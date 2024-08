Der Anbieter o2 hat wieder eine richtig spannende Aktion gestartet. Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Handyvertrag, könnt Ihr hier gerade die Hälfte sparen – und das auf so gut wie alle "SIM only"-Tarife. So kostet Euch etwa der beliebte o2 Mobile M jetzt dauerhaft nur noch 14,99 Euro pro Monat. Wie Ihr an die günstigen Preise kommt, verrät Euch unser Tarif-Check.