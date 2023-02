Samsung Galaxy S23 ist offiziell: S23, Plus und Ultra im Vergleich

Das Galaxy S23 , das Galaxy S23+ und das Galaxy S23 Ultra sind endlich offiziell! Was können die neuen Smartphones von Samsung, wie sehen sie aus, was kosten sie und wie unterscheiden sie sich? Alle Antworten zu technischen Daten, Funktionen, Preisen und Verfügbarkeit bekommt Ihr in diesem Vergleich.

Am 1. Februar 2023 war es soweit: Samsung hat seine neuen Smartphones enthüllt. Viele Leaks zeichneten schon vorher ein recht präzises Bild der neuen Geräte, jetzt haben wir aber die knallharten Fakten – und die hauen wir Euch jetzt hier um die Ohren.

Wir haben für Euch zudem das Galaxy S23(+) im Hands-on und das Galaxy S23 Ultra im Hands-on. An dieser Stelle hingegen vergleichen wir die drei neuen Modelle miteinander und klären die Frage, welches Modell für wen das am besten geeignete ist. Also ab dafür – wir starten wie gewohnt mit dem Vergleich der technischen Daten:

Galaxy S23, Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra im Vergleich: Technische Daten

Samsungs Galaxy-S23-Serie Produkt Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Ultra Abbildung UVP ab 949 Euro ab 1.199 Euro ab 1.399 Euro Technische Daten 6,1 Zoll, Dynamic AMOLED

2.340 x 1.080 Pixel

Snapdragon 8 Gen 2

128 / 256 GB ROM

8 GB RAM

Triple-Kamera

Hauptkamera: 50 MP

Ultraweitwinkel: 12 MP

Telekamera: 10 MP

3.900 mAh

Februar 2023



















6,6 Zoll, Dynamic AMOLED

2.340 x 1.080 Pixel

Snapdragon 8 Gen 2

256 / 512 GB ROM

8 GB RAM

Triple-Kamera

Hauptkamera: 50 MP

Ultraweitwinkel: 12 MP

Telekamera: 10 MP

4.700 mAh

Februar 2023



















6,8 Zoll, Dynamic AMOLED

3.088 x 1.440 Pixel

Snapdragon 8 Gen 2

256 / 512 / 1024 GB ROM

8 / 12 GB RAM

Quad-Kamera

Hauptkamera: 200 MP

Ultraweitwinkel: 12 MP

Telekamera 1: 10 MP

Telekamera 2: 10 MP

5.000 mAh

Februar 2023





















Vorteile noch nicht getestet noch nicht getestet noch nicht getestet Nachteile noch nicht getestet noch nicht getestet noch nicht getestet Bewertung Zum Hands-on des Samsung Galaxy S23 Zum Hands-on des Samsung Galaxy S23+ Zum Hands-on des Samsung Galaxy S23 Ultra Zum Angebot* ... in Kürze ... in Kürze ... in Kürze Handys mit Vertrag* ... in Kürze ... in Kürze ... in Kürze

Beim ersten Überfliegen der Specs ist es Euch vielleicht aufgefallen: Alle Modelle setzen auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 und das erstmals überall weltweit. Außerdem gibt es nur noch das Basismodell in einer Variante mit 128 GB. Auf alles Weitere gehen wir jetzt gründlich ein. Bedenkt, dass wir bislang nur sehr wenig Hands-on-Zeit hatten. Daher vergleichen wir die drei Handsets im Wesentlichen auf der Basis der technischen Daten.

Inhaltsverzeichnis:

Display und Design

Lasst uns beim Display einfach kurzen Prozess machen: Samsung ist der Display-König, das hat die S22-Reihe im letzten Jahr erneut bewiesen – und hatte daher nicht wirklich einen Grund, hier nachzubessern. Das bedeutet, dass die Panels wieder exakt so aussehen wie im Vorjahr. Das Display des Galaxy S23 misst also in der Diagonale 6,1 Zoll und löst mit 2.340 x 1.080 Pixeln auf. Das Plus-Modell behält die Auflösung bei 6,6 Zoll Bildschirmdiagonale bei, und das 6,8 Zoll große Ultra bleibt auch dieses Jahr bei 3.088 x 1.440 Pixeln.

Das Display ist nicht nur beim Ultra wieder einmal ein absoluter Hingucker! / © NextPit

Alle drei Modelle bieten uns eine Bildwiederholrate von 120 Hertz, auch hier gibt es also nichts Neues zu vermelden. Immerhin sorgt Samsung aber dafür, dass Ihr an diesen hochwertigen AMOLED-Panels länger Spaß habt und schützt sie durchs brandneue Gorilla Glass Victus 2.

Das findet Ihr zudem auch auf der Rückseite, womit wir uns jetzt dem Design der neuen Modelle widmen. Wer auf eine ganz frische Design-Idee hoffte, dürfte enttäuscht werden. Das Ultra bedient sich des Looks seines Vorgängers, der sich bereits an den kantigen Look des letzten Galaxy Note anlehnte. Dazu gehört auch, dass sich logischerweise der S Pen nur beim Ultra ins Gerät integriert wiederfindet.

Das Samsung Galaxy S23 und das S23+ orientieren sich optisch jetzt näher am Ultra-Modell. / © NextPit

Auch beim Basismodell und dem S23+ ändert sich überhau... oh, wartet: Doch, da hat sich was getan, denn die üblichen Kamera-Inseln fallen jetzt weg. Damit adaptieren die beiden Modelle bei der rückseitigen Kamera das Design des Ultra. Anstelle der besagten Insel seht Ihr jetzt nur die einzelnen Kamera-Elemente.

Natürlich sind alle drei Geräte wieder IP68-zertifiziert, zudem wurde der Anteil der recycelten Kunsttstoffteile nunmehr auf 12 verdoppelt. Die Maße haben sich übrigens auch nur minimal verändert. Die Dicke blieb sogar exakt identisch, was bedeutet, dass S23 und S23+ 7,6 mm dünn sind, das Ultra weiterhin 8,9 mm.

Leistung und Konnektivität

Hach, Samsung – na endlich! Alle Modelle in allen Ausführungen und auf allen Märkten verfügen lediglich über ein einziges SoC-Modell: Den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2! Damit müsst Ihr Euch nicht mehr Gedanken machen, ob das hiesige S23 vielleicht weniger Performance hat als das US-Modell.

Samsung verpasst seinen Geräten allerdings eine exklusive "For Galaxy"-Variante des Flaggschiff-SoCs. Das taktet höher als normal und soll uns gegenüber dem Vorjahresmodell 34 % mehr Leistung bei der CPU und 41 % mehr Leistung bei der GPU bescheren. Hier werden unsere Tests schon bald zeigen, ob Samsung dieses Versprechen hält.

Beim Speicher entwickelt sich die Speichergröße 128 GB zum Auslaufmodell: Lediglich das S23 geht noch mit dieser Variante ins Rennen. Übrigens handelt es sich bei der 128-GB-Version um die einzige mit UFS-3.1-Speicher. Alle anderen Größen setzen auf den schnelleren UFS-4.0-Speicher! Folgende Konfigurationen werden angeboten:

Galaxy S23: 8 GB RAM, 128 / 256 GB ROM

Galaxy S23+: 8 GB RAM, 256 / 512 GB ROM

Galaxy S23 Ultra: 8 GB RAM, 256 GB ROM

Galaxy S23 Ultra: 12 GB RAM, 512 GB / 1 TB ROM

Auch hier finden wir Altbekanntes: 12 GB RAM und 1 TB internen Speicher gibt es nur beim Ultra. Bei der Konnektivität gibt es auch wenige Veränderungen – Wi-Fi 6E war ja auch im letzten Jahr schon mit von der Partie. Allerdings setzen jetzt alle drei Devices auf Bluetooth 5.3.

Kameras

Hier wird es erfahrungsgemäß spannender, denn wie Apple beim iPhone versucht auch Samsung, sein stärkstes Modell in dieser Disziplin besser auszustatten als die anderen Modelle. Konkret bedeutet das, dass uns die Südkoreaner mit dem Galaxy S23 Ultra erstmals eine Quad-Cam mit 200-MP-Sensor anbieten. Der Rest des Ultra-Line-Ups klingt altbekannt: Eine Ultraweitwinkel-Cam mit 12 MP, dazu zwei Telekamera-Sensoren mit jeweils 10 MP.

Die Kamera-Arrays sehen beim S23 und S23+ ähnlich edel aus wie beim Ultra-Modell. / © NextPit

Währenddessen tut sich hardwareseitig beim S23 und S23+ auf dem Papier nichts: Wieder kombiniert Samsung eine 50-MP-Cam mit 12-MP-Ultraweitwinkel und 10-MP-Tele. Vorne allerdings marschieren alle drei Modelle im Gleichschritt mit einer 12-MP-Cam mit Dual-Pixel-Technologie.

Was die jeweiligen Kameras taugen, werden uns auch hier erst ausführliche Tests verraten, aber wir können ja schon mal drauf schauen, womit Samsung glaubt, den Unterschied machen zu können. Die verbesserte Front-Cam dürfte ein größeres Update sein, als der Sprung von 10 auf 12 MP verspricht, da ein größerer Sensor zum Einsatz kommt.

Die Expert-RAW-Funktion integriert Samsung jetzt standardmäßig ins Smartphone und RAW-Aufnahmen werden nun mit 50 Megapixeln unterstützt. Die Hauptkamera des Ultra setzt auf 16-zu-1-Pixel-Binning und soll schneller als auch präziser fokussieren können. Der Rest ist das übliche "Nachfotos werden noch besser"-Marketing-Gerede. Das aber werden wir in den ausführlichen Tests persönlich abklopfen müssen.

Software

Bei der Software begegnen sich erneut alle drei Modelle auf Augenhöhe, denn alle kommen mit der OneUI 5.1 auf Basis von Android 13. Sensationell viel Neues hat sich dort seit der aktuellen Version nicht getan.

Den Unterschied macht der seit letztem Jahr ins Spitzenmodell integrierte S Pen, der auch die Software-Funktionen sinnvoll erweitert gegenüber den anderen Geräten.

Wer OneUI kennt und schätzt, findet sich auch auf dem Galaxy S23 direkt zurecht. / © NextPit

Wie von Samsung gewohnt gibt es auch bei der nach wie vor vorbildlichen Updatepolitik keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Ausführungen: Alle profitieren also vom langen Support, der uns vier große Android-Updates und fünf Jahre Sicherheits-Patches verspricht.

Hat Samsung in Sachen Software vielleicht doch noch einige überraschende Pfeile im Köcher für seine OneUI-Oberfläche? Auch das erfahrt Ihr, wenn wir die Smartphones getestet haben.

Akkulaufzeit und Quick-Charging

Der Akku – nicht gerade Samsungs Paradedisziplin, müssen wir sagen. Vermutlich wird das Unternehmen seine Gründe haben, wieso man das Quick-Charging-Rennen der Branche nicht mitgeht. Aber es ist, wie es ist: Weiterhin lädt das Basismodell mit 25 Watt, die anderen beiden mit 45 Watt. Induktives Laden gibt es mit 15 Watt. Und – weil es ja auch schöne Tradition ist bei Samsung: Selbstverständlich sind im Lieferumfang keine Ladegeräte enthalten.

Immerhin hat man die Kapazität bei zwei von drei Geräten erhöht: Das Galaxy S23 kommt jetzt auf 3.900 mAh, das S23+ immerhin auf 4.700 mAh. Das Galaxy S23 Ultra hingegen verharrt bei ausreichenden 5.000 mAh.

Preis und Verfügbarkeit

Wollt Ihr die schlechte oder die gute Nachricht zuerst? Ach, komm – erst die schlechte: Teuer wird's! Egal, ob Gas, Lebensmittel oder Tech – überall schießen die Preise nach oben und das spüren wir jetzt auch bei den neuen Samsung-Flaggschiffen. Das Galaxy S23 gibt es ab 949 Euro und damit ist der Preis fette 100 Euro höher als letztes Jahr. Auch das S23+ zieht um 100 Euro auf 1.199 Euro an, und wer das Ultra-Modell benötigt, blättert wenigstens 1.399 Euro hin.

Vor der guten kommt noch eine zweite schlechte Nachricht: Goodies wie kostenlose In-Ears oder 'ne Smartwatch gibt es von Samsung direkt nicht. Da müsst Ihr also auf Bundles von Dritten hoffen. Die locken teilweise übrigens mit 100-Euro-Gutscheinen fürs Galaxy S23 (gilt nur heute am 1. Februar), um hier mal langsam auf die guten Nachrichten umzuschwenken.

Samsung selbst lockt uns mit Speicher-Upgrades. Wer bis zum 17. Februar sein neues Galaxy vorbestellt, bekommt automatisch die nächstgrößere Speichervariante ohne Aufpreis zugeschickt. Zahlt Ihr also 949 Euro fürs Galaxy S23 mit 128 GB Speicher, bekommt Ihr das Gerät mit 256 GB. Damit kompensiert Ihr im Grunde die Preissteigerung wieder.

Mit einem Trade-in könnt ihr zusätzliches Geld sparen: Tauscht Ihr nämlich Euer altes Handy ein, erhaltet Ihr zusätzlich zum Trade-In-Wert noch 150 Euro Austauschprämie von Samsung. In einem separaten Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Galaxy S23 vorbestellen könnt.

Fazit

Hier seht Ihr das neue Galaxy-S23-Lineup von Samsung. / © NextPit

Bedenkt bitte, dass es hier keine finalen Tipps zur Kaufentscheidung gibt, weil wir uns alle drei Hobel noch ausführlich zur Brust nehmen müssen, bevor wir Empfehlungen aussprechen. So viel können wir aber schon mal sagen: Samsung betreibt sinnvolle Produktpflege, was auch am starken Snapdragon 8 Gen 2 liegt und daran, dass die Reihe jetzt optisch wieder einheitlich wirkt.

In vielen Bereichen hat sich allerdings nichts Gravierendes getan, sodass diejenigen, die letztes Jahr bei der S22-Reihe zugeschlagen haben, nicht wirklich um jeden Preis upgraden müssen. Foto-Fans werden wieder einmal feststellen, dass sie für die wirklich besten Bilder zum Ultra und damit sehr tief in die Tasche greifen müssen.

Bei mindestens knapp 1.400 Steinen wäre das Ultra lediglich für diejenigen meine Top-Empfehlung, die zwingend die beste Kamera oder den S Pen benötigen – alle anderen können sich sicher sein, dass sie dank des überall identischen SoCs und der identischen Software auch mit dem S23 oder dem S23+ glücklich werden.

Wir erwarten die Testgeräte in den nächsten Tagen, und unsere Test-Mannschaft scharrt schon ungeduldig mit den Hufen. Sobald diese Tests fertiggestellt sind, überarbeiten wir auch diesen Vergleich hier für Euch!

Bis dahin schreibt es uns aber gern in die Kommentare: Was denkt Ihr über die neuen Samsungs? Habt Ihr schon Euren Favoriten ins Auge gefasst? Wird Samsung mit diesem Line-Up gegen die Konkurrenz bestehen können? Schreibt es uns in die Kommentare.