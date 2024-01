Redmi Note 13 Pro 5G im Test: schickes Kamera-Handy mit 200 MP

Mit dem Redmi Note 13 Pro 5G peitscht Xiaomi einen bunten Strauß Highend-Features in die Mittelklasse. Für eine UVP von knapp 400 Euro gibt's hier eine 200-Megapixel-Kamera, Schnellladen mit 67 W und einen vielversprechenden Snapdragon-Prozessor. Wie sich das Smartphone im Alltag, bei der Akkulaufzeit und natürlich beim Fotografieren schlägt, lest Ihr im nextpit-Test des Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G.

An den flachen Seiten befinden sich auf der rechten Seite der Power-Button und die Lautstärkewippe, auf der Oberseite die Kopfhörerbuchse (juhu!) und einer der Lautsprecher. Der andere Lautsprecher sitzt auf der Unterseite – neben dem USB-C-Anschluss und dem Dual-Nano-SIM-Schacht. Eine der SIM-Karten kann in den Telefoneinstellungen durch eine eSIM-Karte ersetzt werden, nicht aber durch eine microSD-Karte.

Was das Design angeht, hat Xiaomi beim Redmi Note 13 Pro 5G hervorragende Arbeit geleistet. Die flache Glasrückseite sieht mit ihrer matten Oberfläche sehr hochwertig aus, und die (unnötig) große Kamerainsel lässt es fortschrittlicher aussehen – auch wenn sich die Bildqualität gar nicht so sehr von seinen weniger spektakulär aussehenden Vorgängern unterscheidet.

Und die obengenannten Verbesserungen des Note 13 Pro 5G im Vergleich zum 2023er-Modell sind noch nicht alles. Das neue Smartphone hat dünnere Ränder, was das Gehäuse kompakter macht und dem Handy ein hochwertigeres Gefühl verleiht. Das Note 13 Pro 5G wiegt dieselben 187 g wie sein Vorgänger, was sich leicht in der Hand anfühlt. Oh, und der Bildschirm ist durch Gorilla Glass Victus geschützt.

Auf der anderen Seite sollten wir anmerken, dass das Redmi Note 13 Pro 5G nicht mit HyperOS und/oder Android 14 ausgeliefert wird, sondern mit dem bekannten MIUI 14 auf Basis von Android 13 , so dass das Telefon bereits ab Werk ein Betriebssystem-Upgrade "verloren" hat. Unser Testgerät wurde mit dem letzten Sicherheitsupdate vom Januar ausgeliefert, was positiv zu bewerten ist.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Kamera

Nach der Einführung des 200-Megapixel-Samsung-Sensors im Pro-Plus-Modell von 2022 ist es nun an der Zeit: Auch das Redmi Note 13 Pro ohne "Plus" bekommt von Xiaomi die superhochauflösende Hauptkamera verpasst. Die Bilder, die damit gemacht wurden, waren sehr gut, sogar bei schlechten Lichtverhältnissen. Das kann man von den anderen Kameras allerdings nicht behaupten.

Vorteile:

Gute Leistung bei Tageslicht

Brauchbare Digitalzoom-Aufnahmen mit bis zu 4x

Keine Überbearbeitung bei Selfies

Nachteile:

Die anderen Kameras sind meist enttäuschend

Der größte Teil des Kamera-Budgets fürs Note 13 Pro ist offenbar in die Hauptkamera geflossen. Anders lassen sich die niedrig auflösenden 8-MP-Ultraweitwinkel- und 2-MP-Makrokameras kaum erklären. In der mittigen Notch auf der Vorderseite befindet sich ein 16-Megapixel-Sensor für Selfies.

Die Kameras auf der Rückseite des Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G sehen besser aus als sie sind. / © nextpit

Es gibt nicht nur viele Pixel zum Einfangen von Licht. Der Sensor ist mit 1/1,4 Zoll für ein Mittelklasse-Handy auch sehr groß. Standardmäßig werden die Aufnahmen mit einer 12-Megapixel-Auflösung (4.080 x 3.060 Pixel) und 16-zu-1-Pixel-Binning gespeichert. Wenn ihr die native Auflösung des Sensors nutzen wollt, gibt es in der Kamera-App einen separaten "200 MP"-Modus.

Das Redmi Note 13 Pro 5G hat mit der Hauptkamera sowohl bei Tageslicht als auch in der Nacht sehr gute Fotos mit einem hohen Detailgrad geliefert. Und der hochauflösende Sensor brachte in unseren Tests sogar bei 4-fachem Digitalzoom brauchbare Aufnahmen hervor. Die Kamera-App bietet eine bis zu zehnfache Vergrößerung an. Am Ende des Zoombereichs sind die Ergebnisse aber zu unscharf, um brauchbar zu sein. Digitalzoomaufnahmen bei Nacht sind generell nicht besonders scharf und weisen ein sichtbares Bildrauschen auf.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (2x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (4x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (10x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (2x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (4x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (10x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (2x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (4x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (10x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (2x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (4x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (10x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (2x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (4x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (10x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (4x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Hauptkamera (10x digital zoom) © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Selfie © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Selfie - Porträtmodus an © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Selfie © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Selfie - Porträtmodus an © nextpit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G: Selfie - Nachtmodus an © nextpit

Bei den anderen Kameras fällt die Qualität dann merklich ab. Im Ultraweitwinkel sind die Aufnahmen deutlich weniger detailreich, hatten aber bei einigen Aufnahmen bei Tageslicht interessanterweise angenehmere Farben als die Aufnahmen mit der Hauptkamera. Bei Nacht führt der kleine Sensor zu verwaschenen Aufnahmen mit gedämpften Farben. Und die 2-MP-Makrokamera ist die übliche schwache Kost, wobei der entsprechende Modus nicht einmal im Hauptdisplay der Kamera-App angeboten wird – hier geht's wohl einfach nur um Datenblatt-Kosmetik.

Selfies waren ziemlich gut, vor allem wenn man bedenkt, dass das Redmi Note 13 Pro 5G nicht krampfhaft versucht, mit Filtern die Haut zu glätten. Auch die Farben sind erfreulich realistisch. Selfies mit Bokeh-Effekt gelingen gut – nur beim Unschärfeeffekt rund um die Jacke und das Headset könnt Ihr in der Bildergalerie ein paar Probleme sehen. Die Nacht-Selfies wurden zugegebenermaßen in einer ziemlich extremen Situation aufgenommen, in der es fast keine Lichter in der Nähe gab, aber unter diesen Umständen hat die Kamera eine gute Leistung erbracht, mit einer leichten Verbesserung, wenn der Nachtmodus aktiviert war (bei der letzten Aufnahme in der Galerie oben).