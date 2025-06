Sparhandy feiert Geburtstag und beschenkt Euch mit einigen spannenden Deals. Ganz vorne dabei: das Samsung Galaxy S25. In Verbindung mit einem 5G-Tarif bekommt Ihr das Gerät jetzt zu guten Konditionen geboten. Ob sich das lohnt, verrät dieser Artikel.

Samsung zählt zu den absatzstärksten Handy-Herstellern weltweit. Der erbitterte Konkurrenzkampf mit Apple hält nun schon seit einer gefühlten Ewigkeit an und beide Firmen versuchen immer wieder etwas Neues zu präsentieren, um neue Kunden zu gewinnen. Laut einer Statista-Untersuchung hat Samsung mit einem weltweiten Marktanteil von 19,9 Prozent die Nase vorn, allerdings holt Apple mit 19 Prozent immer mehr auf. Allerdings gibt es das aktuelle Samsung Galaxy S25 mit 5G-Tarif bei Sparhandy jetzt besonders günstig – vor allem für bestimmte Personen.

Samsung Galaxy S25 bei Sparhandy: Jetzt besonders günstig

Schauen wir uns zuerst einmal das Angebot genauer an. Im Zuge der Sparhandy-Geburtstagsaktion* bietet der Online-Shop das Gerät mit einer Vielzahl von Handytarifen an. Besonders ins Auge fällt hier ein Vodafone-Angebot. In Verbindung mit dem Smart Entry Spezial erhaltet Ihr nämlich 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Providers. Zusätzlich liegt die maximale Download-Bandbreite bei 300 MBit/s. Eine Allnet- und SMS-Flat ist natürlich ebenfalls inbegriffen.

Das Samsung Galaxy S25 und S25+ haben sich äußerlich im Vergleich zum Vorgänger kaum verändert. / © nextpit

Doch vor allem die Kosten können sich sehen lassen. Das Tarif-Bundle gibt's für 29,99 Euro monatlich. Die einmaligen Gesamtkosten belaufen sich auf 25 Euro für das S25, 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und noch einmal 6,99 Euro für den Versand. Was das genau bedeutet, haben wir in der nachfolgenden Tabelle für Euch nachgerechnet.

Tarif-Deal-Check Tarif Vodafone Smart Entry Spezial Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 5G Ja Laufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 € Einmalige Gesamtkosten 71,98 € Wechselbonus 100,00 € Gesamtkosten 691,74 € Aktuelle Gerätekosten Samsung Galaxy S25 – 614,99 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 3,20 € Zum Angebot*

Darum lohnt sich das Angebot bei Sparhandy

Unserem Tarif-Check könnt Ihr entnehmen, dass Ihr monatlich circa 3,20 Euro zusätzlich für den Tarif zahlt. Die monatlichen Kosten sind mit 29,99 Euro recht spannend und auch der Wechselbonus sollte unbedingt genutzt werden, um die einmaligen Kosten in Höhe von 71,98 Euro zu decken. Spannend ist das ganze vor allem dadurch, dass Ihr hier einen soliden Tarif im Vodafone-Netz erhaltet.

Richtig genial wird es allerdings erst, wenn Ihr bereits Kunden bei Vodafone seid. Denn dadurch habt Ihr Zugang zur GigaKombi, die Ihr auf der Produktseite aktivieren könnt. Im Bestellprozess müsst Ihr dann nur noch angeben, welche Produkte Ihr von Vodafone besitzt. Dadurch sinken die monatlichen Kosten nämlich auf 24,99 Euro, wodurch Ihr, nach Abzug des Wechselbonus, nur noch 571,74 Euro nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt.

Dieser Deal ist also richtig spannend, wenn Ihr das Samsung Galaxy S25 ohnehin schon auf Eurer Wunschliste stehen habt. Mit seinem 6,2-Zoll-LTPO-OLED-Display, dem Snapdragon 8 Elite (12 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher) und dem ausgezeichneten Software-Support zählt das Gerät nicht grundlos zu den besten Smartphones. Seid Ihr Euch noch nicht ganz sicher, empfiehlt sich ein Blick in unseren großen S25-Vergleich auf nextpit.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Gehört Ihr zur Samsung- oder Apple-Fraktion? Wir sind gespannt!