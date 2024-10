Das iPhone 16 Pro und 16 Pro Max sind Apples neue Smartphone-Flaggschiffe bis September 2025. Rein äußerlich hat sich kaum etwas geändert: Design und Display sind identisch mit den Vorgängern, auch bei den Farben und Titan als Material gibt's wenige bis gar keine Veränderungen. Unter der Haube sieht das aber anders aus: Gerade beim Prozessor bietet das iPhone 16 Pro einige bemerkenswerte Neuerungen – und ja, das iPhone hat eine neue Taste bekommen. Lohnt sich ein Upgrade auf das iPhone 16 Pro – und für wen? Das klären wir im Test.

Zusammenfassung Kaufen Apple iPhone 16 Pro Pro Hochwertig verarbeitet mit robusterem Material

Weiter verbesserte Kamera, vor allem bei Nacht

Spürbar längere Akkulaufzeit

Kamerasteuerung-Button macht wirklich Spaß

Leistungsstarker A18 Pro Contra Gegenüber iPhone 15 Pro keine großen Änderungen

Ohne Apple Intelligence keine Glowtime Apple iPhone 16 Pro Apple iPhone 16 Pro: Alle Angebote

Design & Display: Robustes Titan, edles Finish und etwas mutlose Farben Würde man Euch das iPhone 15 Pro und das iPhone 16 Pro unter die Nase halten, würdet Ihr vermutlich auf den ersten, schnellen Blick keinen Unterschied erkennen. Es ist ein wenig wie Hanni & Nanni. Ich habe zwar keines der Bücher gelesen, weiß aber, dass quasi beide fast gleich aussehen, die inneren Werte aber den Unterschied machen. Gefällt mir: Dank Grade-5-Titanium sehr leicht und widerstandsfähig

Dünnere Displayränder

Starke Haptik durch nahtlose Verarbeitung und hochwertige Materialien Gefällt mir nicht: Kaum Designveränderungen gegenüber dem iPhone 15 Pro

Eine knalligere Farbe wäre schön Apropos "innere, nicht sichtbare Werte": Apple hat das Chassis neu gestaltet, um die Wärmeableitung zu optimieren. Die Aluminiumstruktur im Inneren sorgt zusammen mit einer speziellen Graphitbeschichtung für eine bis zu 20 Prozent bessere thermische Leistung, was besonders bei intensiven Aufgaben wie mobilem Gaming oder bei längerer Nutzung der Kamera von Vorteil ist. Außerdem ist das Gerät IP68-zertifiziert, was nicht nur Staubresistenz garantiert, sondern auch schadenfreie 30 Minuten unter Wasser bei einer Tiefe von bis zu 6 Metern. Ansonsten bleibt Apple dem erfolgreichen Design der iPhone-Pro-Reihe der letzten Jahre treu. Das Design ist kantig mit abgerundeten Ecken, der Rahmen besteht aus Titan, was nicht nur sehr widerstandsfähig und kratzfest im Vergleich zu anderen Materialien ist, sondern dazu auch sehr leicht ist und on top verdammt gut aussieht. Schade eigentlich, dass man sein Telefon fast immer in einer Schutzhülle trägt. Weil wir gerade über Schutzhüllen sprechen: Wenn Ihr stolzer Besitzer einer iPhone-15-Pro-Schutzhülle seid und Euch schon freut, dass diese dann vielleicht passen könnte – immerhin sprach ich eben ja noch von quasi zwillingsgleichen Geräten. Die Maße von 149,6 mm x 71,5 mm x 8,25 mm sind leicht angewachsen und verhageln Euch leider die Weiternutzung Eurer alten Cases. Das neue Modell ist nicht nur einen Hauch größer, sondern mit 199 Gramm auch marginal schwerer als sein Vorgänger. Die Ränder des Displays sind dafür geschrumpft, sodass die Displayfläche in seiner Diagonalen beim kleinen Pro nun 6,3 Zoll misst – beim iPhone 16 Pro Max gibt's ganze 6,9 Zoll. Hättet Ihr's auf Anhieb erkannt? Links ist das iPhone 15 Pro und rechts das iPhone 16 Pro zu sehen. © nextpit Das iPhone 16 Pro hat beim Design quasi nichts verändert. © nextpit Das Display beim iPhone 16 Pro ist etwas gewachsen, die Displayränder sind schmaler geworden. © nextpit Auch 2024 gibt's beim iPhone 16 Pro wieder eine Notch und die "Dynamic Island". © nextpit Unter der Haube steckt der A18-Pro-Prozessor, der vor allem für KI-Anwendungen mehr Power bieten soll. Für's erste kommt davon in Deutschland aber nichts an. © nextpit Klar, das Apple iPhone 16 Pro ist trotz aller berechtigten Kritik ein sagenhaft starkes Smartphone. © nextpit Ja: Das iPhone 16 Pro hat – wie schon der Vorgänger – einen USB-C-Port auf der Unterseite. © nextpit Das iPhone 16 Pro gibt's in vier Farben – hier seht Ihr die Version in "Titan natur". © nextpit Das Display ist wirklich eine Augenweide. Hier gibt's 460 ppi, hohe Farbtreue und tolle Kontraste. Die Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für einen ruckelfreien Bildfluss. Nachdem die Helligkeit des OLED-Displays von 1 Nit bis zu 2.000 Nit reicht, könnt Ihr sowohl bei prallem Sonnenschein als auch unter der Bettdecke gut lesen. Die Rückseite des iPhones besteht aus angerautem Glas und ist mit einem Material versehen, das Apple "Ceramic Shield" nennt. Dieses kommt sowohl vorne beim Display, als auch auf der Rückseite in einer weiter verbesserten Form zum Einsatz und macht das iPhone noch widerstandsfähiger als bereits zuvor. Apple spricht sogar davon, dass dies das "härteste Glas aller Smartphones" sei und eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit vor Stürzen und Kratzern mit sich bringt. Ich lege es nicht wirklich darauf an, dass mir das iPhone auf den Boden fällt oder dass ich es einmal über einen mit Sand bedeckten Boden ziehe. Aber selbst nach gut vier Wochen Nutzung sieht das iPhone 16 Pro aus wie neu. Was ich persönlich schade finde: Ein paar knalligere Farben stünden der Pro-Linie durchaus auch gut zu Gesicht. Ihr könnt aktuell aus Wüstensand, Natur-Titan, Weiß und Schwarz wählen. Bitte versteht mich nicht falsch – die Farben unterstreichen den minimalistischen und dennoch edlen Look des Geräts. Aber etwas mutiger könnte man vielleicht doch sein. Sonst wirkt es so, als würde man Chinos als "freche Mode" bezeichnen.

Apple iPhone 16 Pro: Performance Das Herzstück des iPhone 16 Pro ist der neue A18-Pro-Chip, der TSMCs 3-nm-Prozess der zweiten Generation nutzt. Dieser Chip bringt wie üblich eine stärkere CPU- und GPU-Leistung mit und ist auch dieses Jahr wieder ganz vorne mit dabei bei der Performance. Die Sechs-Kern-CPU besteht aus zwei Performance-Kernen und vier Effizienz-Kernen besteht soll bis zu 15 Prozent schneller sein als der A17 Pro. Die Effizienzkerne sind dabei besonders energiesparend, sodass anspruchsvolle Aufgaben ausgeführt werden können, ohne den Akku zu stark zu belasten. Gefällt mir: A18 Pro mit krasser Performance

Deutlich verbesserte Energieeffizienz für längere Akkulaufzeit

Geile GPU-Leistung für mobiles Gaming Gefällt mir nicht: Ganz ehrlich: Kein Performance-Unterschied zum iPhone 15 Pro spürbar Die neue, 16 Kerne starke Neural Engine sorgt dafür, dass Aufgaben, die auf Machine Learning und Apple Intelligence basieren, noch schneller ausgeführt werden. Das ist besonders für die Sprachverarbeitung und Bildbearbeitung von Vorteil. Im Vergleich zum Vorgänger konnte Apple die Leistung um bis zu 15 Prozent steigern, was vor allem bei Anwendungen wie der KI-gestützten Fotobearbeitung bemerkbar ist. Für Gamer bringt die Sechs-Kern-GPU mit 2x schnellerem Raytracing ein noch flüssigeres Spielerlebnis. Dank der optimierten thermischen Architektur bleibt das Gerät auch bei längerem Spielen angenehm kühl. Insgesamt bietet der A18 Pro eine Leistung, die selbst den anspruchsvollsten Nutzern gerecht wird, ohne dabei die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen. Für die allermeisten Aufgaben, die ein durchschnittlicher Nutzer (so wie ich) jeden Tag so durchführt, ist das iPhone 16 Pro übermotorisiert. Das gilt in besonderem Maße, weil Apple Intelligence noch nicht verfügbar ist. Immerhin: Inzwischen verspricht der Hersteller, dass Apple Intelligence 2025 auch nach Deutschland kommt – irgendwann. Im schlimmsten Fall bekommen wir das Update erst, wenn wir bereits das iPhone 17 in den Händen halten. In nüchternen Zahlen ausgedrückt sieht die Performance des iPhone 16 Pro im Vergleich zum Vorgänger und dem Snapdragon 8 Gen 3 – hier im Galaxy S24 Ultra (Test) – wie folgt aus: iPhone 16 Pro

(Apple A18 Pro) iPhone 15 Pro

(Apple A17 Pro) Galaxy S24 Ultra

(Snapdragon 8 Gen 3) 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop : 4.308

: 4.308 Schlechtester Loop: 3.187 Bester Loop : 3.553

: 3.553 Schlechtester Loop: 2.763 Bester Loop : 5.160

: 5.160 Schlechtester Loop: 3.013 3DMark Solar Bay Stresstest Bester Loop : 8.853

: 8.853 Schlechtester Loop: 5.571 Bester Loop : 6.117

: 6.117 Schlechtester Loop: 4.057 Bester Loop : 7.922

: 7.922 Schlechtester Loop: 4.963 Geekbench Single: 3.391

3.391 Multi: 8.344 Single: 2.945

2.945 Multi: 7.171 Single: 2.252

2.252 Multi: 7.107 In den meisten Benchmarks schafft es Apple mit seinem neuesten Flaggschiff-Chip, an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Aber klar: MediaTek hat hier gerade nachgelegt und seinen Highend-Prozessor für 2025 vorgestellt, der auf dem gleichen TSMC-Knoten wie Apples A18 basiert – und kommende Woche findet der Snapdragon Summit von Qualcomm statt. Es bleibt also ein spannendes Rennen im Chip-Geschäft. Gerade für den Alltag bleibt aber festzuhalten: Sowohl das iPhone 16 Pro als auch der Vorgänger und die direkten Konkurrenten bieten für die allerallerallermeisten Aufgaben mehr als genug Performance – und in der Praxis ist kaum ein Unterschied festzustellen.

Apple iPhone 16 Pro: Kamera Wie in jeder zweiten iPhone-Generation der vergangenen Jahre zieht das iPhone 16 Pro bei der Kamera mit dem Pro Max gleich. Bedeutet: Hier wie dort gibt's jetzt 48 Megapixel im Ultraweitwinkel, 48 Megapixel bei der Hauptkamera und einen 5x-Zoom mit 12 Megapixeln. Damit ist das iPhone 16 Pro teilweise schlechter als das iPhone 15 Pro – und teilweise aber natürlich auch besser. Gefällt mir: Ausgezeichnete Bildqualität, auch bei schlechteren Lichtverhältnissen

Praktische Kamerasteuerung-Taste

Sehr gute Fokus-Geschwindigkeit und geringe Auslöseverzögerung Gefällt mir nicht: Teilweise schlechtere Bildqualität als das iPhone 15 Pro Das iPhone 16 Pro liefert wenig überraschend eine tolle Bildqualität, die auf dem Niveau der anderen aktuellen Top-Smartphones von Google, Samsung und Xiaomi liegt. Bei Tageslicht sind die Fotos gestochen scharf, mit schönen, weitgehend akkuraten und immer noch realitätsnahen Farben – auch wenn der Trend zum "Instagram-Überbunt" auch an Apple nicht ganz vorbeigeht. Mit den fotografischen Stilen habt Ihr die Möglichkeit, die Ergebnisse noch weiter an Euren Geschmack anzupassen und die Fotos beispielsweise standardmäßig etwas wärmer oder kälter erscheinen zu lassen. Im Gegensatz zu Apple Intelligence dürfen wir uns aber über die verbesserte Kamera beim iPhone 16 Pro jetzt schon freuen. © nextpit Wir haben das iPhone 16 Pro ausführlich mit dem Vorgänger iPhone 15 Pro verglichen – und kommen auf ein eindeutiges Ergebnis. © nextpit Bei der Kamera gibt es eine Neuerung: Das Teleobjektiv hat jetzt nativ eine 5x- anstelle einer 3x-Vergrößerung. © nextpit Das neue 5x-Objektiv hat allerdings nicht nur Vorteile, wie unser Test zeigt. © nextpit Der neue Button für "Camera Control" beim iPhone 16 Pro soll das Fotografieren schneller und intuitiver machen. © nextpit Hier seht Ihr den "Camera Control"-Button beim iPhone 16 Pro nochmal im Detail – auf Deutsch nennt Apple den Knopf "Kamerasteuerung". © nextpit Im Vergleich zum Vorgänger macht auch die Ultraweitwinkel-Kamera einen Schritt nach vorne und bietet nun 48 Megapixel. © nextpit Hier seht Ihr noch einmal den neuen Kamerasteuerung-Knopf auf dem iPhone 16 Pro. © nextpit Hier seht Ihr noch einmal den Kamerasteuerung-Button im Detail. © nextpit Was im Vergleich zum iPhone 15 Pro auffällt: Die Kamera hat etwas zugelegt. Gerade wenn man unter nicht perfekten Lichtverhältnissen bewegte Objekte fotografiert – beispielsweise ein tobendes Kind im Zimmer –, dann ist der Unterschied deutlich spürbar. Mit dem iPhone 16 Pro ist die Chance auf ein scharfes Foto einfach etwas besser. Aber dennoch: Auch 2024 ist die Kombination aus wenig Licht und Bewegung noch Gift für Handyfotos. Apropos wenig Licht: In der Dunkelheit ist es vor allem der automatisch aktivierte Nachtmodus, der tolle Fotos liefert. Hier müsst Ihr dann aber wirklich komplett stillhalten: Standardmäßig beträgt die Belichtungszeit drei Sekunden, und die Ergebnisse sind – Luftanhalten vorausgesetzt – sehr gelungen. Apple schafft's hier auch bei schlechten Lichtverhältnissen, noch ordentliche Farben und gute Details auf die Fotos zu bringen. Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 0,5x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 1x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 3x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 5x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, Makro (Ultraweitwinkel) © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 1x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 1x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 0,5x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 1x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 2x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 3x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 5x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 10x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 0,5x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, 2x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Tageslicht, Portrait © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Sonnenuntergang, 5x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Mischlicht, 2x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Sonnenaufgang, 3x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Sonnenaufgang, 5x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Nacht, 0,5x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Nacht, 1x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Nacht, 2x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Nacht, 3x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Nacht, 5x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Kunstlicht, 0,5x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Kunstlicht, 5x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Kunstlicht, 15x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Nacht, 2x © nextpit Testfoto vom Apple iPhone 16 Pro: Nacht, 1x © nextpit Auch interessant: So schlägt sich das iPhone 16 Pro im Kamera-Blindtest der nextpit-Community Jetzt kommen wir zum Zoom – und zur teilweise schlechteren Bildqualität als beim iPhone 15 Pro. Der Unterschied ergibt sich schon aus dem Datenblatt. Nachdem Apple die Telekamera im iPhone 16 Pro von 3x auf 5x "verlängert", muss das iPhone 16 Pro bis zum Umschalten auf das 5x-Objektiv noch digital in den Sensor der Hauptkamera zoomen – und da wird die Luft gerade kurz vor 5x einfach dünn. Das iPhone 15 Pro hingegen kann bereits bei 3x auf einen dedizierten Sensor umschalten. Und tatsächlich: Wie Ihr in der folgenden Bildergalerie sehen könnt, hat das iPhone 15 Pro zwischen 3x und 5x die Nase bei der Bildqualität vorn. Am größten ist der Unterschied bei schlechten Lichtverhältnissen zu sehen. Wenn Ihr beispielsweise wirklich viele Porträts in diesem Brennweitenbereich fotografiert und Euch die Bildqualität wichtig ist, dann solltet womöglich tatsächlich die vorletzte iPhone-Generation ins Auge fassen. Aber seht einfach selbst: Höhere Auflösung, gleiche Sensorgröße: Das iPhone 16 Pro hat im Ultraweitwinkel keinen großen Vorsprung gegenüber dem iPhone 15 Pro, was die Detailwiedergabe angeht. © nextpit Die Hauptkameras von iPhone 16 Pro und iPhone 15 Pro liefern eine quasi identische Bildqualität. Oder seht Ihr hier etwa Unterschiede? © nextpit Beim 3x-Zoom liegt das iPhone 15 Pro deutlich vorne. Das Vorjahresmodell schaltet hier nämlich bereits auf den Telesensor um, während das iPhone 16 Pro noch digital zoomen muss. © nextpit Beim 5x-Zoom dreht sich das Spiel dann um. Hier liegt das iPhone 16 Pro dann deutlich vorne. Interessant an dieser Stelle: Anders als das 15 Pro hat das 16 Pro hier nicht automatisch den Nachtmodus aktiviert. Auch wenn die Fotos dadurch dunkler sind, ist die Detailwiedergabe dennoch merklich besser. © nextpit Auch tagsüber zeigt sich der gleiche Unterschied zwischen dem iPhone 16 Pro und dem iPhone 15 Pro: Das Vorjahresmodell liefert zwischen 3x und 5x eine bessere Bildqualität. © nextpit Ab dem 5x-Zoom zieht das iPhone 16 Pro dann aber schnell vorbei. Die Detailwiedergabe ist hier beim neuen iPhone dann deutlich besser. © nextpit Zoomen wir noch weiter in die Bilder hinein, zeigt sich das gleiche Ergebnis: Das iPhone 16 Pro ist bei hohen Zoomstufen dem iPhone 15 Pro deutlich überlegen. © nextpit Im Makromodus haben wir es mit dem iPhone 16 Pro nicht geschafft, ein besseres Foto als mit dem iPhone 15 Pro zu schießen – höherer Auflösung im Ultraweitwinkel zum Trotz. © nextpit Natürlich: Hinten raus bei Vergrößerungen oberhalb der 5x geht dann im direkten Vergleich dem iPhone 15 Pro die Puste aus. Aber was ist Euch hier wichtiger? Mehr über die Unterschiede bei der Bildqualität zwischen den beiden iPhone-Pro-Generationen lest Ihr im ausführlichen Artikel von Stefan: iPhone 15 Pro vs. iPhone 16 Pro im Kamera-Vergleich. Bleibt zum Abschluss noch der neue Button für die Kamerasteuerung. Mit diesem startet Ihr die Kamera-App, löst Fotos aus und trefft durch Wischgesten noch verschiedene Einstellungen, darunter für die Belichtungskorrektur oder die fotografischen Stile. Gerade am Anfang muss man sich wirklich an das neue Bedienelement gewöhnen, aber am Ende fotografiere ich praktisch ausschließlich damit – auch wenn's hier und da mal eine unbeabsichtigte Betätigung gibt. Aber das ist wohl der Preis dafür, dass die Taste so gut zu erreichen ist.

Apple iPhone 16 Pro: Akku Apple sagt, dass die Akkulaufleistung der iPhones in diesem Jahr deutlich verbessert werden konnten. Dank des A18-Pro-Chips und der optimierten Energieverwaltung hält das Gerät bei gemischter Nutzung problemlos über einen ganzen Tag. Dies ist besonders bei der Nutzung von prozessorintensiven Aufgaben wie Gaming oder Videobearbeitung ein großer Vorteil. Gefällt mir Längere Akkulaufzeit dank des energieeffizienten A18 Pro

Schnelleres kabelloses Laden mit MagSafe bis zu 25 W

Verbesserte Power-Management-Funktion Gefällt mir nicht Könnte beim Schnellladen nicht noch mehr gehen? Das kabellose MagSafe-Laden wurde auf 25 W aufgestockt, was das iPhone 16 Pro deutlich schneller auflädt als seine Vorgänger. Wer es eilig hat, kann das Gerät mit dem MagSafe-Ladegerät innerhalb von 30 Minuten auf 50 Prozent aufladen. Für Nutzer, die viel unterwegs sind, ist das eine willkommene Verbesserung. Ja, das geht bei der Konkurrenz noch deutlich schneller. Apple sagt im Gespräch, dass hier aber die Langlebigkeit des Akkus Priorität hatte und man auf andere Metriken, als ausschließlich schnelles Laden schaue. Auch wenn Apple das Thema Schnellladen nicht komplett ausreizt: Die Änderungen sind spürbar. Je nach Nutzung kommt man bis zu zwei Tage ohne eine neue Ladung aus.