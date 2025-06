Stromausfälle wie zuletzt in Spanien und auf La Palma zeigen: Auch bei uns kann es plötzlich dunkel werden. Wer vorsorgen will, sollte auf ein Solar-Komplettset wie das von Kleines Kraftwerk setzen – es liefert Strom, selbst wenn das Netz ausfällt. Zusätzlich könnt Ihr gerade bis zu 800 Euro sparen.

Ihr wollt Euch für solche Notfälle wappnen und auch unabhängiger von schwankenden Strompreisen werden? Dann ist die stark rabattierte Solar-Komplettlösung von Kleines Kraftwerk genau das richtige Angebot für Euch. Mit einem Rabatt von sage und schreibe 800 Euro* bekommt ihr vier leistungsstarke Solarmodule – natürlich inklusive Speicher und cleverer Zusatztechnik. Warum sich das lohnt und wie Ihr damit bares Geld spart, erfahrt Ihr hier.

Affiliate Angebot Kleines Kraftwerk XL 2000Wp Quattro Set Inklusive Anker Solarbank 3 E2700 Pro

Vier Solarpanels mit Extra-Power und großem Energiespeicher

Das Herzstück des Sets sind vier bifaziale Solarmodule, die gemeinsam eine Leistung von bis zu 2.500 Wp erreichen. Möglich macht dies die TopCon-Technologie, bei der sowohl die Vorder- als auch Rückseite der Module die Sonnenenergie einfangen und in Strom umwandeln können. Diese Funktion macht sich nicht nur an sonnigen Tagen, sondern auch bei bedecktem Himmel bemerkbar.

Doch was nützt Euch eigener Solarstrom, wenn Ihr ihn gerade nicht benötigt? Genau deshalb ist in diesem Set auch ein leistungsstarker 2,7-kWh-Speicher enthalten – die Anker Solix Solarbank 3 Pro. Hier könnt Ihr überschüssige Energie zwischenspeichern und später nutzen – zum Beispiel am Abend oder bei einem Stromausfall. Besonders clever: Die Solarbank besitzt eine integrierte Blackout-Steckdose mit 1.200 Watt Ausgangsleistung, an die Ihr im Notfall direkt Eure Elektrogeräte wie Euren Kühlschrank, das Radio oder Euer Smartphone-Ladegerät anschließen könnt. Der Wechselrichter mit einer Ausgangsleistung von 800 Watt ist bereits integriert, ein separates Gerät benötigt Ihr somit nicht.

Ebenfalls im Komplett-Set enthalten ist ein Smart Meter von Anker im Wert von 99 Euro. Dieses KI-gestützte Messgerät erkennt in Echtzeit, wie hoch Euer Stromverbrauch ist, und steuert die Energieabgabe Eurer Solarbank entsprechend. Wenn Ihr zeitgleich die Waschmaschine und den Fernseher nutzt, schaltet der Smart Meter intelligent und vollautomatisch den passenden Strom aus dem Speicher hinzu.

Spart noch mehr – mit dynamischen Stromtarifen

Die Solarbank bietet Euch aber noch einen weiteren Vorteil: Nutzt Ihr dynamische Stromtarife, kann sie gezielt Strom aus dem Netz laden, wenn die Preise gerade niedrig sind und Euch diesen bei Bedarf später wieder zur Verfügung stellen – etwa, wenn die Sonne nicht scheint oder die Strompreise wieder steigen. Das macht sie besonders wertvoll in den dunkleren Wintermonaten oder an trüben Tagen.

Und keine Sorge wegen der Kälte: Die Solarbank ist frostsicher bis –20 Grad und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die Akkus halten bis zu 6.000 Ladezyklen, bevor die Kapazität eventuell auf 70 Prozent sinkt. Falls Ihr mehr Speicher benötigt, könnt Ihr die Anlage einfach erweitern – zusätzliche Akkupacks lassen sich per Plug-and-Play anschließen, stapeln und so platzsparend hinstellen.

Hochwertige Qualität mit Garantie – und deutschem Kundenservice

Kleines Kraftwerk, einer der führenden Anbieter in Deutschland, gibt Euch 10 Jahre Garantie auf die Komponenten – ein klares Zeichen für Qualität und Langlebigkeit. Solltet Ihr dennoch einmal Hilfe benötigen, steht Euch ein deutscher Kundenservice per Mail oder Telefon zur Seite.

Über unseren Link bekommt Ihr diese lukrative Komplettlösung ohne Halterung für nur 1.439 statt 2.219 Euro*. Optional könnt Ihr für 199 Euro zusätzlich hochwertige Halterungen „Made in Germany“ für Ziegeldächer, Balkongitter oder Hauswände dazu bestellen – alles perfekt aufeinander abgestimmt.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Kleines Kraftwerk. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.