Dyson gilt als einer der beliebtesten (und kostspieligsten) Hersteller, wenn es um Akkusauger geht. Daher sind groß angelegte Rabatt-Schlachten, wie der Black Friday oder die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt, perfekt dafür geeignet, sich solche Geräte günstiger zu schnappen. Doch leider fehlte am Prime Day der vergangenen Jahre jede Spur des britischen Herstellers. Jetzt gibt es allerdings einige Angebote direkt von Amazon – also ohne Umweg über Drittanbieter – bei denen vor allem der Deal zum Dyson V8 Advanced richtig interessant ist.

Dyson V8 Advanced: Endlich wieder bei Amazon erhältlich

Bevor wir Euch den Dyson V8 Advanced genauer vorstellen, blicken wir erst einmal kurz auf den Preis. Amazon streicht momentan 38 Prozent von der UVP, wodurch Ihr Euch den Akkusauger für gerade einmal 249 Euro* schnappen könnt. Auch der Preisvergleich lässt aufhorchen: Der Versandriese bietet den V8 Advanced so günstig wie noch nie an.

Affiliate Angebot Dyson V8 Advanced

Wie lange Ihr Euch dieses "befristete Angebot" noch ergattern könnt, ist allerdings unklar. Es könnte jederzeit enden, weshalb Interessierte hier besser schnell zuschlagen sollten.

Dyson-Sauger mit satter Kraft

Es gibt einen Grund, warum „echte Dyson-Sauger“ so beliebt sind. So weiß auch der Dyson V8 Advanced in so ziemlich jeder Hinsicht zu überzeugen. Vor allem in puncto Saugkraft bietet das Gerät eine ganze Menge. Satte 130 AW sollten dafür sorgen, dass Eure Wohnung wieder staubfrei ist. Dank der Motorbar Bodendüse verheddern sich dabei wohl auch keine Haare von Euren Vierbeinern in dem Sauger, was die Wartung angenehm leicht macht.

"Mit großer Kraft kommt auch große … Akkulaufzeit." So oder so ähnlich sollte wohl auch ein Leitsatz für Akkubetriebene Geräte lauten. Beim Dyson V8 Advanced verspricht der Hersteller immerhin bis zu 40 Minuten Saugspaß im Eco-Modus. Dieser reicht natürlich für die tägliche Reinigung vollkommen aus. Sollte es doch mal etwas schmutziger zugehen, könnt Ihr einfach den Boost-Modus aktivieren.

Mit verschiedenen Bürstenaufsätzen kriegt der Dyson V8 Advanced jeden Schmutz klein. / © Dyson

Ein weiterer Pluspunkt des Dyson V8 Advanced: der Lieferumfang. Zusätzlich zur normalen Bodendüse legt der Hersteller nämlich noch eine Fugendüse sowie eine Kombizubehördüse mit ins Paket. Dadurch reinigt Ihr Sofas, schmale Ritzen und Co. genauso effektiv wie Euren Boden. Und als kompakter Handstaubsauger wird das Ganze sogar noch flexibler – und ermöglicht obendrein das Saugen Eures PKWs. Abgerundet wird das Ganze dann noch vom beutellosen Design sowie der einfachen Entleerung des Staubbehälters mit nur einem Handgriff.

Affiliate Angebot Dyson V8 Advanced

Damit macht der Dyson V8 Advanced eine wirklich gute Figur in jedem Haushalt – vor allem für einen Preis von weniger als 250 Euro*.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dyson-Sauger zu diesem Preis interessant oder noch zu teuer? Lasst es uns wissen!