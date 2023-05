Motorola Edge 40 im ersten Test: Alles ein wenig günstiger

Moto My UX und Ready For

Speichertechnisch lässt euch die ehemalige Google-Tochter Motorola keine Wahl: Es gibt in Deutschland ausschließlich das Modell mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internem UFS-3.1-Programmspeicher. Eine optionale Speichererweiterung – zum Beispiel durch eine microSD-Karte – wird nicht unterstützt. Farblich dürft Ihr jedoch zwischen Lunar Blue, Eclipse Black und Nebula Green wählen. Die beiden letzten Farben werden von Motorola als veganes Leder beschrieben. Da wir aber das "Eclipse Black"-Modell als Teststellung erhalten haben, würde ich das so nicht bestätigen.

Ansonsten gibt es im ersten Hands-on zu berichten, dass die Helligkeit auch unter direkten Sonnenlicht ausreichend ist, die Blickwinkel-Stabilität, Kontrast und Dynamik überzeugen. Der Power- und Standby-Button, als auch die beiden Lautsprecher befinden sich auf der rechten Seite an der perfekten Position. Das "HDR10+"-, "HiD"- und "Max Vision"-taugliche Panel werden oben und unten von zwei Lautsprechern eingefasst, welche neben Dolby Atmos auch den Stereo-Sound bieten. Diesen würde ich als durchschnittlich laut und in Bezug auf Balance zwischen Bass und Höhen als ausgeglichen bezeichnen.

Meinem ersten Eindruck zufolge hat das Motorola Edge 40 eine ganz besondere Haptik. Auch mein Kollege Rubens, dem ich umgehend das Smartphone einmal in die Hand drückte, war von dem außerordentlich interessanten und guten Grip regelrecht begeistert. Generell liegt das Android-Smartphone sehr gut in der Hand.

Motorola Edge 40: Software

Eigentlich war Motorola als ehemalige Google-Tochter immer für ein nahezu pures Android bekannt. Doch das Motorola Edge 40 scheint ein wenig vom Weg des Mandalorian abgekommen zu sein. Ein Blick auf die installierten Anwendungen verrät 81 Stück an der Zahl, wobei neun Apps für unseren Test installiert wurden.

Bloatware wird bei Motorola nachgeliefert! / © NextPit

Okay, wollen wir fair bleiben: Es handelt sich "fast" ausschließlich um Google-Anwendungen. Ja, davon gibt es einige! Streng betrachtet wäre Facebook, Indeed und Markt Guru auch eher als Bloatware zu bezeichnen. Prinzipiell bleibt es also bei den drei unnützen Anwendungen. Motorola hat sich aber für die Apps, welche bei anderen Herstellern in der Regel vorinstalliert sind, einen anderen Trick einfallen lassen. So bietet man bei der Ersteinrichtung ein in drei Kategorien unterteiltes Portfolio an Apps an, wovon die ersten drei jeweils schon zur Installation angehakt sind.

Ansonsten bleibt noch zu erwähnen, dass Motorola uns das Edge 40 mit vorinstalliertem Android 13 und hauseigener Benutzeroberfläche "My UX" ausgeliefert hat, dessen letztes Sicherheitsupdate vom 1. April 2023 ist, also topaktuell. In Richtung positiver Update-Politik bewegt sich die Lenovo-Tochter im Schneckentempo. Das Edge 40 erhält nur drei Jahre die Google-Sicherheit und zwei System-Updates. Somit gilt Android 15 als garantiert. Ich hoffe aber, dass bis dahin dem Motorola-Management noch ein Sinneswandel widerfährt. Andere Hersteller gehen hier mit einem deutlichen besseren Beispiel voran.