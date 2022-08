Samsung Galaxy Z Fold 4 im Hands-on: Neuer, alter Falter!

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 macht gegenüber dem Z Fold 3 nur inkrementelle Schritte nach vorne – und wirkt damit irgendwie alt. Blickt man allerdings auf die Konkurrenz, dann ist Samsung meilenweit voraus. In unserem ersten Hands-on-Test des Galaxy Z Fold 4 verraten wir, was sich geändert hat.

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 kommt am 26. August in drei Farben – Graygreen, Beige und Phantom Black – sowie drei Speicherversionen in den Handel. Die kleinste Variante mit 256 GB kostet 1799 Euro, für 512 GB Speicherplatz zahlt Ihr 1919 Euro. Das Topmodell mit 1 TB Speicher ist ausschließlich online erhältlich und kostet 2149 Euro. Die Vorbestellungen starten ab sofort.

Gleichzeitig sieht das Smartphone an allen Ecken und Enden ein wenig moderner aus. Das Scharnier ist geschrumpft und steht weniger aus dem Gehäuse heraus. Außerdem sind die Displays im Verhältnis zum Gehäuse gewachsen. Der Unterschied ist vor allem beim Außendisplay spürbar, das 2,7 Millimeter breiter ist. Damit wirkt das Smartphone im geschlossenen Zustand weniger klobig. Dennoch: Wirklich schick ist das Z Fold 4 nur im aufgeklappten Zustand.

Kaum zu glauben, aber wir halten hier wirklich schon die vierte Generation Galaxy Fold in der Hand. Während das Falt-Design von Samsung mit dem innenliegenden 7,6-Zoll-Display altbekannt ist, macht erst ein Blick zurück zu den Bildern des ersten Galaxy Fold deutlich: Hier hat sich in vier Jahren echt unglaublich viel getan. Das Galaxy Z Fold 4 wirkt nicht mehr wie ein filigraner Prototyp, sondern wie ein massen- wie alltagstaugliches Smartphone – beziehungsweise Tablet.

Hardware und Software

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 bietet in Sachen Performance nahezu Maximal-Ausstattung. Unter der Haube werkelt der aktuelle Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 mitsamt 12 GB RAM – und zwar in allen Modellen rund um den Globus. Das ist eine gute Nachricht, denn der Exynos 2200 konnte in Samsungs Galaxy-S22-Serie nicht vollends überzeugen.

Bei der Software setzt Samsung ab Werk auf Android 12L mit dem altbekannten OneUI in Version 4.1.1, das um spezielle Fold-Features erweitert wurde. Im Vergleich zum Vorgänger hat das Z Fold 4 ein paar neue Tricks gelernt. So gibt es nun beispielsweise bei geöffneten Apps im unteren Displaybereich stets eine Startleiste, über die Ihr bequem zwischen Euren Apps wechselt oder Eure Anwendungen zum Multitasken wahlweise in Fenstern oder im Split-Screen-Modus öffnet.

Gefällt Euch nicht? Die Taskleiste des Galaxy Z Fold 4 könnt Ihr in den Einstellungen auch wieder deaktivieren. / © NextPit

Ansonsten gibt es neue Anpassungen für das Z Fold 4 in diversen Apps, etwa bei Microsoft Office, Google Meet oder bei Facebook, das im Splitscreen nebenbei den Messenger anzeigt. Habt Ihr Euch den optional erhältlichen S Pen Fold Edition zugelegt, dann könnt Ihr Text auf Bildern und Screenshots einfach markieren, und das Foldable schlägt Euch Aktionen vor. Bei einem Datum öffnet sich beispielsweise der Kalender und erstellt einen Termin zum gewählten Zeitpunkt.

Während unseres kurzen Tests lief auf dem Galaxy Z Fold 4 alles ausgesprochen flüssig. Die Bedienung hat wirklich Spaß gemacht – und ich freue mich auf unseren ausführlichen Test. Dort wird sich dann auch zeigen, ob das Foldable bei Maximalbelastung eine stabile Leistung zeigt. Das Z Fold 3 hatte zumindest spürbar mit Thermal Throtteling zu kämpfen.

Das Außendisplay des Samsung Galaxy Z Fold 4 ist im Vergleich zum Gehäuse größer geworden. / © NextPit

Ein spannender Punkt wird auch die Akkuleistung sein. Das Z Fold 4 bietet wie der Vorgänger eine Kapazität von 4400 mAh – und wie der Snapdragon 888 ist der Snapdragon 8+ Gen 1 nicht unbedingt ein Energiesparmonster. Hinzu kommt, dass Samsung auch 2022 beim Schnellladen eher unschnell unterwegs ist – nämlich mit maximal 25 Watt. Wireless Charging inklusive Wireless Powershare sind ebenfalls unterstützt. Auch wenn ich den neuesten Fold-Akku in rund einer Stunde Hands-on-Zeit nicht annähernd testen konnten: Ein Dauerläufer wird dieses Smartphone nicht.