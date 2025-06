Android 16: Dein Samsung-Handy könnte bald One UI 8 bekommen

Es ist erst ein paar Tage her, dass Samsung die One UI 8 Beta für das Galaxy S25 veröffentlicht hat, und sie stößt bereits auf überwältigendes Interesse bei Fans und Entwicklern. Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass das Programm bald auf weitere Modelle ausgeweitet werden könnte, einschließlich der Galaxy S24- und Galaxy S23-Serien, damit noch mehr Nutzer Android 16 erleben können, und das könnte schon Ende des Monats passieren.

Samsungs One UI 8 Beta scheint im Vergleich zu One UI 7, bei dem es zu erheblichen Verzögerungen kam, in einem gleichmäßigen Tempo voranzukommen. Das Unternehmen hat die Beta letzte Woche für ausgewählte Länder geöffnet, aber sie ist derzeit nur für das Galaxy S25 und das Galaxy S25 Ultra verfügbar, während die früheren Flaggschiffmodelle in der Schwebe bleiben. Anscheinend wird die Wartezeit für sie nicht lange sein.

Die nächsten in Frage kommenden Samsung-Geräte erhalten One UI 8

Laut Tarun Vats, einem häufigen Leaker, der sich auf seine Quelle beruft, könnte Samsung das Programm als nächstes auf die Galaxy S24- und Galaxy S23-Serie ausweiten. Demnach könnte die One UI 8 Beta für die Flaggschiffe der Galaxy S24-Serie zwischen Ende Juni und Anfang Juli erscheinen, also schon in wenigen Wochen, während die Galaxy S23-Serie sie Mitte Juli erhalten könnte.

Der Informant weist jedoch darauf hin, dass diese Information, wie auch andere ähnliche Berichte, mit Vorsicht zu genießen ist. Dennoch scheint der angegebene Zeitplan mit der üblichen Kadenz früherer One UI Beta-Programme übereinzustimmen, mit der bemerkenswerten Ausnahme von One UI 7, das langsamer als der Durchschnitt veröffentlicht wurde.

One UI 8 Beta aktualisiert mehrere Samsung-Apps, darunter Quick Share und Reminder. / © Samsung

Während die One UI 8 Beta bereits begonnen hat, ist derzeit nicht bekannt, wann das stabile Update die Öffentlichkeit erreichen wird. Vielleicht erfahren wir in den nächsten Beta-Versionen mehr Details. Zuvor werden die Pixel-Geräte von Google noch in diesem Monat Android 16 erhalten, nachdem im letzten Monat die QPR1 Beta veröffentlicht wurde. Auch die kommenden faltbaren Geräte von Samsung könnten mit One UI 8 auf den Markt kommen.

Es ist schön zu sehen, dass Samsung mit diesen jüngsten Entwicklungen endlich zu den anderen Herstellern aufschließt.

One UI 8 wird im Allgemeinen als ein weniger bahnbrechendes und kleineres Update im Vergleich zu One UI 7 angesehen. Dennoch verspricht es zahlreiche sinnvolle Änderungen und Funktionen, darunter KI-basierte Schnittstellen, neu gestaltete Samsung-Apps und neue Multitasking-Tools wie anpassbare Split-Screen-Ansichten. Möglicherweise erhalten wir auch Zugang zu den meisten nativen Android 16-Funktionen, einschließlich der erweiterten Kamerasteuerung für Drittanbieter-Apps.