderung erscheinen könnten.

Das iOS 26 Update bestätigt den Namen AirPods Pro 3

Apple hat die Beta-Version von iOS 26 am 9. Juni für Entwickler/innen und Tester/innen freigegeben. Abgesehen von der neuen, optisch ansprechenden und transparenten Liquid Glass UI, wurde in den Code-Strings innerhalb des Kopfhörer-Frameworks der Software ein Hinweis auf die "AirPods Pro 3" gefunden (via MacRumors).

Diese Entdeckung bestärkt die Gerüchte, dass sich diese High-End-Kopfhörer derzeit in der aktiven Entwicklung des Unternehmens befinden. Außerdem deutet sie darauf hin, dass die AirPods noch in diesem Jahr auf den Markt kommen könnten. Ein ähnlicher Hinweis auf den Nachfolger der AirPods Pro 2 (Testbericht) wurde bereits im letzten Monat veröffentlicht, obwohl er nur ein neueres Modell bestätigte und den Namen "AirPods Pro 3" nicht ausdrücklich erwähnte.

Dünnere AirPods Pro 3 auf dem Weg?

Zu den Gerüchten über die AirPods Pro 3 gehört ein kompakteres Design, das sich in einem schlankeren Schaft und einer leichteren In-Ear-Bud-Bauweise niederschlagen könnte. In der Folge könnte eine bessere Akustik sowie Chips eingebaut sehen. Dieses schlankere und leichtere Profil könnte sich auch auf das Ladegehäuse erstrecken, ähnlich wie bei den AirPods 4.

Das Ladegehäuse der Apple AirPods 4 (rechts) ist kompakter als das der AirPods 3 und AirPods Pro 2 (links). / © nextpit

Andererseits könnten die AirPods Pro 3 laut einem anderen Leak eine "viel bessere" ANC-Funktion erhalten. Das wäre eine interessante Entwicklung, da die AirPods Pro 2 bereits zu den besten ihrer Klasse gehören.

In der Vergangenheit wurden die ursprünglichen AirPods Pro 2 und die aufgefrischte USB-C-Version im September auf den Markt gebracht. Damit liegt das Zeitfenster für die Markteinführung der AirPods Pro 3 im selben Monat, was sich mit dem iPhone-Event im Herbst deckt, bei dem das iPhone 17 angekündigt werden könnte.