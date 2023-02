Samsung Galaxy S23 Ultra im Hands-on

NextPit durfte das Galaxy S23 Ultra, das neueste Flaggschiff von Samsung, bereits kurz ausprobieren. In diesem Hands-On zum Samsung Galaxy S23 Ultra verrate ich Euch meine Meinung und meine ersten Eindrücke von diesem Ultra-High-End-Smartphone . Hat Samsung es endlich geschafft, sich zu erneuern?

Mit dem Galaxy S23 Ultra stellt Samsung seinen ersten 200-MP-Fotosensor vor und bietet sein Flaggschiff zum ersten Mal in Europa mit dem Snapdragon 8 Gen 2 SoC anstelle eines Exynos-Chips an.

Das Samsung Galaxy S23 Ultra kann in Deutschland ab Mittwoch, den 1. Februar 2023 vorbestellt werden. Es ist in Speicherkonfigurationen mit 8/256 GB, 12/512 GB und 12 GB/1 TB erhältlich und kostet jeweils 1399, 1579 und 1819 Euro.

So hat Samsung für zwölf externe und interne Komponenten Aluminium oder recyceltes Plastik aus Fischernetzen, Fässern und PET-Flaschen verwendet. Dies gilt unter anderem für die Ein/Aus- und Lautstärketasten, die Lautsprecher, den SIM-Port oder die Abdeckung der 5G-Antenne.

Auf der Unterseite des Geräts befindet sich wie im letzten Jahr der S Pen, und wie im letzten Jahr rückte Samsung das Greenwashing in den Vordergrund und wirbt damit, mehr recycelte Materialien zu verwenden.

Das Galaxy S23 Ultra ist in vier Farben erhältlich: Phantom Black (Schwarz), Cream (Weiß), Green und Lavender. Schade, dass es keine exklusive Farbe für das Ultra-Modell gibt. Die Rückseite aus Glas wird durch das neue Gorilla Glass Victus 2 von Corning geschützt, ebenso wie das Display. Der Rahmen besteht aus Aluminium und das Smartphone ist nach IP68 für Wasser- und Staubbeständigkeit zertifiziert.

Auf der Rückseite findet man auch den trypophobischen Look des Fotomoduls wieder, dessen Linsen unabhängig voneinander hervorstehen und nicht mehr in einer Insel untergebracht sind. Die Fotosensoren sind von Metallringen umgeben und alle vertikal in der oberen rechten Ecke angeordnet.

Den Bildschirm durchbohrt oben das zentrierte Punch-Hole. Die unter dem Bildschirm versteckte Kamera bleibt das Privileg von Samsungs faltbaren Smartphones . Angesichts des Verlusts an Bildqualität, den diese Technologie mit sich bringt, ist das vielleicht auch besser so.

Die gebogenen Ränder des Bildschirms des Galaxy S23 Ultra werden nicht jedermanns Sache sein. Samsung scheint dies vorauszusehen und hat die Neigung verringert. Die flache Oberfläche des Panels ist also etwas breiter als beim Vorgängermodell. Aber wir reden hier von weniger als einem Millimeter, ich bezweifle, dass das mit bloßem Auge oder bei der Benutzung wirklich bemerkbar ist.

Samsung legt viel Wert auf eine Funktion namens Advanced Vision Booster, die es ermöglicht, den Farbton (warm oder kalt) und den Kontrast bei drei verschiedenen Umgebungshelligkeitsstufen anzupassen. Die Idee dahinter ist, eine gute Farbmetrik und Lesbarkeit zu gewährleisten, je nach den Lichtverhältnissen, in denen Ihr Euch befindet (draußen, drinnen, im Dunkeln, im Sonnenlicht usw.). Diese Anpassung erfolgt automatisch.

Schnittstelle/OS

Das Samsung Galaxy S23 Ultra läuft unter One UI 5.1, dem neuesten Overlay von Samsung, das auf Android 13 basiert. Zu den Neuerungen gehören die Funktionen Modi und Routinen.

Die Highlights des Galaxy S23 Ultra:

4 Android-Updates und 5 Jahre Sicherheits-Updates.

Ein Konzentrationsmodus wie unter iOS mit Modi und Routinen.

Die Schwächen des Galaxy S23 Ultra:

Nicht viele exklusive Funktionen (vielleicht auch besser so).

Wir haben One UI 5 bereits einen ausführlichen Test gewidmet, den du unten findest. Optisch gibt es natürlich keine großen Veränderungen in One UI 5.1.

Hier findet Ihr unseren Test von One UI 5, Samsungs neuester Android-Oberfläche.

Zu den bemerkenswertesten Neuerungen gehören für mich die Funktionen Routinen und Modi. Mit Routinen automatisiert Ihr eine Reihe von Aktionen auf dem Smartphone, die auf Euren Aktivitäten basieren. Im Grunde funktioniert das wie die Routinen Eurer smarten Geräte im Smart Home.

Ihr könnt diese verschiedenen Routinen speichern und sie mit verschiedenen Modi (Schlaf, Sport, Arbeit) verknüpfen, um von einem Modus in den anderen zu wechseln und die entsprechenden Routinen anzuwenden. Für Power-User oder Digital-Detox-Anhänger könnte das relevant sein.

Schaut Euch unsere Liste der besten versteckten Funktionen von One UI für Euer Samsung-Smartphone an.

Lasst uns auch über eine Neuerung in der bereits hervorragenden Samsung Notes-App sprechen. Diese implementiert eine Integration von Google Meet, damit Ihr mit Euren Kollegen (und mit dem S Pen) an einem Dokument in Notes zusammenarbeiten könnt.

Der S Pen ist immer mit von der Partie und ich werde meinen Leitfaden mit den besten Tipps und nützlichen Funktionen, die Ihr mit dem Samsung-Stift ausprobieren kannst, bald aktualisieren.

Unsere Liste der 10 besten Funktionen des S Pen, die Ihr auf Eurem Galaxy S23 Ultra ausprobieren könnt.

Was die Update-Politik für das Galaxy S23 Ultra angeht, so setzt Samsung seine sehr ambitionierten Bemühungen in diesem Bereich fort. Das Smartphone soll mindestens vier große Android-Updates und bis zu fünf Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten.