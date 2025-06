Das Angebot ist so kurios gut, dass wir natürlich ganz genau hingeschaut haben. Denn oft steckt hinter solchen Deals ein Haken. Doch dieses Mal scheint alles zu passen: Wer clever ist, kann hier richtig absahnen. Wir zeigen Euch, was konkret im Paket steckt – und warum sich das Ganze mehr als lohnt.

Affiliate Angebot Google Pixel 9 mit Chromebook 314

Das kostet Euch das Bundle

Für 649 Euro bekommt Ihr bei Amazon das Google Pixel 9 zusammen mit dem Acer Chromebook 314. Allein das Smartphone kostet – je nach Farbe – zwischen 594 Euro und 648,98 Euro. Kauft Ihr es also beispielsweise in der Variante „Porcelain“, legt Ihr für das Notebook tatsächlich nur zwei Cent drauf.

Das Chromebook selbst wird einzeln mit rund 150 Euro gelistet. Wenn Euch eine andere Farbvariante des Pixel 9 besser gefällt, zahlt Ihr für die Kombi mit dem Chromebook circa 50 Euro drauf, das ist aber immer noch ein richtig guter Deal. Und falls Ihr das Notebook nicht braucht, verkauft es einfach weiter und holt Euch so einen Teil der Kosten zurück. Zur Auswahl stehen übrigens das Bundle mit der 128-GB-Version für 649 Euro und das Modell mit 256 GB Speicher für 749 Euro.

Affiliate Angebot Google Pixel 9 mit Chromebook 314

Wie gut sind Pixel 9 und Chromebook im Alltag?

Das Google Pixel 9 ist das Standardmodell der neuen Pixel-Generation – und das heißt keineswegs: langweilig. Ganz im Gegenteil! Die Performance ist flott, die Kamera wie gewohnt stark, und dank Googles KI Gemini, die tief ins System integriert ist, wird das Handy zum cleveren Alltagshelfer. Ob bei der Bildbearbeitung, Texterstellung oder beim Sortieren Eurer Inhalte – das Pixel 9 denkt mit. Und dank sieben Jahren Update-Versprechen bleibt es auch langfristig aktuell.

Das Acer Chromebook 314, das es als Beigabe gibt, richtet sich eher an Alltagsnutzer als an Power-User. Es läuft mit Chrome OS, bringt 128 GB Speicher, 4 GB RAM und eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden mit. Ideal also zum Surfen, für Büroarbeiten, Homeschooling oder zum Streamen am Abend. Für zwei Cent extra ein echtes Schnäppchen.

Unser Fazit: Zuschlagen oder nicht?

Wenn Ihr Euch sowieso für ein Pixel 9 interessiert oder gerade auf der Suche nach einem neuen Smartphone seid, führt kaum ein Weg an diesem Angebot vorbei. Selbst wenn Ihr das Notebook nicht braucht – der Weiterverkauf ist eine Option. Und wer beides gut gebrauchen kann, bekommt hier einen richtig guten Technik-Deal. Wie lange Amazon dieses Bundle noch anbietet, ist unklar. Lange zögern solltet Ihr also nicht.