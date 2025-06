Vor einigen Wochen informierten wir Euch bereits über das TechRiders-Event in Hürth bei Köln. Wir verrieten Euch da bereits, dass dieses Tech-Event IT-Experten in einem Mix aus Konferenz, Expo und Festival zusammenbringen will. Seid Euch also dessen bewusst, dass sich diese Veranstaltung an Menschen wendet, die bereits im Thema sind und bestenfalls die IT-Entscheider im eigenen Unternehmen sind.

Europas Plattform für digitale Souveränität und IT-Strategie

Grob gesagt gibt es drei Themenstränge, die Euch an diesen eineinhalb Tagen vom 03. bis 04. Juli erwarten:

KI & Innovation

Security & Compliance

IT Efficiency & Scale

Jetzt haben die Organisator:innen das mit Spannung erwartete Programm in Gänze gelüftet. Freut Euch auf mehr als 100 Speaker, die mehr als 25 Stunden Programm bieten. Außerdem erwarten Euch mehr als 50 Aussteller und Partner, sowie mehr als 500 Teilnehmer:innen.

Wie die zukunftssichere, souveräne und resiliente IT-Zukunft Eures Unternehmens aussieht, erfahrt Ihr hier aus erster Hand in den Sessions, an den Ständen und beim Netzwerken mit anderen IT-Entscheidern, Tech-Pionieren und Vordenkern. Die Welt ist aktuell stärker denn jemals vorher im Wandel – und das TechRiders-Festival gibt Euch all das Wissen an die Hand, damit Ihr die strategischen Herausforderungen der digitalen Zukunft bewältigen könnt.

Das erwartet Euch beim TechRiders Summit

So viele tolle Redner:innen, so viele Panels und Vorträge – das hat natürlich einen Haken: Ihr müsst Euch gut organisieren und klug wählen, welche Sessions Ihr besuchen wollt. Werft daher am besten zeitnah einen Blick auf die TechRiders-Agenda, damit Ihr Euch Eure persönlichen Highlights herauspicken könnt.

Ich will Euch da natürlich nicht hereinreden, weil Ihr selbst am besten wisst, welche Themen für Euch am relevantesten ist. Ich würde aber ungern den Vortrag "KI Content Made in Europe – geht doch! Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht bei genAI" von Prof. Dr. Dieter Frey (Partner bei FREY Rechtsanwälte) verpassen. Er bringt wichtige Perspektiven zur Regulierung und digitaler Souveränität mit.

Die Psychologin Felicia Vollkammer nähert sich dem Thema Stressresilienz von der psychologischen Seite, und auch unser ehemaliger Gesundheitsminister Dr. Philipp Rösler wird zum Thema Resilienz sprechen. Persönlich freue ich mich auch auf den Vortrag von Daniel Kottlarz, der – zusammen mit einem humanoiden Roboter – erläutern wird, warum jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, an dem Physical AI durchstartet.

Wühlt Euch mal durchs Programm, denn es gibt unzählige Diskussions-Panels und Vorträge zu KI, Cybersecurity, digitale Souveränität und vieles mehr – also genau zu den Themen, mit denen wir uns fit für die Zukunft machen.

So könnt auch Ihr dabei sein

Ihr habt das Gefühl, dass Ihr dieses Event nicht verpassen solltet? Weil Ihr in Eurem Unternehmen Einfluss drauf habt, wie man sich für die Zukunft aufstellt? Dann habe ich gute Nachrichten für Euch: Mit dem exklusiven Code TRPIT25 könnt Ihr Euch nämlich direkt auf der Tech-Riders-Seite noch Eure kostenlose Teilnahme sichern, wenn Ihr flott seid!

Für diejenigen von Euch, die jedoch nicht vor Ort sein können, stehen wir dann Gewehr bei Fuß und berichten vom TechRiders-Event. Wir werden als Medienpartner der Veranstaltung natürlich vor Ort sein, werden streamen, Interviews führen und alles Wichtige für Euch berichten. Ich würde mich freuen, den ein oder anderen von Euch dort dann auch persönlich zu treffen, damit wir uns zu den wichtigen Zukunftsthemen austauschen können.