Samsung Galaxy S23 FE im ersten Test: Tolles Smartphone – aber für wen?

Samsung Galaxy S23 FE: Software

Samsung liefert das Galaxy S23 FE mit Android 13 und der Samsung-eigenen Oberfläche One UI 5.1 aus. So weit, so vorhersehbar. Ihr bekommt also genau das, was Samsung in Sachen Software abliefert: Ein tolles Android-Overlay, Samsungs vorbildliche Update-Politik – und 'nen Haufen Bloatware.

Lasst uns hier nicht zu viel Zeit verlieren, denn Ihr kennt sowohl Android 13 als auch One UI 5.1, und falls nicht, sind die erhellenden nextpit-Beiträge in diesem Abschnitt verlinkt. Wer One Ui bereits nutzt, findet sich also flott zurecht – und flucht vermutlich ebenso schnell über den Berg an vorinstallierten Apps.

Mich beschäftigt aber weniger die Bloatware als die Tatsache, dass seit wenigen Tagen Android 14 offiziell ist. Natürlich kann Samsung das so früh nicht ausliefern. Aber ich denke an den Release-Termin im Frühjahr. Kommt dann das Galaxy S23 FE möglicherweise mit Android 13 in die Läden – schlimmstenfalls erst nach der S24-Reihe mit Android 14? Alternativ könnte Samsung zwischenzeitlich Android 14 da draufzimmern, womit dann aber das erste von vier großen Android-Updates schon verballert wäre am Tag, an dem Ihr das Handy auspackt.

Behaltet gerade bezüglich der Updates auch im Hinterkopf, dass Google fürs Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro Updates bis einschließlich Android 21 zusichert. Auch das Fairphone 5 (Test) glänzt mit fünf Android-Updates und acht Jahren Sicherheits-Support! Samsung ist super beim Software-Support, muss aber langsam trotzdem eine Schippe drauflegen.