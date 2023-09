Xiaomi 13T Pro im Test: Das etwas preiswertere Flaggschiff!

Wem knapp 1.000 Euro für das Xiaomi 13 (Test), beziehungsweise 1.300 Euro für das Xiaomi 13 Pro (Test) zu teuer sind, sollte sich einmal die T-Serie des Herstellers genauer anschauen, welche genau auf dieses Klientel zugeschnitten ist. Wir testen hier und heute das Xiaomi 13T Pro und werden Euch verraten, ob das Semi-Flaggschiff genau diese Lücke schließt.

Bewertung

Pro Leica-Kamera mit Top-Tages- und Nachtaufnahmen

144-Hz-Display mit natürlicher Farbdarstellung

120-W-Netzteil im Lieferumfang

Verbesserte Update-Politik

IP68-zertifiziert Contra Keine LTPO-Technologie

Kein kabelloses Laden

Xiaomi 13T Pro: Design und Verarbeitung Das Xiaomi 13T Pro stellt sich uns mit Maßen von 162,2 x 75,7 x 8,49 mm und einem Gewicht von 206 Gramm vor. Das ist schon eine ordentliche Wuchtbrumme, was vermutlich auch mit dem 5.000 mAh starken Akku zu tun hat. Sehr erfreulich: Trotz Semi-Ausstattung gibt es für das Pro eine IP68-Zertifizierung gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Gefällt mir: Wertige Verarbeitung

IP68-zertifiziert

Gute Haptik

IR-Blaster Gefällt mir nicht: Keine Klinkenbuchse

Verhältnismäßig schwer

Glasrückseite macht Fingerabdrücke sichtbar Das Xiaomi 13T Pro gefällt uns in der veganen Leder-Variante besser. / © nextpit Das Android-Smartphone liegt trotz – oder auch gerade wegen – des kantigem Rahmen sehr gut in der Hand, sieht man einmal von dem unangenehm auffallenden Gewicht ab. Ebenfalls bereitet mir die Fingerabdruck-freundliche Glasrückseite keine Freude. Lediglich das Modell in Alpine Blue besteht aus sogenanntem "BioComfort Leder" (vegan) und ist mit einer weichen Textur angenehmer für das Auge und der Haptik. Die Tasten sind unauffällig. aber dennoch optimal positioniert. / © nextpit Sämtliche Tasten sind auf der rechten Seite optimal positioniert, bieten einen guten Druckpunkt und sind optisch sehr dezent. Auch das Xiaomi 13T Pro kann sich mit zwei "Dolby Atmos"-tauglichen Lautsprechern rühmen, deren Klang ein wenig rechtslastig ist, aber für ein Smartphone völlig okay. Kleine Randnotiz: man verzichtet auf das "Harman Kardon"-Logo. Fast schon so alt wie eine analoge Audio-Klinkenbuchse, die das 13T Pro nicht besitzt, ist der Infrarot-Blaster auf der Oberseite, welcher zum Steuern des Fernsehers und/oder der HiFi-Anlage verwendet werden kann. Die passende App ist mit Mi Remote vorinstalliert. Ein kantiges Design und den guten IR-Blaster findet Ihr auf der Oberseite. / © nextpit Die Verarbeitung des 13T Pro ist, wie von Xiaomi gewohnt, sehr gut. Für das Display auf der Front verwendet der chinesische Hersteller Corning Gorilla Glass 5. Womit wir bereits bei einem weiteren Thema wären, wo unser Testkandidat aus der Masse hervorsticht: dem Display.

Xiaomi 13T Pro: Display Hier setzt Xiaomi vermutlich erneut auf ein Samsung-Panel. Zumindest lässt mich die überragende Qualität des sogenannten CrystalRes-AMOLED-Display das vermuten. Die Diagonale beträgt in einem Seitenverhältnis von 20:9 stolze 6,67 Zoll bei einer Auflösung von 2.712 x 1.220 px (446 ppi). Es gibt eine maximale Bildwiederholrate von 144 Hz, die Unterstützung des DCI-P3-Farbraums, HDR10+ und Dolby Vision. Gefällt mir: HDR10+ und DCI-P3-Farbraum

Mit 2.600 Nits strahlend hell

Hohe Blickwinkelstabilität

144 Hz Bildwiederholrate

Kräftige Farbdarstellung Gefällt mir nicht: - Das Xiaomi 13T Pro hat eines der besten Displays verbaut. / © nextpit Und wie zuletzt schon im Test des Xiaomi Mix Fold 3 gibt es auch hier ein strahlend helles Display. Die maximale Helligkeit (HBM) wird mit 1.200 Nits angegeben, kann aber unter direktem Sonnenlicht bis zu 2.600 Nits erreichen. Die maximale Abtastrate beträgt 480 Hz und auch bei dem Bildschirm des Xiaomi 13T Pro gibt es Pulsweitenmodulation-Dimming (PWM) bis zu 2.880 Hz. Kurz erklärt handelt es sich dabei um den Versuch, Zwischenstufen bei den digitalen Signalen zu erreichen und so effektiv Euer Augenlicht zu schonen. Sowohl die Bildwiederhol- als auch die Abtast-Rate können bei Xiaomi adaptiv geregelt werden, was am Ende des Tages eine Frequenz von 30, 60, 90, 120 oder 144 Hz bedeutet. Es handelt sich also nicht um die LTPO-Technologie (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), welche theoretisch auch auf 1 Hz reduzieren kann. Ob das Einbußen in der Akku-Laufzeit zufolge hat, werden wir im Akku-Kapitel thematisieren. Auch das Xiaomi 13T Pro bietet ein Always-on-Display und unglaubliche 144 Bilder pro Sekunde./ © nextpit Das Display des Xiaomi 13T Pro ist zumindest eine wahre Augenweide und mit viel Kontrast zwischen hellen und dunklen Bereichen, einer realistischen Farbsättigung und einer hohen Detailtreue oberste Liga. Wem es nicht gefällt, kann seine individuellen Wünsche in den Farbschemen-Einstellungen befriedigen. Auch im 13T Pro gibt es das Themen-basierte Always-on-Display mit seinen zahlreichen Einstellungen, wann, wie und was Ihr im Stand-by dargestellt bekommt. Es ist im Grunde eine sehr subtile Beurteilung, aber viele von Euch wird es freuen, dass es beim 13T Pro kein seitlich abgerundetes Display gibt – ich bin dennoch ein Fan von Curved-Panels.

Xiaomi 13T Pro: Software Auch Xiaomi arbeitet sich wie zuletzt Motorola mit jedem neuen Release näher an die vorbildliche Update-Politik von Samsung heran. Mit dem Xiaomi 13T Pro gewährt der chinesische Hersteller uns eine Garantie auf vier System-Updates und fünf Jahre langen Google-Sicherheitssupport. Das bedeutet also in unserem Fall, ein garantiertes Android 17, da auf dem Xiaomi 13T Pro ab Werk MIUI 14 auf Basis von Android 13 vorinstalliert ist. Gefällt mir: Sehr gute Update-Politik

Viel Freiraum für Individualität Gefällt mir nicht: Arsch voll Bloatware Der aktuelle Google-Sicherheitspatch ist vom 1. September und somit topaktuell. Ich persönlich glaube, dass dieses Testkriterium eher für unsere Leser und uns wichtiger ist, als für die Masse an Endverbraucher. Dennoch ist es ein guter Benchmark, einzuordnen, wie wichtig dem Unternehmen die Zusammenarbeit mit der Community ist. Das Xiaomi 13T Pro subventioniert sich leider über unendlich viel Bloatware. / © nextpit Und was sich das Unternehmen mühsam mit der Update-Politik aufbaut, reißt es mit der vorinstallierten Bloatware wieder ein. Ihr könnt mir erzählen, was Ihr wollt, aber Anwendungen wie TikTok, AliExpress, Amazon Shopping, Audible, Bing, Booking.com, LinkedIn, Netflix und viele Weitere sind einfach nicht notwendig für ein Smartphone in dieser Liga. Ich würde sogar die vorinstallierten und inzwischen überhand nehmenden vielen Google-Anwendungen infrage stellen. Klar subventioniert ein Unternehmen so das Smartphone und ja, alles kann deinstalliert werden. Aber ein wenig frech empfinde ich dieses Vorgehen dennoch. Die Xiaomi-App "Themes" bietet viel Auswahl im Hinblick auf individuelles Design. / © nextpit Positiv möchte ich an dieser Stelle noch die Freiheiten erwähnen, die Xiaomi mit seiner MIUI schon seit vielen Jahren gewährt. Die Theme-App, welche ein Quell an Wallpapers, Klingeltönen, Schriftarten, Icons und kompletten Themes samt Lockscreen ist. Oder aber auch die mannigfaltige Auswahl an Ordnergrößen auf dem Desktop, eine praktische Sidebar, der One-Hand-Mode oder die "fliegenden Fenster" – das sind alles Gründe, warum ich Android so liebe. One-Hand-Mode oder "fliegenden Fenster" – alles kein Problem mit der MIUI 14. / © nextpit Da wir schon von MIUI reden: nextpit erklärt Euch die besten Funktionen von MIUI 14

Xiaomi 13T Pro: Performance Das Xiaomi 13T Pro hat, oh Wunder, kein SoC von Qualcomm verbaut. Stattdessen gibt es einen Dimension 9200+ von MediaTek. Ein auch für mich recht unbekannter Prozessor, der es aber, soviel kann ich Euch schon einmal verraten, faustdick hinter den Kernen hat. Es handelt sich um ein SoC, das im 4-nm-Prozess gefertigt wird und auf dem Prime-Core eine maximale Taktrate von 3,35 GHz leistet. Ja, Ihr habt richtig gelesen: es handelt sich glasklar um einen Herausforderer des Snapdragon 8 Gen 2. Gefällt: Schnelles und preiswertes SoC

Keine ungewöhnliche Hitzeentwicklung Gefällt nicht: Kein microSD-Card-Support

3D-Mark-Test wird verhindert Im Detail handelt es sich um einen gepimpten Dimensity 9200, welcher auf dem ARM-Cortex-X3-Prime-Core vom November 2022 "nur" 3,05 GHz auswies. Wie zuvor erwähnt sind es bei unserem Plus-Modell 3,35 GHz, zuzüglich der drei Cortex-A715-Kerne (3 GHz) für Leistung-intensive Anwendungen und vier weitere Cortex-A510-Kerne (2 GHz) für energieeffiziente Arbeiten. Auch bei der Grafikeinheit, der ARM-Immortalis-G715, hat man die Performance um 17 Prozent erhöht. Da es sich hier um ein internationales Endgerät handelt, ist der Prozessor auch mit einem entsprechenden Software-seitigem Throttling ausgestattet. Somit ist auch eine entsprechende Hitzeentwicklung, wie wir sie bei dem Xiaomi Mix Fold 3 (Test) erfahren durften, ausgeschlossen. Allerdings blieb uns auch ein Benchmark-Test mit "3D Mark" verwehrt, was uns natürlich sehr stark interessiert hätte. Der Serverzugriff für den 3DMark-Benchmark wird uns "noch" verweigert. / © nextpit Der Grund ist, dass wir keinen entsprechenden Zugriff auf den Server wird von Xiaomi erhalten (siehe Screenshot). Aus der Vergangenheit wissen wir aber, dass dies weniger Wochen nach dem Verkaufsstart aufgehoben wird. Das passt uns sehr gut, da wir ohnehin noch einiges mit dem Xiaomi 13T Pro vorhaben – siehe Akku und siehe Kamera! Somit werden wir das noch nachholen. Bis dahin kann ich aber schon einmal aus meiner Erfahrung bestätigen, dass egal welches Performance-hungrige Spiel ich in den vergangenen Tagen gezoggt habe, der MediaTek Dimensity 9200+ ist ein würdiger Endgegner für das kalifornische CPU-Flaggschiff. Xiaomi 13T Pro Apple iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Ultra Xiaomi 13 Pro Xiaomi 12T Pro MediaTek Dimensity 9020+ A17-Pro Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8+ Gen 1 3D Mark Wild Life keine Serververbindung Maxed Out! 8611 Maxed Out! keine Serververbindung 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: - Schlechtester Loop: - Bester Loop: 9991 Schlechtester Loop: 8709 Bester Loop: 10.332 Schlechtester Loop: 5606 Bester Loop: 13.232

Schlechtester Loop: 10.402 Bester Loop: -

Schlechtester Loop: - Geekbench 5/6 Single (5/6): 1457/1290

Multi (5/6): 4699/3536 Single (6): 2936

Multi (6): 7453 Single (5): 1332

Multi (5): 3947 Single (6): 1403

Multi (6): 5106 Single (5): 782

Multi (5): 2967

Kamera Das Xiaomi 13T Pro ist das erste T-Modell, welches mit einer Leica-Triple-Kamera wirbt. Der Konzern verwendet als Hauptkamera einen 50-MP-IMX707-Sensor von Sony (f/1.9), welcher mit einer mechanisch stabilisierten Optik und einer äquivalenten Brennweite von 24 mm bestückt ist. Während der Ultra-Weitwinkel-Kamera eine Auflösung von 12 MP zur Verfügung steht, kann die Telezoom-Kamera ebenfalls mit einer Blende von f/1.9 und 50 MP auftrumpfen. Ihre äquivalente Brennweite wird mit 50 mm angegeben. Gefällt mir: Durchgängig gelungene Aufnahmen

Verzicht auf 2-MP-Spielerei Gefällt mir nicht: Leica-Mode ohne spürbaren Mehrwert

Frontkamera könnte einen Tick besser sein Das Xiaomi 13T Pro kommt zu Euch mit drei Leica-Kameras. / © nextpit Xiaomi hat neben den bekannten Authentic- und Vibrant-Mode zwei weitere Modi dem Kamera-Paket hinzu gepackt. Diese stehen ausschließlich im Portrait-Modus als 50-mm-Swirly-Bokeh und 90-mm-Soft-Fokus zur Auswahl. In unserer Galerie der Testfotos findet Ihr zwei Fotos von einer gelben Vespa im Authentic- und Vibrant-Mode aufgenommen. Für mein Gefühl sind die Unterschiede weiterhin nicht eindrucksvoll genug. So soll der Authentic-Mode die Farben so natürlich wie möglich darstellen und der Vibrant-Mode das Ganze ein wenig poppiger gestalten. Für mein Geschmack zu dezent. Leica spendiert im 13T Pro noch zwei weitere Modi! / © nextpit Das war es aber auch schon mit meiner Kritik an der Leica-Triple-Kamera. Egal, ob unter sehr guten Lichtverhältnissen (Tageslicht) in geschlossenen Räumen (Alexa-Mall) oder bei Nacht. Das 13T Pro liefert konsequent sehr natürliche Aufnahmen, welche eine gesunde Dynamik und Kontrast aufweisen. Auch sind farbliche Unterschiede zwischen den Weitwinkel- und Standard-Aufnahmen kaum auszumachen. Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning | Authentic Mode © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning | Vibrant Mode © nextpit Hauptkamera | innerhalb geschlossener Räume | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | innerhalb geschlossener Räume | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | innerhalb geschlossener Räume | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | innerhalb geschlossener Räume | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 2x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 5x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 10x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 20x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 2x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 5x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 10x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 20x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | am Tag | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Ultra-Weitwinkel-Kamera | am Tag | 0,6x Zoom © nextpit Frontkamera | am Tag | 1x Zoom © nextpit Hauptkamera | bei Dämmerung | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | Night-Mode | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | Night-Mode | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | Night-Mode | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | Night-Mode | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | Night-Mode | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | Night-Mode | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | Night-Mode | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Ultra-Weitwinkel-Kamera | Night-Mode | 0,6x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Hauptkamera | bei Nacht im Standard-Mode | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Frontkamera | Night-Mode | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Frontkamera | Night-Mode | 1x Zoom | 12,5-MP-Pixel-Binning © nextpit Ebenso bin ich positiv von den Zoomaufnahmen angetan. Klar, eine 20-fache-Aufnahme würde keinen Platz im Fotoalbum finden, aber anschauen kann man sie sich schon und muss ehrlicherweise eine gute Kontrastwahl attestieren. Doch wir möchten uns auf diesen kurzen Kameratest nicht ausruhen. Ben geht mit gleich zwei der Xiaomi 13T Pro auf eine eintägige Weltreise und testet für Euch die Kameras in den unterschiedlichen Ländern. Der Vollständigkeit halber sei auch die 20-MP-Frontkamera genannt, welche ebenfalls einen Night-Mode bietet. Meine Ansprüche an diese Kamera waren nicht besonders hoch. Dennoch konnte sie weitestgehend überzeugen. Klar ist hier noch Luft nach oben. Die Frontkamera kommt auf 20 MP bei einer Blende von f/2.2. / © nextpit

Xiaomi 13T Pro: Akku Xiaomi verbaut für das 13T Pro einen 5.000 mAh starken Akku. Damit kommt Ihr auch bei intensivem Einsatz gut über den Tag. Ihr seid ein eher durchschnittlicher Nutzer, dann sind mit einem vollen Akku auch ein und dreiviertel Tage durchaus drin. Und sollte die gespeicherte Energie einmal wirklich verbraucht sein, das 120-W-"HyperCharge"-Netzteil pumpt die Energiezelle binnen 38 Minuten von 0 auf 100 Prozent. Gefällt mir: 120-W-"HyperCharge"-Netzteil im Lieferumfang

Hält auch mal 2 Tage lang

Sehr gute Ladezeiten Gefällt mir nicht: Kein kabelloses Laden möglich 120 W pumpen das Xiaomi 13T Pro binnen 38 Minuten von 0 auf 100 %. / © nextpit Bereits 5 Minuten an dem Xiaomi-Netzteil bringen Euch fast 20 Prozent und 30 Minuten 83 Prozent Strom in den Akku. Für Freunde, die wenig Zeit an der Steckdose verbringen wollen, ist diese Lösung nahezu ideal. Natürlich haben wir auch unseren typischen "PC Mark Work 3.0"-Batterietest vollzogen, der mit einem vollgeladenen Akku, einer Bildschirmhelligkeit von 200 Nits, Flugzeugmodus und einer adaptiven Bildwiederholrate durchgeführt. Das Xiaomi 13T Pro hält im Benchmark fast 13 Stunden durch. Das ist recht ordentlich. / © nextpit Und so hat uns unser Test mit einer Restkapazität von 19 Prozent auf 12 Stunden und 55 Minuten gebracht. Das ist im allgemeinen Vergleich eine recht ordentliche Zeit. Der Vorgänger kam mit 12 Stunden und 46 Minuten auf nahezu die identische Zeit, das Samsung Galaxy S23 schaffte jedoch mit einem knapp 1.000 mAh schwächeren Akku fast eine Stunde mehr. Doch Benchmark hin oder her: nextpit scheut keine Kosten und Mühen und schickt Ben an nur einem Tag rund um die Welt und testet so den Akku des Xiaomi 13T Pro unter Extrembedingungen – stay tuned! Durch diesen USB-Port gehen 120 Watt! / © nextpit

Xiaomi 13T Pro: Technische Daten Technische Daten Name des Geräts Xiaomi 13T Pro Bild Display 6,67 Zoll AMOLED-Display

2.712 × 1.220 px (446 ppi)

144 Hz Bildwiederholrate

480 Hz Touchrate

max. 1.200 Nits (HBM)

max. 2.600 Nits (Peak)

HDR10+ | DCI-P3 | Dolby Vision Maße 162,2 x 75,7 x 8,49 mm (H x B x T) Meadow Green, Black

162,2 x 75,7 x 8,62 mm (H x B x T) Alpine Blue Gewicht 206 g Meadow Green, Black

200 g Alpine Blue Farben Alpine Blue, Meadow Green, Black SoC MediaTek Dimensity 9200+

4-nm-Prozess

ARM Immortalis G715 GPU Speicher 12/16 GB LPDDR5X RAM

256/512/1.000 GB UFS 4.0 ROM Software Android 13 / MIUI 14.0.6.0 Erweiterbarer Speicher Keiner Hauptkamera 50 MP | f1.9 Blende | 1/2.8 Zoll | 1.22µm Pixel Size | 24 mm | OIS

Super-Pixel-Technologie | 2.44µm Pixel Size

Leica Vario-Summicron 1:1,9-2,2/15-50mm ASPH Ultra-Weitwinkel-Kamera

Makro-Kamera 12 MP | f/2.2 Blende | 120° Blickwinkel | Macro

5P asphärische Linse Telezoom-Kamera 50 MP | f/1.9 Blende

5P asphärische Linse Selfie 20 MP | f/2.2 Video 8K bei 24 fps | 4K bei 30 fps | 1080p 60/30 fps | Slow Motion 720p 240/120 fps Audio Stereo-Speaker, Dolby Atmos Akku 5.000 mAh Aufladen per Kabel Max. 120 W HyperCharge Kabelloses Laden (Qi) Nein UWB Nein Sonstiges USB Type C (2.0)

NFC, BT 5.4, Dual-SIM (5G),

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

2.4 GHz | 5 GHz

Wi-Fi 7