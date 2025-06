Hisense hat mit der U7Q-Serie einen richtig spannenden Fernseher auf den Markt gebracht. Nicht etwa, weil das Gerät unglaublich viel bietet und so viel kostet wie eine Einzimmerwohnung in Frankfurt am Main, sondern weil er genau das mitbringt, was ein ordentlicher Smart-TV braucht. Bei Amazon könnt Ihr Euch den TV mit 65-Zoll-Bilddiagonale jetzt besonders günstig schnappen - und Cashback gibt's auch noch.