Samsung Galaxy Z Flip 4 im Hands-on: von wegen ausgeflippt!

Auch wenn's die Zahl nicht vermuten lässt: Mit dem Galaxy Z Flip 4 geht Samsungs Vertikal-Foldable in die erst dritte Generation. NextPit hatte ein paar Tage vor dem offiziellen Launch die Gelegenheit, das Smartphone ein paar Stunden zu testen. Hier kommt unser Hands-on mit den ersten Eindrücken.

Für Frühentschlossene gibt's wie bei Samsung-Launches üblich auch wieder eine Vorbesteller-Aktion. Mehr Details dazu findet Ihr in den kommenden Stunden auf NextPit.de. Die ganz Ungeduldigen können das Galaxy Z Flip 4 bereits hier vorbestellen:

Das Galaxy Z Flip 4 kommt am 26. August in den Handel. Beim Speicher habt Ihr die Wahl zwischen 128, 256 und 512 GB und müsst dafür 1099, 1159 beziehungsweise 1279 Euro auf den Tisch legen. Außerdem gibt's wieder eine Bespoke-Edition mit ausschließlich 256 GB Speicher, für die Ihr dann 1209 Euro bezahlen müsst, dafür aber viele Designmöglichkeiten habt.

Das Galaxy Z Flip 3 ist eines jener ganz seltenen Device, die im NextPit-Test fünf von fünf Sternen abgeräumt haben. Das bedeutet nicht, dass das Foldable in allen Belangen besser ist als die versammelte Konkurrenz. Es gibt natürlich schnellere Smartphones oder bessere Kamera-Handys. Aber das Z Flip 3 ist das erste Gerät einer neuen Klasse, das uns einfach vollends überzeugen konnte. Ein Gerät ohne jede Konkurrenz – und zumindest bislang sieht es so aus, als bliebe das auch beim Nachfolger Samsung Galaxy Z Flip 4 vorerst so.

Der Unterschied dürfte aber nach einiger Zeit sichtbar werden: Außen am Smartphone kommt nun nämlich Gorilla Glass Victus+ zum Einsatz, das Samsung zufolge 12 Prozent stabiler ist als das normale Victus. Das Ultra-Thin-Glass (UTG) im Inneren soll gar 18 Prozent widerstandsfähiger sein als beim alten Modell.

Im Vergleich zum Vorgänger hat das Z Flip 4 das Display-zu-Gehäuse-Verhältnis etwas verbessert. Oben und unten gewinnt das Telefon 0,8 Millimeter, rechts und links 0,3 Millimeter. Das Scharnier ist außerdem etwas kompakter geworden. Aber ganz ehrlich: Vermutlich wäre es mir kaum aufgefallen, hätte mir jemand vor drei Wochen ein Z Flip 4 als Z Flip 3 in die Hand gedrückt.

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist unglaublich kompakt. Klar: Zusammengefaltet ist das Smartphone mit 17,1 Millimetern dicker als ein gewöhnliches Non-Foldable – aber dafür passt es auch in die Handfläche. Aufgefaltet ist das Mobiltelefon mit seinem 6,7-Zoll-Display dann so groß wie ein Otto-Normal-Handy aus dem Jahr 2022, dann aber wiederum mit 6,9 Millimetern vergleichsweise dünn.

Hardware und Software

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 mag sehr kompakt sein, bietet hardware-technisch aber dennoch volle Hütte. Unter der Haube steckt der aktuelle Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 mitsamt 8 GB RAM. Während unseres kurzen Tests haben wir keine Performance-Probleme festgestellt – allerdings das Smartphone natürlich auch nicht ausdauernd gefordert. Bei anspruchsvollen Spielen darf man sich wohl auf Thermal Throtteling gefasst machen, was allerdings angesichts des kompakten Formfaktors keine Überraschung sein wird.

Kaum zu glauben, dass Samsung in einem so dünnen Gehäuse ein Flaggschiff-SoC unterbringt. / © NextPit

Beim Akku hat das Galaxy Z Flip 4 einen Sprung nach vorne gemacht. Der Stromspeicher bietet nun 3700 mAh. Samsung zufolge war das kompaktere Scharnier ein wichtiger Grund dafür, dass im Gehäuse nun mehr Platz für Akku ist. Quick Charging kann das neueste Flip nun mit maximal 25 Watt. Für ein Galaxy-Smartphone ist das nicht schlecht – Xiaomi, Realme & Co. können da allerdings nur müde lächeln. Während das Z Flip 4 laut Hersteller in 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent kommt, sind andere Smartphones da schon zweimal von 0 auf 100 geladen.

Zum Start läuft auf dem Galaxy Z Flip 4 Android 12, dem Versprechen des Herstellers nach gibt's Updates bis mindestens Android 16. Über das Google-Betriebssystem stülpt Samsung noch One UI in Version 4, das für die Z-Serie um zusätzliche Features erweitert ist und in der vierten Foldable-Generation ein paar neue Tricks gelernt hat.

Mit dem ultralangen Format eignet sich das Galaxy Z Flip 4 hervorragend für Splitscreen-Einsätze. / © NextPit

Das Außendisplay beispielsweise erlaubt nun ein Antworten auf Nachrichten ohne Aufklappen – beispielsweise per vorgefertigte Messages oder per Sprache. Außerdem bietet Samsung ein paar neue Themes, mit denen Ihr Euer Flip passend zu Eurer Galaxy Watch 5 stylen könnt. Die Kamera-App des Galaxy Z Flip 4 hat nun einen neuen Hochformat-Modus, in dem Ihr das Telefon halb aufgeklappt auf den Tisch stellen und direkt Hochformat-Videos für TikTok aufnehmen könnt.