Samsung Galaxy Z Fold 3 im Hands-On: Schneller, schöner, ... preiswerter?!

Was die Farben betrifft, so haben wir keine so große Auswahl wie beim Galaxy Z Flip 3. Denn das Galaxy Z Fold 3 5G ist in Phantom Black, Phantom Green und Phantom Silver erhältlich. Diese letzte Option hat mir besonders gut gefallen und ist in der Abbildung oben zu sehen.

Auch die Bedienung mit nur einer Hand ist dank des Seitenverhältnisses von 24,5:9 beim äußeren Display sehr angenehm. Da es sich jedoch um ein Telefon handelt, das seine Größe verdoppelt, wenn es in der Tablet-Version verwendet wird, ist es mit 271 Gramm immer noch ein Schwergewicht.

Während der Hands-on-Session konnte ich die aktuelle Version des Z Fold mit dem Vorgänger vergleichen. Dabei wurde mir klar, dass Samsung erhebliche Anstrengungen in die Qualität der Materialien und der Konstruktion des Geräts gesteckt hat. Das Dreifach-Kameramodul hat eine kleinere Ausbuchtung und ist besser in die optischen Linien des Telefons integriert. Das ist wirklich bemerkenswert.

Darüber hinaus bietet das Galaxy Z Fold 3 5G zum ersten Mal in der Serie eine IPX8-Zertifizierung. Das bedeutet, dass Samsungs Handy gegen das Eindringen von Wasser geschützt ist oder bei Regen verwendet werden kann. Ein Schutz gegen Staub ist aber nicht ausgewiesen. Allerdings hat Samsung durchaus am Staubschutz gearbeitet, der das Innenleben des Scharniers gegen Eindringlinge absichert.

Insgesamt bieten die Bildschirme des Galaxy Z Fold 3 eine echt gute Darstellung. Aber wenn wir das Gerät mit dem Hauptbildschirm verwenden, ist es unvermeidlich, die Falte in der Mitte zu bemerken. Aber das ist nach wie vor einer der Nachteile, der mit Foldables einhergeht.

Mehr über die Verwendung des Galaxy Z Fold 3 mit dem S Pen verraten wir Euch natürlich in unserem ausführlichen Testbericht. Samsung arbeitet aber mit Software-Herstellern wie Microsoft oder Google zusammen, um das Multitasking auf dem Z Fold 3 zu optimieren. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Nutzung im Alltag am Ende echt gut sein wird!

Aber Gott sei Dank hat Samsung den S Pen nicht in das Z Fold 3 integriert, wie es bei der Note-Serie der Fall ist. Wenn Ihr den S Pen verwenden wollt, müsst Ihr ihn als zusätzliches Produkt kaufen und bekommt dabei eine spezielle Tasche dazu.

Ich hatte bisher nur wenig Zeit, die Funktionalität des S Pen auf dem Z Fold 3 zu testen. Aber ich muss zugeben, dass ich meine Meinung zur Verwendung des Stylus auf dem Foldable ändern muss. Denn zunächst dachte ich, dass die Nutzung sicher zu kompliziert sein wird. Schließlich ist schon das Falten des Handys ungewohnt und dann noch eine Vorrichtung zum Einsetzen des S Pen ins Handy zu integrieren, wäre in einer Katastrophe geendet.

Samsung hat sich dafür entschieden, zwei Versionen des S Pen für die Verwendung in Verbindung mit dem Z Fold 3 anzubieten. So gibt es den "S Pen Fold Edition" und den "S Pen Pro", der schon beim Release des Galaxy S21 Ultra angekündigt wurde. Bei der Markteinführung wurde erklärt, dass beide Stifte eine speziell entwickelte einziehbare Spitze haben, um den Druck auf den Bildschirm zu reduzieren. Die Latenzzeit wurde hier reduziert, sodass das natürliche Schreibgefühl nicht verloren geht.

Samsung konzentriert seine Kräfte in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 auf die Galaxy Z-Serie. Mit anderen Worten: Es ist ziemlich klar, dass wir dieses Jahr kein Modell der Note-Serie bekommen werden. Daher ist das Galaxy Z Fold 3 5G nun mit dem S Pen kompatibel! Eine Funktion, die lange Zeit ausschließlich der Galaxy-Note-Serie vorbehalten war.

Der S Pen soll die Möglichkeiten in der Fold-Serie verändern.

Vielversprechende Leistung

Das Galaxy Z Fold 3 5G ist mit dem Snapdragon 888-Prozessor ausgestattet und wird somit im Jahr 2021 zu einer Besonderheit unter den Samsung-Handys. Zwar hat sich der Hersteller auch beim neuen Galaxy Z Flip3 5G für dieses SoC entschieden, die Geräte der S21-Serie sind aber nur in den USA und einigen weiteren Ländern mit Snapdragon-SoC erschienen. Damit stehen beide Handys in einer Reihe mit Flaggschiffen wie dem Xiaomi Mi 11 Ultra und dem Sony Xperia 1 III, deren Leistung in Tests auf NextPit gelobt wurde.

Der Snapdragon 888 wird mit 12 GB RAM und internen Speichervarianten von 256 GB (UFS) und 512 GB (UFS) ausgeliefert. Das Handy bietet jedoch nicht die Möglichkeit, den Speicher über eine microSD-Karte zu erweitern.

Die Tatsache, dass sich Samsung für den Qualcomm-SoC anstelle des Exynos 2100 entschieden hat, ist durchaus clever. Denn womöglich entscheiden sich viele Käufer, die von dieser Eigenschaft des Galaxy S21-Lineups enttäuscht waren, zum Kauf des Foldables.

Manchmal fühlt sich die Verwendung des Galaxy Z Fold 3 auf dem Hauptbildschirm eher wie eine Vergrößerung an, als eine für den großen Bildschirm angepasste Software. / © NextPit

Android 11 und Probleme mit der Software-Anpassung

Wie das Galaxy Z Flip 3 läuft auch das neue Z Fold ab Werk mit Android 11 und One UI 3.1.1. Das Gerät hat außerdem eine Garantie von mindestens drei Jahren für Android-Updates und vier Jahren für Sicherheits-Updates. So weit, so gut! Allerdings gibt es noch große Einschränkungen des Foldables bei der Software.

Android ist ein System für Smartphones, das es nie geschafft hat, sich auf dem Tablet durchzusetzen. Und leider wird sich das mit der Veröffentlichung von Android 12 im Laufe dieses Jahres wohl auch nicht ändern. Mit anderen Worten: Die Leistung des Betriebssystems ist einer der größten Schwachpunkte dieses Geräts. Und das gilt nicht nur für das Z Fold 3, sondern für alle Tablets mit Android.

In unserem ausführlichen Testbericht zum Galaxy Z Fold 3 werden wir darauf weiter eingehen.