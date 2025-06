Der Google Pixel Pre-Launch findet früh statt

Interessanterweise hat Google jetzt damit begonnen, Einladungen an Pixel Superfans für ein Pre-Launch-Event in London am 27. Juni zu verschicken. Normalerweise nehmen an dieser Veranstaltung ausgewählte Händler und die Presse teil, aber mit der erweiterten Einladung wählt das Unternehmen auch 25 Fans aus, die an der Veranstaltung teilnehmen. Diejenigen, die eine Einladung erhalten, müssen einen Fragebogen beantworten, um in den Auswahlprozess aufgenommen zu werden.

Google verschickt Einladungen an Pixel Superfans-Mitglieder, die einen Blick auf das Pixel 10 werfen können / © Google Pixel Superfans / Android Authority

Was noch interessanter ist, sind die Details in der Einladung. Unter den hervorgehobenen Details befindet sich eine Zeile, in der es darum geht, "Geräte und Funktionen vor der Veröffentlichung in die Hand zu nehmen", was darauf hindeutet, dass es sich um das unangekündigte Pixel 10 handeln könnte.

Allerdings sollte man bedenken, dass das Pixel 9 erst im August 2024 auf den Markt gekommen ist, was bereits eine Verschiebung der Markteinführung gegenüber dem Pixel 8 bedeutete. Daher ist der verschobene Pixel Pre-Launch für dieses Jahr eher eine Überraschung.

Es ist aber immer noch möglich, dass Google das Pixel 10 im Juli oder August ankündigt, auch wenn die Vorabpräsentation für Einzelhändler und Fans früher stattfindet.

Warum Google die Veröffentlichung des Pixel 10 beschleunigen könnte

Unabhängig davon scheint sich in Googles Pixel-Strategie 2025 einiges zu bewegen, wie die frühe Ankündigung des Pixel 9a (Testbericht) und die Veröffentlichung von Android 16 zeigen, die nun für die Pixel-Geräte im Juni geplant ist.

Außerdem könnte dieser neue Zeitplan das Galaxy S25 und das neuere Galaxy S25 Edge (Testbericht) etwas aus dem Rampenlicht nehmen. Allerdings könnte sich Google damit auch besser gegenüber dem iPhone 17 von Apple positionieren, das voraussichtlich weiterhin im Herbst erscheinen wird.

Was das Pixel 10 angeht, so deuten Leaks darauf hin, dass die Standard- und Pro-Modelle den kantigen Slab-Look des Pixel 9 weitgehend beibehalten werden, insbesondere auf der Kamerainsel. Es könnte aber auch neue Farbvarianten geben. Es gibt noch keine konkreten Informationen über die Bildgebung, aber das deutet darauf hin, dass die meisten Sensoren übernommen werden.

Die größte Veränderung wird unter der Haube mit dem neuen 3nm Tensor G5 SoC erwartet, der voraussichtlich von TSMC hergestellt wird und nicht mehr von Samsung stammt. Außerdem könnte das neue Pixel mit verbesserten KI-gestützten Funktionen auf den Markt kommen.