O₂ hat aktuell ein attraktives Bundle geschnürt, das sich besonders für alle unter Euch lohnt, die Wert auf starke Smartphone-Fotos und ein großzügiges Display legen – etwa weil Ihr gerne Serien und Videos auf dem Handy streamt. Es geht nämlich ums Pixel 9 Pro XL – und der Name ist hier auf jeden Fall Programm. Was sonst noch im Paket steckt und was das Bundle kostet, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Affiliate Angebot Google Pixel 9 Pro XL Mit 30 GB 5G-Tarif im O₂-Netz samt Allnet-Flat & Co.

Pixel 9 Pro XL: Das zeichnet Googles Top-Modell aus

Das Herzstück des Bundles ist das Google Pixel 9 Pro XL, das mit einem beeindruckenden 6,8-Zoll-LTPO-AMOLED-Display aufwartet – inklusive 120 Hz für besonders flüssige Darstellungen. Euch erwarten satte Kontraste, tiefes Schwarz und eine erstklassige Bildqualität. Im Vergleich zum Standardmodell des Pixel 9 bringt das Pro XL ein zusätzliches Kamera-Objektiv mit – insgesamt gibt es dadurch drei Linsen, inklusive Tele-Objektiv für entfernte Motive. Im Inneren sorgen der leistungsstarke Google Tensor G4 Chip sowie 16 GB RAM für eine reibungslose Performance. Hier hilft auch der Fakt, dass man bei Google-Geräten pures Android ohne lästige Bloatware bekommt. Der lange Update-Support sowie die 256 GB Speicherplatz runden das exzellente Gesamtpaket ab.

Wenn Ihr noch mehr über das Pixel 9 Pro XL erfahren wollt, schaut auf jeden Fall mal in unseren Testbericht rein.

Jetzt zusammen mit 5G-Tarif bei O₂ sichern

Begleitet wird das Smartphone vom O₂ Mobile M Tarif mit anfänglichen 30 GB Datenvolumen im 5G-Netz. Mit bis zu 300 Mbit/s seid Ihr dabei flott unterwegs – Streaming, Surfen oder Downloads laufen flüssig. Besonders praktisch: Jedes Jahr wächst Euer Datenvolumen automatisch um 5 GB, ohne dass sich der Preis ändert. O₂ nennt dies den Grow-Vorteil. Obendrauf gibt’s eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming ohne Aufpreis.

Für das Komplettpaket zahlt Ihr monatlich 45,99 Euro*. Dazu kommen einmalig 5,99 Euro für die Geräteanzahlung inklusive Versandkosten. Den Anschlusspreis spart Ihr Euch aktuell ebenfalls – O₂ erlässt ihn komplett.

Ein wichtiger Punkt: Das Bundle hat eine Laufzeit von 36 Monaten, wodurch sich die monatlichen Kosten im Vergleich zur 2-Jahres-Option verringern. Der Tarif selbst kann jedoch trotzdem bereits nach 24 Monaten gewechselt werden – in dem Fall zahlt Ihr nur noch den Gerätepreis weiter. Wenn Ihr den Vertrag komplett durchlaufen lasst, profitiert Ihr aber natürlich vom stetig wachsenden Datenvolumen durch den Grow-Vorteil. Und dank des O₂ Pay Stops sinken die monatlichen Kosten nach Ablauf der 36 Monate ohnehin automatisch auf den Standardpreis des Tarifs.

Affiliate Angebot Google Pixel 9 Pro XL Mit 30 GB 5G-Tarif im O₂-Netz samt Allnet-Flat & Co.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und o2. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.