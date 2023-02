OnePlus 11 5G im Test: Einer für Alle!

Das OnePlus 11 5G ist ab sofort auch außerhalb chinesischer Mauern erhältlich, sieht man mal von dem kleinen gerichtlichen Gemetzel zwischen Nokia und Oppo in Deutschland ab. Durch unsere internationale Präsenz ist auch in dem Berliner NextPit-Headquarter ein OnePlus 11 gelandet, welches ich die vergangenen Tage intensiv und auf neuen Wegen für Euch getestet habe. Film ab für den Test des OnePlus 11!

Wenn dennoch der Kauf eines nahezu perfekten Flaggschiffs zu akzeptablen Preisen ansteht, dann ist das OnePlus 11 5G in der Speicherkonfiguration 8/128 GB ausschließlich in der Farbe Titan Black für einen Preis von 899 Euro (699 US-Dollar) ab sofort verfügbar. Mit 16 GB RAM und 256 GB internem Programmspeicher steht Euch noch die Farbe Eternal Green zur Verfügung. Hier möchte Euch die Oppo-Tochter gern um 949 Euro (799 US-Dollar) erleichtern.

Doch eine weitere Ausnahme pflastert den zunehmend steinigen Weg des einstigen Erfinders des Flagship-Killers: Laut Aussagen des OnePlus-CEO Pete Lau wird das OnePlus 11 5G das einzige Flaggschiff dieses Jahr bleiben. Natürlich je nachdem, ob man ein OnePlus 11T auch als Premium-Smartphone bezeichnen würde. Das Thema allein wäre aber schon wieder einen neuen Beitrag wert. Mit anderen Worten kann man also abstrahieren: Es wird kein OnePlus 11 Pro geben – das OnePlus 11 ist das "One and only"-Flaggschiff.

Auch OnePlus folgt der Devise "China first", sodass sich der ursprüngliche Release des OnePlus 11 5G vom 4. Januar in China bis zum 7. Februar für den internationalen Markt hingezogen hat. Mit einer kleinen Ausnahme: Dem rebellischen Dorf Deutschland, dem aufgrund einer erfolgreichen Nokia-Patenklage gegen Oppo (OnePlus-Mutterkonzern) ein Verkaufsverbot vorliegt. Ein Umweg über Amazon Frankreich, Italien oder Spanien macht den Sieg vor Gericht für die interessierte Kundschaft in Deutschland nahezu unwirksam. Irgendwelche Nachteile sind durch den EU-Umweg nicht zu erwarten.

OnePlus 11: Design und Verarbeitung

Aus eckig wird rund – zumindest, wenn man das Triple-Kamera-Array des OnePlus 11 mit dem "Vorgänger" vergleicht, als welches wir das OnePlus 10 Pro nach Faktenlage wohl ansehen müssen. Sonst setzt OnePlus im Großen und Ganzen nach wie vor auf die identische Formsprache. Auf der rechten Seite ziemlich sind mittig der Power- und Standby-Button und darüber der legendäre Alarm-Slider positioniert, auf der linken Seite ebenfalls deutlich zur Mitte tendierend die Lautstärkewippe. Alles da, wo es hingehört, perfekt.

Gefällt mir:

Hardware-Alert-Slider

Gute Haptik

Tasten sind sehr gut positioniert

Gefällt mir nicht:

Kein IP-Rating

Kein 3,5-mm-Klinkenanschluss

Kein microSD-Steckplatz

Alle Tasten sind dort, wo sie hingehören – inkl. dem Alert-Slider. / © NextPit

Einen Audioklinkenanschluss sucht man auch dieses Jahr genauso vergebens wie eine optionale Speichererweiterung via microSD-Karte. Doch jedes Mal, wenn ich diesen Punkt anspreche, frage ich mich, ob eine derartige Bewertung im Jahr 2023 überhaupt noch zeitgemäß ist. Schreibt Eure Meinung dazu mal gern in die Kommentare.

Auf der Front sitzt ein seitlich abgerundetes Display, was optisch die Ränder noch einmal einen Tick schmaler wirken lässt. Oben links gibt's eine Frontkamera, die wir so als Unterbrechung der Statusleiste auch schon kennen. Das OnePlus 11 ist mit 205 Gramm kein Leichtgewicht, aber auch nicht sonderlich schwer. Durch die rückseitigen Abrundungen liegt es auch sehr gut in der Hand.

Die Glas-Rückseite wirkt optisch wie Plastik und "billig". / © NextPit

Zu uns in die NextPit-Redaktion kam das 163,1 × 74,1 × 8,53 Millimeter große Android-Smartphone in der Farbe Eternal Green und nicht in Titan Black, was mich anfangs sehr freute – aber auch nur so lang, bis ich es einmal in Natura gesehen habe. Zum einen glänzt die Rückseite und man sieht jeden Fingerabdruck. Des Weiteren wirkt das Corning Gorilla Glass 5 (auf der Front Gorilla Victus) wie eine Art darübergestülpte Hülle.

Das runde Kamera-Array, welches die Oppo-Tochter zum Rand hin noch einmal farblich und auch in der Form absetzt, fließt praktisch in den Rahmen ein. Es ist natürlich ein rein subjektiver Eindruck, doch für mich sieht das einfach nur billig aus. Und schon sehne ich mir meine matte, metallartige und dunkelgrüne Rückseite des OnePlus 9 Pro zurück.

Das Kamera-Array bietet schon ein sehr eigenwilliges Design. / © NextPit

Zwar wurde das OnePlus 11 im Vorfeld mit einer IP54-Zertifizierung kolportiert, doch mein vorliegendes Datenblatt aus den USA bestätigt diese nicht. Die deutsche Pressevertretung hüllt sich in der angespannten Situation bei all unseren Anfragen in Schweigen. Somit gehe ich von einer fehlenden IP-Zertifizierung aus.