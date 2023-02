Samsung Galaxy S23(+) im Hands-on: außen Ultra, innen S22

Mit der Galaxy-S23-Serie startet Samsung die ersten Flaggschiffe des neuen Jahres. NextPit hatte bereits die Gelegenheit für einen Kurztest mit den neuen Samsung-Smartphones und verrät Euch in diesem Hands-on, was das Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus ausmacht.

Pro Endlich mit Flagship-SoC von Qualcomm

Tolle Verarbeitung und schickes Design

Bewährtes, sehr gutes Kamerasystem Contra Teurer als der Vorgänger und gleichzeitig wenig Neues

Fast-Charging mit maximal 25 (S23) bzw. 45 Watt (23+)

Zusammenfassung und Preise Das Samsung Galaxy S23 und das S23+ machen einen deutlichen Preissprung nach oben. In Deutschland kosten die beiden Smartphones jetzt jeweils 100 Euro mehr als ihre Vorgänger. Damit geht's beim "kleinen" S23 bei 949 Euro los, das größere S23+ kostet mindestens 1.199 Euro. Nur der Vollständigkeit halber: Das Ultra-Modell kostet mindestens 1.399 Euro – hier geht's zu unserem Hands-on-Test zum Galaxy S23 Ultra. Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Hier geht's direkt zur Vorbesteller-Aktion für das Galaxy S23 auf der Samsung-Webseite Zur Geräte-Datenbank Für Schnellentschlossene gibt es wie üblich ein paar Goodies. Wer das Smartphone bis zum 17. Februar bestellt, bekommt ein Speicher-Upgrade auf die jeweils nächsthöhere Version kostenlos. Tauscht Ihr Euer altes Handy ein, bekommt Ihr außerdem zusätzlich zum Trade-In-Wert noch 150 Euro Austauschprämie von Samsung. Preise (UVP) 128 GB 256 GB 512 GB 1.024 GB Samsung Galaxy S23 949 Euro 1.009 Euro - - Samsung Galaxy S23+ - 1.199 Euro 1.319 Euro - Samsung Galaxy S23 Ultra - 1.399 Euro 1.579 Euro 1.819 Euro Was bekommt Ihr mehr für's Geld? Alle S23-Modelle setzen auch in Europa auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, und damit wendet sich Samsung vom vielkritisierten Exynos-SoC ab. Darüber hinaus gibt's sowohl im S23 und im S23+ nun 200 mAh mehr Akku. Am Displayformat und der Auflösung hat sich gegenüber den Vorgänger-Modellen nichts geändert. Das Samsung Galaxy S23 ist – wie das S22 – richtig angenehm kompakt. / © NextPit Bei den Kameras vom Galaxy S23 und S23+ belässt es Samsung bei der gleichen Triple-Kombi aus 50, 12 und 10 Megapixeln für Hauptkamera, Ultraweitwinkel und Telekamera – sogar die Sensoren sind mit der Vorgänger-Generation identisch. Immerhin: Die Selfie-Kameras lösen jetzt durch die ganze S23-Serie hinweg 12 Megapixel auf, und es gibt ein paar neue Aufnahmemodi, beispielsweise für Sternenhimmel. Ihr wollt das Galaxy S23(+) kaufen? Hier lest Ihr, wie die Vorbestelleraktion genau funktioniert!

Design und Display Das Samsung Galaxy S23 und das S23+ brechen mit dem Design ihrer Vorgänger und orientieren sich jetzt am Ultra. Das bedeutet: Die Kamerainsel verschwindet, und stattdessen sind die Linsen einzeln in die Rückseite integriert. Während die Displaygrößen und Gehäuseformate identisch mit den Vorgängern sind, gibt's beim Display immerhin eine willkommene Neuerung. Vorteile des Galaxy S23(+) Tolle Verarbeitung und schickes Design

Gorilla Glass Victus 2 vorne und hinten

Mehr Komponenten aus recyceltem Kunststoff/Glas

IP68-Zertifizierung Nachteile des Galaxy S23(+) Keine Technologie-Verbesserung beim Display Im Jahr 2023 rücken die Modelle der S-Serie designtechnisch stärker zusammen. Wie beim S22 Ultra sind nun bei allen S23-Varianten die Kameralinsen auf der Rückseite einzeln aufs Gehäuse aufgesetzt. Beim S22 und S22+ waren diese noch auf einer links oben platzierten Insel positioniert. Das Samsung Galaxy S23 und das S23+ orientieren sich designtechnisch nun am Ultra-Modell. / © NextPit Bei der Rückseite und dem Rahmen setzt Samsung wieder auf eine Mischung aus glänzenden Kanten und matter Rückseite. Auf der Rückseite – und auch als Displayschutz über dem AMOLED-Panel – kommt nun das neue Gorilla Glass Victus 2 zum Einsatz. Das Glas ist laut Samsung zu 22 % aus recyceltem Material gefertigt. Apropos recycelt: Mit nunmehr zwölf Komponenten hat die S23-Serie doppelt so viele Kunststoff-Bauteile aus recycelten Materialien verbaut wie noch die Vorgängerserie. Die größte Schwierigkeit besteht hier laut Samsung darin, dass die aus recycelten Materialien hergestellten Teile hohe Anforderungen erfüllen müssen, beispielsweise an die Temperaturbeständigkeit oder die Festigkeit. Dies sei essenziell, um auch 2023 wieder die IP68-Schutznorm erfüllen zu können. Selbst wenn diese Eiswürfel schmelzen könnten, gäbe es keinen Grund zur Sorge: Das Samsung Galaxy S23 und das S23+ sind nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. / © NextPit Das Samsung Galaxy S23 und das S23+ haben die gleichen Displays wie die Vorgängermodelle. Es gibt hier wie dort 6,1 respektive 6,6 Zoll mit 2.340 x 1.080 Pixeln Auflösung, 120 Hz Bildwiederholfrequenz und 240 Hz Touch-Sampling-Rate und wie oben schon geschrieben das neue Gorilla Glass Victus 2, was dann auch schon die größte Display-Neuerung ist.

Samsung Galaxy S23: Software Das Samsung Galaxy S23 und das Galaxy S23+ kommen mit Samsungs bewährter Android-Oberfläche OneUI 5.0, die es mit dem Android-13-Update schon auf diverse Samsung-Smartphones geschafft hat. Nachdem wir uns bereits an anderer Stelle ausführlich mit OneUI 5.0 beschäftigt haben, wollen wir an dieser Stelle nicht weiter auf das Betriebssystem eingehen. Weiterlesen: Samsung OneUI 5.0 im Test: das beste Android-Interface?

Samsung Galaxy S23: Performance Bei der Performance und dem SoC können wir Tausende leidgeplagte Samsung-Fans in Europa aufatmen hören. Der koreanische Hersteller verabschiedet sich endlich von dem Exynos-SoC und setzt stattdessen auf den neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Welche Speichervariante Ihr wählt, solltet Ihr Euch auf jeden Fall mindestens zweimal überlegen. Vorteile des Galaxy S23(+) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Nachteile des Galaxy S23(+) 128-GB-Version des S23 mit UFS 3.1 Alle neuen S23-Modelle setzen auf den neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in einer speziellen "For Galaxy"-Version. Der Unterschied zum regulären 8 Gen 2 besteht in einer erhöhten Taktfrequenz des Hauptkerns. Gegenüber dem Vorgänger verspricht Samsung ein Leistungsplus von 34 % bei der CPU und 41 % bei der GPU. Während unseres ersten Kurztests mit der S23-Serie mit Vorab-Software lief das gesamte Interface butterweich. Neben den hier abgebildeten Farben Green und Lavender gibt es die S23-Serie noch in Cream und Phantom Black. / © NextPit Samsung bietet das S23 und S23+ dieses Jahr in jeweils Speichervarianten an. Das S23 gibt es mit 128 oder 256 GB, das S23+ mit 236 oder 512 GB Kapazität. Ob Ihr zur kleinsten Variante greifen wollt, das solltet Ihr Euch mindestens zweimal überlegen. Nicht nur sind 128 GB ganz schön wenig Platz für eine Kamera mit bis zu 8K-Auflösung. Auch setzt das 128-GB-Modell als einziges aus der Serie noch auf UFS-3.1-Speicher, die 256-GB-Modelle bieten den schnelleren UFS-4.0-Speicher. Der Grund dafür ist laut Samsung einfach: 128-GB-Speichermodule fertige man derzeit nicht mit UFS-4.0-Technologie.

Samsung Galaxy S23: Kamera Das Samsung Galaxy S23 und das Galaxy S23+ bieten das gleiche Kamera-Setup. Hier wie dort gibt es eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera sowie eine 10-Megapixel-Telekamera. Aufgeholt hat Samsung immerhin bei den Selfies und den Aufnahmemodi. Vorteile des Galaxy S23(+) Bewährtes Kamerasystem aus dem S22 und S22+

Selfie-Kamera im S23 und S23+ kann nun 12 Megapixel

Schießt RAW-Fotos mit 50 Megapixeln Auflösung Nachteile des Galaxy S23(+) praktisch keine Neuerungen bei der Kamera Nochmal zur Erinnerung: Das Galaxy S23 und S23+ kosten 100 Euro respektive 150 Euro mehr als ihre Vorgänger. Ja, klar, Inflation und so. Trotzdem ist es schade, dass Samsung die Smartphones mit quasi identischem Kamera-Setup ausliefert wie die Vorgängerserie. Zumindest ein Upgrade auf einen größeren 108-Megapixel-Sensor wäre schön gewesen, oder etwas mehr Telezoom. Die Linsen des Galaxy S23 und S23+ stehen leicht aus dem Gehäuse hervor. / © NextPit So bleibt's also beim S23 und S23+ bei einer 50-Megapixel-Hauptkamera, die bereits im Vorgänger vor allem tagsüber und unter Kunstlicht für sehr schöne Ergebnisse sorgte. Auch bei den etwas enttäuschenden Nachtfotos gelobt Samsung Besserung – und packt sogar noch einen Astrofotografie-Modus in die neue S-Klasse. Dazu gibt's eben noch eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln sowie ein 3-fach-Teleobjektiv mit 10 Megapixeln. Auch interessant: Hands-on – was kann die 200-Megapixel-Kamera im Samsung Galaxy S23 Ultra? Im Videomodus sind 4K bei 60 fps drin. Sinn oder Unsinn mal dahingestellt – 8K-Auflösung bleibt auch 2023 dem Ultra-Modell vorbehalten. Auch bei den Portrait-Videos mit Bokeh-Effekt ist Samsung leider noch deutlich vom Kinomodus des iPhone entfernt – die Freistellung gegenüber dem Hintergrund klappt auch im neuen S23 und S23+ nicht zuverlässig genug. Gute Nachricht für Selfie-Fans: Die Frontkameras im Samsung Galaxy S23 und S23+ lösen jetzt 12 Megapixel auf. / © NextPit Immerhin: Die Selfie-Freunde da draußen dürfen sich über eine neue 12-Megapixel-Selfie-Kamera freuen. Dank des vergrößerten Sensors dürfte diese einen größeren Sprung nach vorne machen, als die die zwei zusätzlichen Megapixel gegenüber den S22-Modellen vemuten lassen. Zu guter Letzt hat Samsung noch die bislang als separate App erhältliche Expert-RAW-Funktion standardmäßig ins Smartphone integriert. Auch unterstützt die S23-Serie RAW-Aufnahmen mit vollen 50 Megapixeln. Die resultierenden Dateigrößen sind allerdings happig: Mit knapp 150 MB pro Bild müsst Ihr rechnen.

Samsung Galaxy S23: Akku Samsungs neue Galaxy-S23-Serie legt durch die Bank bei den Akkus zu. Für das Basismodell S23 und die Plus-Version bedeutet das jeweils ein Plus von 200 mAh. Beim Schnellladen und beim Wireless Charging gibt's leider wenig Bewegung, wodurch Samsung immer weiter hinter die Konkurrenz aus China abfällt. Aber ist das eigentlich schlimm? Vorteile des Galaxy S23(+) Akkukapazität von 3.900 bzw. 4.700 mAh

Wireless Charging Nachteile des Galaxy S23(+) Langsames Fast-Charging?

Kein Netzteil im Lieferumfang Zunächst die Haben-Seite: Das Samsung Galaxy S23 und das S23+ legen beim Akku um jeweils 200 mAh zu. Für das S23 bedeutet das am Ende 3.900 mAh, das S23+ bringt es auf 4.700 mAh. Wie sich das am Ende mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 2 auf die Akkulaufzeit auswirkt, wird erst der finale Test zeigen. Gerade das "kleine" S22 hatte im Test immer wieder mit kurzen Laufzeiten zu kämpfen. Kein Bock auf Kabel? Wireless Charging klappt beim S23 und S23+ mit bis zu 15 Watt. / © NextPit Beim Schnellladen gibt's keine Neuerungen: Das S23 bietet nach wie vor 25 Watt per Kabel, das S23+ schafft 45 Watt – so wie im übrigen auch das neue S23 Ultra. Als Grund gibt Samsung im Gespräch mit NextPit an, dass die Langlebigkeit des Akkus und die kompakte Bauweise eine höhere Priorität hätten als ein schnellerer Ladestandard. Ist das also enttäuschend? Ich lade mein Smartphone zu 99 Prozent nachts und sage daher: Nein. Ich freue mich aber auf Eure Meinung dazu in den Kommentaren.