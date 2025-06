OnePlus hat am 5. Juni, ein neues High-End-Android-Tablet in Deutschland auf den Markt gebracht. Das OnePlus Pad 3 kann bereits vorbestellt werden und ist ab 599 Euro erhältlich. Das Tablet hat ein Premium-Datenblatt, einen großen Akku und KI-Tools mit OxygenOS 15 an Bord, um Eure Produktivität zu steigern.

144-Hz-Display und HD-Audio

Optisch unterscheidet sich das OnePlus Pad 3 von seinem Vorgänger, dem OnePlus Pad 2 (Test), mit einer unauffälligeren Kamera auf der Rückseite, die in der oberen linken Ecke und nicht mehr in der Mitte platziert ist. Das Android-Tablet von OnePlus wird in einer einzigen blau/grauen Farbe namens Storm Blue angeboten. Der Hersteller hat keinen Schutz gegen Wasser oder Staub angegeben. Der Rahmen des Tablets besteht aus Metall.

Das Display des OnePlus Pad 3 hat eine Diagonale von 13,2 Zoll. Es bietet eine 3,4K-Auflösung (3392 x 2400 Pixel), eine adaptive Bildwiederholrate von 144 Hz sowie eine Helligkeit zwischen 600 Nits (typisch) und 900 Nits (HBM, der Modus mit der höchsten Helligkeit).

Das OnePlus Pad 3 wird nur in einer Farbe angeboten: Storm Blue. © OnePlus Der 13,2-Zoll-Bildschirm des OnePlus Pad 3 hat eine Auflösung von 3,4K. © OnePlus Der OnePlus Stylo 2 wird für 99 Euro verkauft. © OnePlus Die Tastatur des OnePlus Pad 3 wird für 169 Euro verkauft. © OnePlus Die Folio-Schutzhülle für das OnePlus Pad 3 kostet 59 Euro. © OnePlus

Das Tablet ist auch in Sachen Audio ziemlich gut ausgestattet, mit acht symmetrisch angeordneten Lautsprechern. Insgesamt sind es vier Tieftöner und vier Hochtöner, die den Sound wiedergeben. Das OnePlus Pad unterstützt die meisten Bluetooth-HD-Codecs für den Musikgenuss mit kabellosen Kopfhörern hören wie LDAC und LHDC.

Leistung und Akkulaufzeit fürs Gaming

Das OnePlus 3 ist mit dem Snapdragon 8 Elite ausgestattet, dem Chip, der in den neuesten High-End-Smartphones und -Tablets wie dem Redmagic 10S Pro zum Einsatz kommt. Das Android-Tablet verfügt außerdem über 12 GB LPDDR5x oder 16 GB LPDDR5T RAM und 256 oder 512 GB UFS 4.0-Speicher, je nachdem, welche Version ihr wählt.

Der große 12.140-mAh-Akku akzeptiert ein kabelgebundenes Aufladen mit 80 W mit dem passenden SUPERVOOC-Ladegerät (das aber nicht in der Verpackung enthalten ist). Der Hersteller versichert, dass ihr innerhalb von 10 Minuten 18 Prozent der Akkukapazität zurückgewinnen könnt. Ebenfalls laut OnePlus kann das Tablet mit einer einzigen Ladung 6 Stunden durchhalten, wenn Ihr ein AAA-Spiel (ein ressourcenintensives Videospiel) spielt. Für einfache Videowiedergabe wird eine Akkulaufzeit von 15 bis 17 Stunden angegeben.

KI-Funktionen mit OxygenOS 15

Das OnePlus Pad 3 ist nicht nur ein Unterhaltungsgerät. Wie jedes Android-Tablet, das etwas auf sich hält, steht auch die Produktivität im Vordergrund. OxygenOS 15, das neueste Android-Overlay von OnePlus, bietet mehrere KI-Funktionen, die in diese Richtung gehen.

AI Writer ermöglicht Euch, Eure Texte neu zu formulieren, zusammenzufassen und zu korrigieren. Open Canvas, die Multitasking-Oberfläche von OnePlus, verfügt über eine systemweite Drag-and-Drop-Geste und einen optimierten Splitscreen-Modus. So kann das OnePlus Pad 3 beispielsweise vorschlagen, dass bei der Planung eines Termins ein Chat-Thread und eine Karte nebeneinander angezeigt werden.

Preis und Verfügbarkeit des OnePlus Pad 3 in Deutschland

Das OnePlus Pad 3 kann ab dem 5. Juni vorbestellt werden. Der offizielle Verkauf beginnt am 19. Juni um 10 Uhr deutscher Zeit. OnePlus bietet sein Android-Tablet in zwei Speicherkonfigurationen an:

OnePlus Pad 3 12/ 256 GB: 599€

OnePlus Pad 3 16/ 512 GB: 699€

Vorbesteller zahlen für die 512-GB-Version den gleichen Preis wie für die 256-GB-Version, also 100 Euro weniger. Wenn Ihr das OnePlus Pad 3 vorbestellt, erhaltet Ihr auch eines der Zubehörteile des Tablets kostenlos, mit Ausnahme der Tastatur. Hier sind die Preise für das separat erhältliche Zubehör: